WSL - 18 minut temu, *.orange.pl Sensacyjna strata 2pkt. nie daje powodu do radosci "KIBICOM" przed arcywaznym meczem z "AZ" ale mimo to trzeba miec nadzieje przed ostatnim meczem w "LKE" ze zdolaja ugrac 1 pkt. w przeciwnym razie zostanie jeden front oby te slowa nie byly prorocze wiec czekamy na ostatni akord w w fazie grupowej "LKE" ! "L" 2-2 AZ wierzac ze awans zostanie wywalczony !!! odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Spotkaly sie LKS zamykajacy tabele to mowi ze jest bardzo slaby co widoczne bylo w 2 polowie bo w 1 polowie jeszcze cos tam gral potem postawili na obrone po stracie gola no i im sie udalo zdobyc 1pkt. natomiast "L" z gornej polki tabeli nie potrafila zdobyc decydujacego gola o zwyciestwie wiec to mowi to w meczach z Cracovia po meczu z "AZ" zostal pesymizm i oby nie doszlo do rozczarowania !!!! odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Z Cracovia w.........

.







odpowiedz

Siwy(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wyciągnąć tego klauna za ucho z bramki !!! i rozwiązać umowe z winy tego sabotażysty!!!!!!



tobiasz WON !!!!!!!! odpowiedz

huwdu - 2 godziny temu, *.btireland.net Jestescie bandą nieudacznków to co gracie od tygodni to jest zenujace odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Jak jest dowidzenia po nemecku odpowiedz

antek - 18 minut temu, *.play-internet.pl @Antek: auwidezin odpowiedz

Lido - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Od dwóch miesięcy wszędzie piszę że Tobiasz bez formy, co drugi strzał celny w bramce lub ze Stalą co strzał to bramka. Nonszalancja, brak honoru. Mają ścigać czołówkę a tracą punkty z każdym, bez znaczenia czy z góry tabeli czy z dołu. AZ Alkmar w gazie i jeszcze śmieszy nasz klub w czwartek. Trenerze dziękujemy i do widzenia. odpowiedz

TBox - 2 godziny temu, *.centertel.pl Gramy cztery dobre mecze na rundę, reszta to zasłona dymna żeby nikt nie wiedział jak jesteśmy mocni... ;) odpowiedz

Kiks - 2 godziny temu, *.net.pl Amen.To pośmiewisko trwa . Zero honoru . Wstyd to mało powiedziane.

W czwartek kolejny blamaż i bólu... odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Trener do odstrzału, Tobiasz do rezerw, reszta szrot. Wstyd i hańba! odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No to po sezonie, brawo! Brawo pudel i szkopek! Szybko zostaliśmy odarci ze złudzeń, a Kacperek normę wyrabia co mecz to wpindol odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.netcity.pl ZENADA gil dias, kun, gual wypier...lać odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.75.74 I to podkreślenie meczu przez komentatora- to było znakomite widowisko. Hahahahahahaha. Wszyscy na piechotę do Warszawy!!! odpowiedz

Zigizyg - 3 godziny temu, *.centertel.pl To jeszcze wpier...l z Alkmar i Cracowią i możemy się szykować do Świąt odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.com.pl DZIADOSTWO !!!!! odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.com.pl Piękny mecz,gratulacje dla piłkarzy i trenera,że grali do końca i udało się wywalczyć remis z zawsze groźnym ŁKSem,jak dla mnie wszyscy ocena 10,oby tak dalej. odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mam nadzieję że to ostatnie pięć minut nieudacznika z Niemiec poprostu zenada ale zresztą dla prezesa liczy się to że za tydzień znów będzie pełny stadion a przynajmniej wszystkie bilety sprzedane odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.play-internet.pl W wypowiedziach po meczu bedzie znowu to samo gadanie.Musimy to przeanalizować, takie mecze trzeba wygrywać (powinniśmy dzisiaj wygrać)itd.A gra No nic się nie zmienia ... odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Gual nie zagrał jeszce żadnego dobrego meczu w barwach Legii. Josue który gra dobry mecz schodzi .....wiele decyzji trenera jest dla mnie niezrozumiale ... odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl Uwaga zaraz po meczu leci tekst: " jesteśmy rozczarowani wynikiem" a zaraz potem " zawiodła skuteczność". Kurde rzygać się chce na ten bełkot. odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl @Szpic: i jeszcze - Takie mecze powinnismy wygrywac. Te same teksty jak zdarta plyta. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Ten Dias to jakiś kompletny parodysta jest... odpowiedz

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz weź TY się chłopie zapakuj w szatni w torbę oddaj rękawice i zmień profesje na inną umiesz robić głupie miny wystawiać język w bramce może kariera KLAUNA tam się napewno sprawdzisz bo do bramki Legii to Ty się nie nadajesz Ty co więcej nie powinieneś nawet piłek w tym klubie podawać bo tu mógłbyś coś zje...c.

