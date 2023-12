Konferencja pomeczowa

Stokowiec: Mentalnie ważny punkt

Niedziela, 10 grudnia 2023 r. 17:43 Woytek, źródło: Legionisci.com

Piotr Stokowiec (trener ŁKS-u Łódź): Odczucia po meczu są pozytywne, bo dziś widziałem drużynę walczącą, konsekwentną, bez słabych punktów i rażących błędów. Przeciwstawić się Legii to nie jest łatwe zadanie. Tym bardziej się cieszę, bo szansę dostało kilku młodych zawodników. Potrzebowaliśmy nowej energii.









Nie popadamy w euforię, ale zrobiliśmy podkład pod niedzielny mecz, taki finałowy dla nas. To ważny punkt mentalnie, ale tylko jeden punkt, bo w naszej sytuacji to ciągle za mało. Mimo wszystko powinien pozytywnie wpłynąć na drużynę, pokazać, że bycie zdyscyplinowanym przynosi efekty.



Jak byśmy chcieli licytować się na szczęście, to pewnie byśmy zjedli własny ogon, bo zabrakło nam go w kilku innych meczach. Jak jest drużyna, która trzyma się razem, która ma wspólny cel i dąży do niego, to szczęście bardziej sprzyja. Mocno zapracowaliśmy na szczęście w dzisiejszym meczem.



Wyrazy szacunku dla Legii za to, co zrobili w tym sezonie, mają szansę grać dalej w pucharach. Widać u nich zmęczenie i brak energetyczności, ale to nie nasz problem.



Długimi fragmentami udało nam się realizować plan nakreślony na ten mecz. Trzymaliśmy strukturę i nie dawaliśmy dogrywać piłek do Josue i Muciego - odcinaliśmy im te pytania. Poradziliśmy sobie ze schodzącym w boczne sektory pomocnikiem, jak to np robił Bartosz Slisz. Trochę do życzenia zostawia zachowanie przy wyjściu z kontrami.