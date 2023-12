Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał



mietowy - 6 minut temu, *.aster.pl moze powinni zobaczyc jak gra Jagielonia ?! odpowiedz

Majstwr - 7 minut temu, *.orange.pl Przecież u buka najlepszy kurs był na remis. Gdzieś przed meczem wpadło mi w oczy nawet niepamiętam odpowiedz

Cegiełka - 7 minut temu, *.t-mobile.pl A teraz "prawdziwi kibice" chórem: nie poddawaj się ukochana ma...i posłusznie jak stado owiec do finansowego strzyżenia do kas - wyskakiwać z kapitału kupując bilety i karnety nabijając kabzę korpoludkom od Mioduskiego. odpowiedz

Krzeszczu - 20 minut temu, *.bredband2.com Niech nikt nie stara mi sie wmowic ze Jagiellonia ma lepszych pilkarzy niz Legia.

Bo nie ma.

A jednak... odpowiedz

Won - 24 minuty temu, *.virginm.net Wszyscy Papszun i Papszun,a on odnajduje się jak ekspert w Lidze+ ciągu paru tyg. jest po raz kolejny odpowiedz

Masakra - 31 minut temu, *.chello.pl Granie pod zakłady chyba. odpowiedz

Michał - 39 minut temu, *.plus.pl A może by tak Papszun? Albo Nawałka? Bo tego nieudacznika już mam dosyć. Nie myślę dzisiaj po meczu racjonalnie z nerwów.... myślę że nie jestem sam. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 9 minut temu, *.t-mobile.pl @Michał: Zapomnij o Papszunie. Po tym jak w trakcie i po finale Pucharu Polski nawrzucali mu niektórzy grajkowie i spora część kibiców musiałby Papszun upaść na głowę i stracić szacunek do samego siebie, że przyjść na posadę trenera do nas. odpowiedz

Krzeszczu - 9 minut temu, *.bredband2.com @Michał: Nawalka? Chcesz zastapic jednego nieudacznika innym nieudacznikiem?

Mysle, ze jestes sam. odpowiedz

Jann - 7 minut temu, *.wanadoo.fr @Michał: Jeden i drugi się nie nadaje. odpowiedz

Legionista - 45 minut temu, *.net.pl Potrzebne są kary piłkarskie i finansowe. Hładun jedynka Kobylak rezerwa Tobiasz do rezerw. Gual do drugiej drużyny i Rosołek. Kramer i Dias głębokie rezerwy. Reszta zapier... na całego. odpowiedz

Egon - 21 minut temu, *.waw.pl @Legionista: Na szczęście Dias jest tylko wypożyczony, więc lepiej skrócić wypożyczenie, pożegnać go i zwolnić miejsce.

Baku być może wkrótce odejdzie, Kramera też najlepiej byłoby już pożegnać, ale łatwo pewnie nie będzie.

Najtrudniej będzie z Charatinem i Rose.

Ci nie odpuszczą korytka do końca kontraktu, bo przecież wiadomo, że nikt tym słabeuszom takiej kasy, jak w Legii nie da. odpowiedz

Lupus - 50 minut temu, *.centertel.pl Co byście nie pisali, ale mamy kolejkę "cudów".

A na dodatek łomot zbiera drugi europejski pucharowicz odpowiedz

JACUNHO - 50 minut temu, *.net.pl No tak,znów to samo!!! Tobiasz,Tobiasz i cały czas Tobiasz.

Nie to że go bronię, ale czy to on odpowiada za to że takim ochłapów jak ŁKS , Niepołomice , Warta czy ostatnio chociażby Korona nie możemy strzelić chociażby jednego gola WIĘCEJ? odpowiedz

Wycior - 27 minut temu, *.vectranet.pl @JACUNHO: Popieram. Niestety Koledzy potrzebują chyba kozła ofiarnego i od tygodni jadą tylko po nim, niezależnie czy coś akurat zawalił czy nie… odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Nie mamy już zupełnie paliwa, a tu jeszcze ten Alkmaar.

Byłoby mega niefajnie, gdyby po tym, jak nas "ugościli" jeszcze nas wyeliminowali z pucharów.



Kramer nie chce grać w rezerwach, a niby gdzie z taką grą miałby grać, w oldbojach ?