MIERNOTO TY WON Z LEGII ZYGAC SIĘ CHCE PATRZĄC NA CIEBIE W BRAMCE TEGO

KLUBU odpowiedz

Koczi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gual to taka sama kaleka jak Rosołek. Krol strzelców z ekstraklasy w 17 meczach strzelił 1 gol. Tyle to zawodnik z B klasy by strzelil bo by pilka dobrze odbila sie. odpowiedz

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Co tu wiele pisać to że nie mają pomysły na granie żadnego widzi każdy. To że mamy miernote w bramce wiedzą wszyscy to że połowa tych rozkapryszonych przeplacanych gwiazdeczk nie powinna się w tym klubie nawet do rezerwapac widać gołym okiem. Im się poprostu nie chce są jak paczki w maśle i mają za dobrze. Oni się tym przejmują że są posmiewiskiem????? Oni chcą do LM do LE parodia a nie WIELKA LEGIA o której słyszymy co sezon szumne zapowiedzi.

Ale dalej śpiewamy im NIE PODDAWAJ SIĘ w meczach z takimi potęgami piłkarskim jak LKS WARTA POZNAŃ STAL MIELEC KORONĄ KIELCE a oni i tak nas wszystkich maja w DU...IE!!!!!



odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl W 2-iej połowie w koncu nasi piłkarze postanowili zagrać poważnie. Tylko, że ta nasza obrona w każdej chwili może coś odwalić. odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ej,ale i tak zaraz pewnie poleci hit- Nie poddawaj się,ukochana ma,więc kumaci nic złego na pewno nie widzą,także wiecie przyjaciele:) Gdzie jest ta Legia,cytując Szpaka... odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Spokojnie Legia 2.1 karny w 2 połowie dla Legii ,duża stawka u buka na Legię odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.hapay.pl Wielkie brawa dla Tobiasza złapał podanie z główki od obrońcy.. Mocny punkt.. odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Spokojnie,te dwa ostatnie mecze to jest zasłona przed Holendrami. odpowiedz

John - 3 godziny temu, *.net4me.pl Obawiam się że będzie lanie od Holendrów odpowiedz

Tom - 3 godziny temu, *.aster.pl @John : i dobrze. Po co nam puchar biedry odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Mam nadzieję że niemiecki nieudacznik właśnie zaczyna swoje ostatnie 45 minut w Legii. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.play-internet.pl K…a na to się patrzeć nie da. Zero celnych strzałów w pierwszej połowie. Patałachy do kwadratu. odpowiedz

bzura7 - 4 godziny temu, *.chello.pl Spokojnie koledzy (L) po przerwie wejdzie gwiazda rosołek i odmieni grę ha ha ha a tak na poważnie to już jest po prostu żałosne, nie mogę patrzeć na tego niemca ,mam po prostu odruch wymiotny pozdrawiam (L) odpowiedz

PiŁ3karze chyba wiedzâ że Papszun obejmie Legie. - 4 godziny temu, *.02.net Strzałka znowu niewpuszcza a jak wpušci to na ostatnie minuty i jak ma zgrywać sie z drużynä jak ma sie rozwijaćfizycznie, jsk trzymany jest na ławce jak za kare, i gdzie debiuty?!gdzie młodzi z jajademi?!zero połâczenia z jedynkâ w każdym meczu piwinuen być jeden debiut i tak wkoŁo asz sie by znalazł nastëpny Lewandowski odpowiedz

Ast - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr @PiŁ3karze chyba wiedzâ że Papszun obejmie Legie.: A na co on tu potrzebny? odpowiedz

MIODUSKI WON KOSTA WON - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Zeby cos zmienic sie mialo tu i pseudo wlasciciel i pseudo trener do wora i to szybko. CHCEMY NORMALNOSCI odpowiedz

Sen o - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Zacznijmy od transferów Burch, Panków Kapaudi, Dias, Kramer co oni robiąw Legii. bez decyzyjności strzałów I za wolno. odpowiedz

Wachu - 4 godziny temu, *.chello.pl Mój skład na II połowę: Brajanek, Stasio, Dominik, Jasio, Piotruś, Pawełek, Jacuś, Wiktorek, Oluś, i jeszcze dwie dziewczynki z naszego podwórka. Mówię Wam, dadzą radę. odpowiedz

Klama1916 - 3 godziny temu, *.hapay.pl @Wachu: Brajanek zapewni napewno strate gola.. odpowiedz

Koczi - 4 godziny temu, *.centertel.pl Zero celnych strzałów z ostatnia drużyna Ligii. Dramat to mało powiedziane. Z taką gra to by nawet drużyny z B klasy nie pokonali. Zmęczeni życiem bo co trzy dni trzeba pobiegać przez 60 minut bo tyle wynosi czas grania po odjęciu przerw na fale, zmiany i auty. Patalachy!!! odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Za co oni biorą pieniądze ?

