Runjaić: Czekają nas ważne wewnętrzne rozmowy

W drugiej części stworzyliśmy wiele sytuacji i powinniśmy strzelić bramkę, ale nie strzeliliśmy. To w tym momencie jest największy problem, dlatego rezultat jest, jaki jest. Remis jest bardzo rozczarowujący, jestem zawiedziony. Zawodnicy w szatni po meczu zobaczyli moją inną twarz niż zwykle, ale przed meczem bardzo jasno deklarowałem swoje oczekiwania, a po meczu rozczarowanie. Myślę, że przygotowaliśmy drużynę najlepiej jak się da. ŁKS zagrał fantastyczny mecz, ale i tak powinniśmy wygrać. Straciliśmy dwa ważne punkty w walce o mistrzostwo. W pierwszej połowie cześć zawodników była zupełnie niewidoczna, nie grała na poziomie Legii. W czwartek czeka nas ważny mecz, ale to żadne wytłumaczenie. Dziś nie zaprezentowaliśmy takiego poziomu, jaki powinniśmy prezentować, jest to nie do pomyślenia. Najłatwiej oczywiście wskazać winnych na piłkarzy, ale jeżeli ktoś chce na nich zrzucać winę, to powinien kierować pretensje do mnie, bo ja ponoszę odpowiedzialność za ten wynik. Czekają nas ważne wewnętrzne rozmowy. Nie chcę teraz oceniać, czy Kacper Tobiasz zawinił przy bramce. Zwykle bramkę tracimy po kilku drobnych błędach wielu zawodników.

123 - 28 minut temu, *.chello.pl Patałachy, to łagodne określenie ich dokonań. Wóz albo przewóz... odpowiedz

mirek - 37 minut temu, *.chello.pl Obawiam się że w obronie mamy głównie przygłupów. Od 3 mies. nie mogą sobie przyswoić krycia. Nawet w okręgówce wiedzą, że strefą to można kryć przed polem karnym. W polu karnym nie ma już nigdy czasu na doskok trzeba ustawiać się blisko przeciwnika. U nas cała chmara w zielonych koszulkach w polu karnym, ale zobaczcie jak byli ustawieni. Chaos, jeden obok drugiego, a na 14 metrze łkasiak dostaje przypadkowo piłkę i jest sam. Ten strzela jak łachman , ale przy gówniarzu od którego odbija się piłka i tak Wszołek jest za daleko i jeszcze robi unik żeby piłka go nie uderzyła. Ile my już bramek straciliśmy bo ofermy nie kryją we własnym polu karnym. odpowiedz

Michał - 44 minuty temu, *.plus.pl Idźcie wy wszyscy w p...u począwszy od Kacperka aż do Mateczka Guala...." Gwiazdy" się znalazły ....a Baku i Charatiny i inne Rosołki i Celhaki i Sokołowski miały być takie super "piłkarze" chyba do pobierania wypłaty. No to teraz euro wpi....l i jeszcze 2 z Srakowią i będą święta i sylwestra. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki tych prawdziwych. odpowiedz

MJZ 1951 - 48 minut temu, *.waw.pl Drużyna gra bez stylu,ciągle rotację w obronie ,totalne zagubienie skuteczności,gwiazdorzenie .Jedyny zawodnik utrzymujący równa formę to Wszołek.Nalezy pozbyć się czym prędzej graczy nie rozumiejących czym jest gra w LEGII. odpowiedz

Przemek - 55 minut temu, *.chello.pl @Phoenix(L)k: 5) Dlaczego z uporem maniaka gramy na 3 obrońców chociaż bramki strzela nam praktycznie każdy i to w dużych ilościach plus jak można zgrać linię obrony grając co mecz w innym składzie osobowym 5) Z jakiego powodu Strzałek nie dostał kilku meczów prawdziwej szansy , gdy i tak wielu zawodników gra tragikomicznie np. Dias , który dostaje szans bez liku a dziś z kilku metrów strzela Panu Bogu w okno 6) Jakim prawem Kramer po olaniu klubu wraca po jednym meczu "kary" do podstawowej jedenastki i tak dalej i tak dalej... odpowiedz

Van Hool - 29 minut temu, *.virginm.net @Przemek: Dias to samo zrobil w Kielcach czysta pozycja a ten wali w trybuny odpowiedz

Phoenix(L)k - 16 minut temu, *.centertel.pl @Przemek: Zgoda - kolejne ciekawe pytania... co do tej trójki - powtarza się sytuacja sprzed kilku lat... sprzedaliśmy Brozia, bo trener chciał trójkę obrońców... zmiana trenera, nowy chce grać na 4, a tu niespodzianka - nie mamy prawego obrońcy...