Byłoby fajnie odprawić w zimie całą grupke tych naszych grubo przepłaconych "asów", czyli Charatina, Rose, Diasa, Baku i Kramera, a ściągnąć w to miejsce ze dwóch konkretnych gości. odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niech mnie ktoś obudzi z tego koszmaru:-/ odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Białystok dziękuję za zakup amatora Guala. Jagielonia ma 15 bramek więcej. Brawo Zieliński!!!!!!! odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Za pierwszą połowę każdy z grajków powiem zapłacić po 50 tys na dom dziecka. Gwaiazy bez ambicji. odpowiedz

ŁM - 1 godzinę temu, *.aster.pl Sorry ludzie, ale moim zdaniem jak będziemy zmieniać trenara co sezon czy dwa to zawsze będzie tak jak jest albo co gorsza jak z reprezentacja Polski. Trenerowi trzeba dać popracować. Spójrzcie na ligę angielską tam nie zmienia się szkoleniowca za często i to daje jakość. Jak na początku sezonu legia nie miała przegranego żadnego meczu to klaskaliscie. Teraz jest trochę gorzej to już krzyczycie o zmianę trenera. Papszun też po sezonie nie osiągnął z Rakowem sukcesu. Ja bym Koscie dał czas jeszcze przez kolejny sezon. odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mistrzosatwo k.. świata że tego nie wygraliśmy. odpowiedz

Setter - 1 godzinę temu, *.autocom.pl zawód po po prostu miłosny odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nic z Niemcem nie bedzie już z tej zbieraniny

Miodek sprzedaj Tobiasza bo oczy juz bolą odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Ostatni moment na zatrudnienie Papszuna. Ten sezon już z głowy ale powinien złapać ...eczki za mordę i poukładać na kolejne lata. odpowiedz

Jovi - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Hiszpan: Papszun to się boi gdziekolwiek zatrudnić.Wyszlo by że to trener jednego klubu i że jest cienki. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Jovi: Qwno prawda. Po prostu czeka aż klub da szansę człowiekowi stąd. A nie promuje nieudacznika z okolic Berlina. odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Ja mysle ze w zimowej przerwie nich sprzedadza Tobiasza za te 5 milionow euro gdzies tam do Milanu. odpowiedz

Hiszpan - 54 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @jarekk: Nikt nie wyda nawet 10 euro na to drewno. odpowiedz

XXX - 30 minut temu, *.mm.pl @jarekk: Majecki był ostatnim bramkarzem, na którego ktoś dał się nabrać, a był on znacznie lepszy niż Tobiasz (choć ogólnie mocno przeciętny). Mogą go jeszcze holować na transfer następne 3 lata, nikt się nie skusi. odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ile można znosić tak słabe wyniki, niby na boisku coś kombinują ale już od dawna im nic nie wychodzi odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czas na zmianę trenera i ta parodia bramkarza powinna zostać zesłana do rezerw odpowiedz

Mordziaty - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Słupek, slupek, słupek ... poprzeczka, poprzeczka, poprzeczka. odpowiedz

Stary kibic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kiedy na boisku stoi jedenastu bałwanów to co my chcemy,zero honoru wstydu nie macie za grosz kibice plują wam w twarz a wy mówicie że deszcz pada ,panie niby trenerze kończ wasz wstydu oszczędź,cała Polska z nasz się śmieje. odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Przestaje się powoli dziwić ludziom, którzy wierzą, że cała ta liga to bukmacherska ustawka. odpowiedz

ax - 1 godzinę temu, *.orange.pl Będę bardzo wkurzony, gdy dopiero teraz trenerzyna odkurzy Hładuna.

Przy tak zdemontowanej i niestabilnej obronie znowu chłopak będzie winowajcą. A powinien grać ciągle, bo niczym nie zasłużył na zmianę na wykurowanego wtedy Tobiasza. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Najbardziej irytujące w grze Legii jest te koronkowe rozgrywanie piłki jakieś 25 metrów od bramki rywala.Piłka niby chodzi od nogi do nogi tyle,że kompletnie nic z tego nie wynika.Przecież 2 strzały Slisza i Josue pokazały,że warto uderzac z dystansu.Zawodnicy jednak z uporem maniaka chcą wejść z piłką do siatki tylko wszystko kończy się na nogach obrońców drużyny przeciwnej i w konsekwencji stracie piłki.Na początku sezonu graliśmy szybką piłkę z kontry,z szybkimi podaniami na jeden,dwa kontakty i stwarzaliśmy wiele okazji ,które kończyły się zdobywaniem bramek.Teraz indolencja strzelecka jest zatrważająca.Zawodzą niemal wszyscy a największym rozczarowaniem letniej ofensywy transferowej wydaje się być Gual.Ten zawodnik nie bardzo wie jak ma grać.Piłka od niego się odbija w polu karnym.Póki co to jest dramat i jedno wielkie nieporozumienie w tej drużynie.Całkowicie bezproduktywny zawodnik. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak nie zagramy w europucharach,to jakiś dramat-przecież nam się qrva należy.A jak zagramy,to.....fak uefa-nie dogodzisz,no nie dogodzisz-))) odpowiedz