Obstawili u buka ?

Ten strzał...ta dobitka...i ta parada bramkarza której nie było...

Tak wygląda dno piłkarskie - mówię to o naszej lidze a nie o naszym klubie...

odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Ujowy skład, mega ujowy trener, klasycznie ujowy dyrektor sportowy, uj ujów prezes . Legio quo vadis? odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zero celnych strzałów. Widać jest moc. odpowiedz

Rybasocho - 4 godziny temu, *.orange.pl Czy może wie ktoś jakie statystyki ma strzałów obronionych Tobiaszek ??? Bo chyba ten Niemiec ma inne... Masakra... Jeszcze tylko popis w czwartek i będzie zajebiście odpowiedz

Mordziaty - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Co sie do k... dzieje?????!!!!!!! odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl powieście ręcznik w bramce a wyp.. tego błazna tobiasza! odpowiedz

Po(L)lubiony - 4 godziny temu, *.waw.pl Osiem strzałów, zero celnych. Ktoś chce coś dodać? odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl To się już w pale nie mieści co te dziady odpie..ają na boisku. Nie da się tego oglądać. Ostatnia drużyna w tabeli prowadzi bezproblemowo i nic nie wskazuje żeby cokolwiek się miało zmienić na lepsze. odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Z najsłabszą drużyną ligi przez 45min nie oddać celnego strzału.... przeciętność w Legii rozgościła się na dobre. odpowiedz

ja1916 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Redi: nie obrażaj przeciętności Przeciętna drużyna rozbija Łks. to jest miernota już. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.plus.pl Won Tobiasz i Kosta odpowiedz

Bart - 4 godziny temu, *.centertel.pl Poziom wstydu sięga zenitu, k... a jakich czasów doczekałem odpowiedz

Diego - 4 godziny temu, *.pulawy.pl Oczy bolą od patrzenia... Wynik w Kielcach nieprzypadkowy...

odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Strzały celne do przerwy 0. Ku...a,z ostatnią drużyną, która ma 11 punktów. odpowiedz

Kiks - 3 godziny temu, *.net.pl @Pawel: Mają dzięki naszym parafianom bo przez całą jesienną rundę zdobyli 8 , serce krwawi i jedna myśl przewodnią masz kryzys trafiasz na Legię i się przelamujesz , gdzie honor legijny panowie czlapaki... odpowiedz

Bolo - 4 godziny temu, *.centertel.pl Co jak co ale wszolek atakować umie ale bronić nie potrafi ile bramek wpada po jego źle kryciu przeciwnika odpowiedz

Klama1916 - 4 godziny temu, *.hapay.pl Brak Hłduna.. Układy.. odpowiedz

ADAM - 4 godziny temu, *.centertel.pl PIŁKARZYKI PAJACYKI CO WY ROBICIE WY NASZĄ LEGIE HAŃBICIE A MY JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM GWIAZDECZKI odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.centertel.pl A amator tobiasz stał i patrzyl jak piłka wpada do bramki Dramat odpowiedz

Klama1916 - 4 godziny temu, *.hapay.pl @L: on zawsze tylko patrzy.. odpowiedz

Piciu - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz won, jestes slaby odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl Ruinaić! Wyp!!!!!!!!!!! odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Ja pierdzielę, ale mamy obronę....

Wystarczy dostarczyc piłkę w pole karne i spróbowac strzelić - przeważnie wpadnie. odpowiedz

jo - 4 godziny temu, *.centertel.pl Oczy krwawią. Kopanina jak w klasyku pod blokiem na piachu. Linia obrony powinna za ostatnie mecze dopłacać do budżetu klubu, a nie jeszcze pobierać wynagrodzenie. odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl @jo: co ty gadasz ! pod blokiem jest zaangażowanie! Tu nie ma nic! odpowiedz

Janek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz lawka, natychmiast odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Ekstra. Tobiasz musiał wpuścić inaczej nie byłby sobą.