Johanson - kojarzysz, o kim mówię? Na siłę wciskano go na wahadło, a on jest bocznym obrońcą... odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Obudził się w grudniu po południu z ręką w nocniku po kolejnej kompromitacji .... Dawno trzeba było te panienki wziąć za mordę ... A nawiązując te tej "przyśpiewki" Wolna majówka to można już zarzucać Pusta Starówka ... Rozumiem , że mamy kilkanaście meczów więcej niż ten ŁKS , ale z kim wygrywać jak nie z czerwoną latarnią . ŁKS grał fatalnie a nie fantastycznie, to my gramy piach od października Panie "Trenerze" .... odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.33 Jeżeli mają czekać rozmowy wewnętrzne , to uważam, że trener powinien pierwszą taką rozmowę wewnętrzną przeprowadzić "samym z sobą " !!! Już nawet sami piłkarze mówią ,że tak dalej być nie może, aby co mecz poszczególne formacje występowały w różnych składach wyjściowych. Jako trener powinien wiedzieć, ze 11 gwiazd piłkarskich nie zgranych ze sobą ,nie gwarantuje zwycięstwa nad przeciętnym ale zgranym ze sobą zespołem, w którym każdy zawodnik wie jak zachowa się poszczególny partner zespołu. Dziwię się ,dlaczego do tej pory nie ma wypowiedzi w tym temacie zwierzchników administracyjnych trenera. Tego samego dotyczy chlebodawcy trenera. Czyżby zaczęło występować ZJAWISKO POKLEPYWANIA PO PLECCACH ? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Hahaha, ustawianie meczów trwa nadal, zaspiewajcie sobie "nic się nie stało" i klepnijcie piąteczki odpowiedz

arek - 45 minut temu, *.chello.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:

niewiele rozumiesz z tej gry, idź może na plotek albo coś... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.inetia.pl grajcie dalej 3 obrońcami ............. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pakuj pinkiel nieudaczniku odpowiedz

Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ważne wewnętrzne rozmowy?

1) Dlaczego gra Tobiasz, a nie Hładun

2) Dlaczego w meczowym składzie są: Kramer, Gual i Rosołek, skoro zupełnie nie mają formy?

3) Czy w rezerwach lub CLJ nie mamy ani jednego piłkarza, który mógłby odciążyć Wszołka?

4) Kto pozytywnie zaopiniował transfer Gila Diaza?





Kojarzę takie tematy wewnętrznych rozmów, a Wy? odpowiedz

Lupus - 44 minuty temu, *.centertel.pl @Phoenix(L)k: Tobiasz gra jako młodzieżowiec, bo praktycznie innych nie mamy.

Hładun to już chce spieprzać. odpowiedz

Phoenix(L)k - 15 minut temu, *.centertel.pl @Lupus: nic dziwnego, skoro nie gra... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl W Białymstoku Alomerovic i Kovacevic dokonują cudów. Promowanie naszego ręcznika wystarczy do zwolnienia naszego Niemca. odpowiedz

Lukasz - 1 godzinę temu, *.. Ostatni sezon z pucharami był dramatyczny. Nie panikujcie do Lecha tylko 3 punkty. To pyry i raków są naszymi rywalami. odpowiedz

arek - 35 minut temu, *.chello.pl @Lukasz: ale w jakich meczach mamy gonić te 3 punkty skoro nie potrafimy wygrać nawet z kelnerami z łodzi? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl I tak oto trener się skończył. Niech już dociągnie do końca rundy jesiennej i wypad. Sezon można spisać na straty. Kolejny raz trzeba budować wszystko od nowa.

Żeby nie było, że tylko trener jest zły to trzeba też przyznać, że transfery Jacka Zielińskiego są delikatnie mówiąc do du...y. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Darek: Nie trzeba żałować słów. Transfery Jacka Z to szczyt ujni. Widać że gość tego nie czuję zbyt się skupił na xg. odpowiedz

tylkoL - 45 minut temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: Zieliński tylko tego Elitima trafił, aczkolwiek nie jest to może jakiś straszny kozak... reszta graczy to kompromitacja. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl pierwsza i najważniejsza , kiedy cię zwolnią pseudotrenerze! Raków potrafi grać i wygrywać tylko ty ciągniesz Legię na dno! odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Takim remisem z ostatnia drużyna w tabeli musimy zapomnieć o mistrzostwie. Nie zasługujemy na to taką grą. odpowiedz

Wypad - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dziadu amatrze razem z tym filozofem pinokiem 2 Zelińskim odpowiedz

L - 44 minuty temu, *.centertel.pl @Wypad: sam wypier..... ze strony dla kibiców Legii bo siejesz tylko ferment i skoro brak ci szacunku do Legii i jej pracowników to sam nie zasługujesz na szacunek a jedynie liścia na oprzytomnienie odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl "Zawodnicy w szatni po meczu zobaczyli moją inną twarz niż zwykle"



A moze tu tkwi problem? Moze on jest za lagodny, poklepuje ich po meczach i dlatego oni z takim zaangazowaniem graja? odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @L: Nie nie o to chodzi. Zazwyczaj widzą minę zadowolonego z siebie pajaca, który nie do końca ogarnia co się wokół niego dzieje ale wie, że może spać spokojnie. Dzisiaj zobaczyli minę pajaca, który zaczyna rozumieć, że mu się du...a pali. odpowiedz

Hugon - 2 godziny temu, *.chello.pl Panie trenerze, jeszcze pamiętamy jak wyciągnął Pan drużynę z problemów. Jeszcze.