Kibic79 - 2 godziny temu, *.com.pl Ta druzyna to przecietnosc ! Zagrali dwa dobre mecze , we wiedniu i z villą. Takto zazwyczaj zawodza . Czas chyba zacząc jechac im po kieszeni za wyniki . odpowiedz

Afro - 2 godziny temu, *.orange.pl Dias na swoim poziomie. odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. W du...e mam LKE i tak nic tam nie zwojujemy.Jutro dymisja Niemca i ratujemy majstra z Papszunem.Tyle w temacie.Chyba że…mega dyro Zielu znowu zaskoczy…nas i cały świat???? odpowiedz

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Czarny76: Daj spokój już z tym Papszunem. Taki niby dobry a nikt go nie chce. A majster to jest w fabryce. odpowiedz

DarekN - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Czarny76: A kto to jest ten cały Papszun? odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Wolf: taki dobry ten Papszun że w najważniejszym momencie uciekł z Rakowa,a teraz siedzi bez roboty i odrzuca wszystkie propozycje.Czyzby ten na siłę promowany trener nie czuje się na tyle pewnie że boi się gdzieś zatrudnić? odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.. @Wolf: Z tym że nikt go nie chce to bym polemizował.Jakies zainteresowanie jest. odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.vectranet.pl I tak najważniejszy mecz teraz to mecz z Alkmaar.Wydaje mi się ze będzie remis.NIE WIERZE ZE WYGRAJĄ!!!!!Choc może i być porażka.Wcale bym się nie zdziwił.AZ u siebie 4-1 wczoraj z Almere City wygrało.Czy jakoś tak.To jest ich taki ŁKS.Nie mniej jednak 4 bramy tamtym zasadzili.Zobaczym jak będzie we czwartek.Jesli wyjdą z grupy to jako tako będą usprawiedliwieni. odpowiedz

Kuba Frączak fan legii - 2 godziny temu, *.chello.pl Do kitu legia Warszawa grała odpowiedz

tomash - 2 godziny temu, *.orange.pl wstyd ku...wa nie zawód odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Na czwartek jeszcze się zepną, bo tam można zarobić i się pokazać w Europie. Jeśli obrona nie narobi sobie sama smrodu, to będzie 0:0 i awans. Potem 2 mecze z Cracovią, jak się dogadają, to na wyjeździe w plecy, u siebie wygrana. Mistrz Polski już odjechał, przy takim układzie, nikt nie pozwoli nam dogonić malinowych. Nasuwa się tylko pytanie: czy załapie się Legia do pucharów? ja mówię że nie. odpowiedz

No Name - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tragiczny mecz Legia kolejne stracone punkty ale.

Jeszcze mamy szansę trzeba wierzyć i w lidze konferencji wygramy z Alkmasr jest się kibicem a nie jest dziękuję odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl @No Name: I co ci z tej wygranej z AZ jak w przyszłym sezonie nie będziemy grać w pucharach o LM nawet nie wspomnę ,priorytetem powinien być Mistrz Polski żeby starać się o Ligę Mistrzów a nie gra w pucharze pasztetowej . odpowiedz

Przystojny_grubas - 1 godzinę temu, *.comcast.net @WdW: I puchar narodow afryki. Remisujemy z LKS'em a ten do ligi mistrzow chce sie dostawac . Ciekawe.... odpowiedz

Dziś Anonim - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Chłopaki u buka zarobieni na święta.

I tyle w temacie.

Legia to My, a nie jakieś dziadostwo, ktore biega w koszulkach Legii. odpowiedz

Setter - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Dziś Anonim:

więc mogą ruszać w regały odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.167.166 Były race? odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net Po prostu mamy słabych zawodników lub trener nie potrafi z nich wydobyć to co najlepsze. Nie rozumiem czemu Kosta tak uparcie trzyma się tego stylu gry? Gołym okiem widać że to nie są zawodnicy do takiego ustawienia. Po to mają treningi żeby coś zmienić pomyśleć czym można by zaskoczyć przeciwnika,dać jakiś nowy impuls a nie klepać ciągle jedno i to samo. Wszyscy w tej naszej lidze od dawna wiedzą jak gra Legia. Mistrzostwo już raczej mamy z głowy bo nie sądzę żeby Śląsk nagle zaczął ze wszystkimi przegrywać,puchar już nie dla Legii więc zostanie walka o miejsca 2-5. Przykro się na to patrzy jak Legia popada w przeciętność i ligową szarość. odpowiedz

Mordechaj ben Szmuel (z Kutna) - 2 godziny temu, *.inetia.pl Mnie i moje Rachel ostatnio dobre kupon. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gual/Tobiasz/Dias: Zawód Amator. odpowiedz