Tobiasz WON odpowiedz

Siwy(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl i co ?? to co zawsze KLAUN w bramce no i przegrywamy odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Oczy krwawią a zęby bolą oglądając tę kopaninę bez ładu i składu. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Od miesiąca widać, że ta kadra zwyczajnie nie da rady. Runiaić ma ponoć zdobyć do końca rundy 7 punktów, na tą chwilkę ma jeden.... To jest dramat. odpowiedz

Adrenalina - 4 godziny temu, *.net.pl Minimalizmu ciąg dalszy oby to nie odbiło się czkawką , miejmy nadzieję że nie... odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ponoć Papszun od nowego roku. Dziś miał spotkanie z Miodkiem. odpowiedz

Super Legii Time - 4 godziny temu, *.02.net @Hiszpan: Daj Boże że to nie fake news. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Hiszpan: Jeśli to prawda, to 2-3 sezony mamy przejsciowe, z dużą dozą pewności bez miejsca gwarantującego udział e eliminacjach pucharowych. Pytanie czy nasz własciciel o tym wie, czy liczy na szybki cud, którego nie bedzie z taką kadrą odpowiedz

Nikt ważny - 4 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan: Nawet Papszun w tym burdelu nie pomoże.Prezes jest winny.Jego decyzję jego cyrk

I jego małpy.Mi to już lotto.Trzeba sobie rok odpocząć. odpowiedz

speed - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: Być może dlatego wszystkim odmawia. Kto wie, kto wie. odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr @Hiszpan: Przestańcie z tym Papszunem.On tylko na jednym klubie się wybił pracując tam kilka lat i od drugiej ligi.Jakby był dobry i czuł się na siłach to by nie uciekł z Rakowa w ważnym momencie i by nie odrzucał wszystkich ofert. odpowiedz

Heniek - 4 godziny temu, *.75.74 Masakra to co oni wyprawiają na boisku. Zero pomysłu na grę. Nikt nie potrafi uderzyć celnie zza pola karnego.

odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.virginm.net Komentarzy jakoś mało......

DLATEGO ZE REDAKCJA NIE DODAJE TYCH POCISKÓW I PRZEKLEŃSTW HAHAHAHA.

Legia zrobiła się cienka jak siki węża!

Nie dziwne ludzie mają dosyć tego syfu!

Hładun uciekaj stąd chłopaku ! odpowiedz

Ty - 5 godzin temu, *.virginm.net Oby w plecy znowu!

Legia jest komedią.....

Hładun uciekaj dzieciaku ratuj swoją karierę! Po Tobiaszu w brace promowany będzie Kobylak !

Nie pograsz sobie!

Kosta Runjaic jesteś zerem bez charakteru!

Oby w plecy dzisiaj i w plecy z alkmar i kosta może już jechać dalej tego Schalke 04 hahah.

Takiego syfu tylko mioduski potrafi narobić jest w tym NAJLEPSZY!! odpowiedz

Babus - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Czy Jędrzejczyk z Pekhartem są chorzy (kontuzjowani), czy wedle trenera winni odpadnięcia z pucharu?

Ktoś coś wie? odpowiedz

Kamień - 4 godziny temu, *.chello.pl @Babus: Jędrzejczyk od tygodnia chory, a Pekhart lekka kontuzja, jutro badania odpowiedz

Babus - 3 godziny temu, *.orange.pl @Kamień: Dzięki stary!

odpowiedz

Robin(L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl I znów w 10 grają. Widać w sztabie nie wyciągają wniosków i nie uczą się na swoich bladech znaczy na błędach tej miernoty z bramki.Na miejscu Hladuna pakował bym walizki i wyjeżdżał z tego klubu jak najdalej bo tu nie talen i umiejętności się liczą a kolesiostwo tylko się chłopak marnuje patrząc na tą miernote w bramce co gra

TOBIASZ WON Z LEGII!!!!!!! odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Czy ktoś zna odpowiedź?

Trener gra Tobiaszem bo już ma dość pracy w naszym klubie i chce być zwolniony czy może ma nakaz z góry by grać Tobiaszem bo jeśli tego nie będzie robił to zostanie zwolniony?

Zobaczycie, że dobry bramkarz w zimę odejdzie a my zostaniemy z gamoniem. odpowiedz

Barnaba - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Darek: Tego zwyczajny umysł nie ogarnia. Ja bym to nazwał świadomym działaniem na szkodę Klubu, zlecający właściciel, wykonawca trener. odpowiedz

Tym - 5 godzin temu, *.centertel.pl Znowu ten Tobiasz w bramce na siłę chcą zarobić na nim a Haładun ławę grzeje masakra odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

....................... Hładun .................

Pankov ... Burch ... Kapuadi

Wszołek ... Augustyniak ... Kapustka ... Ribeiro

.............. Josue ... Strzałek ................

........................ Gual ..............................

LEGIA Mistrz !!!

0:3 odpowiedz

Chris - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl I znowu ręcznik na bramce,

Panie trenerze kończ Pan wstydu oszczęć ,Tylko Dymisja a trener Papszun czeka ... odpowiedz

Lao - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Panie Hładun, zwijaj mandżur, szkoda życia i Pana kariery. odpowiedz