Podejmuje Pan dziwne decyzje, mimo że jesteśmy na półmetku sezonu i pewne rzeczy wydają się oczywiste nawet laikom.

Moim zdaniem trener powinien się zastanowić nad zmianami w sztabie trenerskim. odpowiedz

Cyniek - 47 minut temu, *.play-internet.pl @Hugon: drużynę z dna to wyciągnął Wuko i nie wiem czemu każdy o tym zapomina odpowiedz

syrenka - 2 godziny temu, *.orange.pl Przeciwko Legii cała liga gra fantastycznie panie trenerze! odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net W ostatnim czasie Legia nie prezentuje żadnego poziomu więc o czym tu mowa? Tak dokładnie pan też jest temu winny bo się trzyma taktyki do której ci zawodnicy się nie nadają i to widać gołym okiem nawet dla amatora który jest tylko kibicem. Po to są treningi żeby coś na nich zmienić,wymyśleć coś innego. No chyba że to jest kółko wzajemnej adoracji. odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl Czytaj Klaun. I jeszcze ten drugi do pary. Zapomniałem nazwiska. Ten co go pobili w holandii, a w anglii nie wpuścili na stadion. Te flipy i flapy swoimi rozbieganymi oczkami najlepiej podsumowują w jakiej du...ie jest Nasz klub. odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 2 godziny temu, *.telefonica.de Priorytet na zimę? Zatrudnić trenera A nie kolejnego uczniaka odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net Mam nadzieję że najważniejsza rozmowa odbędzie się jutro w gabinecie dyrektora sportowego między panem.a Zielińskim i wyjdziesz z niej zwolniony odpowiedz

ZWP - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Cyniek :

Tak powinno sie stać. odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ty w sumie to masz wygląd adekwatny do całej reszty. odpowiedz

Pablo - 2 godziny temu, *.234.206 Ogólnie lubię gościa jako człowieka, jednak fakt jest taki, że bramki na dzień dzisiejszy powinien bronić Dominik. Kacper jest jeszcze nie gotowy na nr 1 w Legii. Ma potencjał i to spory, jednak to jeszcze nie jest ten moment.Natomiast jeśli chodzi o napastników, to legenda głosi, że podobno ich mamy, szkoda tylko, że jak na razie.... To tylko legenda odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Kosta król sedesów. odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Cierpliwość kibiców się skończyła. Wypad, dzięki za wszystko. odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pakuj pinkiel i Berlin czeka dworzec zoo przy fabryce odpowiedz

Wow - 2 godziny temu, *.wtvk.pl Jeszcze wymieniłbym ten ręcznik na bramce. odpowiedz

Szpaner - 2 godziny temu, *.box3.pl Ile można na Tobiasza stawiać 5m piłka leci a on przyspawany do bramki, Kramer , Gual do wyj....zero Ambicji nawet przyjęcia piłki, to jest Legia Warszawa tu się zapier...la a nie opier...la odpowiedz

Jordan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Obyś już niedługo nie przeprowadzał zadnych rozmów przy Ł3 odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kosta out. odpowiedz

Jordan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Rytm: dokładnie tak odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Rytm: kontrakt do 2026 roku, długoterminowy projekt a chłop chce wyrzucać trenera z realną szansą na tytuł i Play offy Europejskich pucharów. Sam zrób out, najlepiej wieczny. odpowiedz

Jordan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ja : z jednym się muszę zgodzić. Problemem są długoterminowe kontrakty i zaufanie na kredyt. odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Ja : OLEW to ty? odpowiedz

Ja - 45 minut temu, *.vectranet.pl @Sarcastico: z tym użytkownikiem akurat zaliczyłem kilka polemik na tym forum, a więc pudło, misiu kolorowy. Ciekawe jak będziesz śpiewał w środę po Alkmaar. Z resztą o czym mowa, jak byłbyś pierwszy do narzekania na brak stabilizacji, gdyby faktycznie doszło do zwolnienia Kosty XD Na szczęście Mioduski oddał lwią część władzy w klubie ludziom, którzy znają się na tym lepiej od niego i możecie pisać takie brednie aż do przegrzania smartfonów, i tak nikt się tym nie będzie sugerował. odpowiedz