Jacek z Legią od 71. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Moje serce jest zielone od 03.11.71 od meczu z Rapidem Bukareszt 2:0. Więcej dziadostwa nie zniosę. Przerzucam się na Orła Baniocha. Tam chłopaki walczą. Jestem z Mokotowa. Bye, bye. odpowiedz

Ast - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Spoko,to była zasłona dymna przed Holendrami. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Oprócz Elitima to samych parodystów Zielo kupił. odpowiedz

J...c pilkarzy - 2 godziny temu, *.247.71 pseudopilkarzyny jestescie dnem, won z tego klubu odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Z Cracovia w,.....









odpowiedz

NIE MOZEMY TAK GŁUPIO TRACIĆ PUNKTÓW - 2 godziny temu, *.chello.pl "NIE MOZEMY TAK GŁUPIO TRACIĆ PUNKTÓW, MUSIMY TO SOBIE PRZEMYSLEĆ. BYLISMY LEPSI, MIELIŚMY PILKĘ PRZEZ PONAD 70% A JEDNAK NIE WYGRALIŚMY TEGO MECZU. MUSIMY SOBIE POWIEDZIEĆ W SZATNI KILKA MOCNYCH SŁÓW. JESTEŚMY LEGIA." odpowiedz

Gang Olsena - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Z obecnym ŁKS em nie wygrać to trzeba mieć mega potencjał w Zespole . Już nawet JOSUE nie daje Legii tyle co było prędzej . odpowiedz

fan1956 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Panie niemiec, proszę cierpliwości, cierpliwości, cierpliwości, cierpliwości, cierpliwości, cierpliwości, cierpliwości, cierpliwości, cierpliwości x 100 !!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 2 godziny temu, *.telefonica.de Runjaic WON odpowiedz

Agnosticbelieve - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pajace,śmieje się z was całą Polska , wszyscy z nimi wygrywają a wy co k... remis, dno dna, transfery całkowita kompromitacja odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl tobiasz WON z Legii !!!! odpowiedz

LTM - 2 godziny temu, *.aster.pl ZAWÓD PIŁKARZ odpowiedz

Dexter - 2 godziny temu, *.centertel.pl Za dużo poprzeczek odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie piszcie że nie sprzyjało szczęście! Napiszcie że banda nieudaczników nie potrafi trafić do bramki najsłabszej drużyny w lidze! Za takie mecze powinni 3miesięcznych pensji nie dostać a nawet płacić kary! odpowiedz

pekhart - 2 godziny temu, *.play-internet.pl DZIADY odpowiedz

Mariol - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr W takich meczach Legia traci mistrzostwo. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ponoc Tobiasz i Miszta ida na wypożyczenie do...Wisły Puławy raz bedzie bronil jeden raz drugi 2liga to odpowieni poziom dla nich to juz ten Bobek z ŁKS i ten młody z Radomiaka Albert sa lepsi od nich. odpowiedz

Adrenalina - 2 godziny temu, *.net.pl Teraz czas dwa razy dać d.py Craxie żeby się przełamała . odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl I znowu to samo. Oglądanie meczów Legii to prawdziwe tortury męczarnie, zero przyjemności, tylko nerwy.

Mam już tego dość.



odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Panie Mioduski tylko nie zapomnij wypłacić naszym gwiazdkom wypłatę żeby na święta mieli na prezenty pod choinkę. Zwłaszcza Gualowi Diasowi Runjaiciowi i jeszcze kilku innym gwiazdorom. Jeszcze tylko w czwartek porażka i później 2 porażki z Srakowią i będzie " wesołych świąt" i nieszczęśliwego nowego roku...bez euro pucharów bez pucharu Polski i najważniejsze....bez mistrza Polski.... zwolnienia Runjaiciowi życzę bo nowy rok skończymy z ręką w nocniku.,.z niczym....a wypłata gwiazdek dalej wpływa na konto.... brawo Mioduski..... właścicielu najlepszego i najważniejszego klubu piłkarskiego w Polsce. Morwa kać..... szkoda gadać.... pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki tych prawdziwych. odpowiedz

Karamba - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Trenera Koste praca w Legii przerosła nie ma żadnej koncepcji wszystkie zespoły ekstraklasy wiedzą jak grać z Legią może z Cracovia ugramy 1 punkta i tak trener pracy nie straci.Pan dyrektor sportowy to miekiszon. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Ogromny zawód i bardzo kosztowna strata punktów, która moim zdaniem pomału domyka kwestię tego, o co będziemy grac w tym sezonie. Chęci i sił starczyło naszym zawodnikom na około 30minut. Zabrało już po raz kolejny zwyczajnego szczęścia. Jeśli czwartkowy mecz w KLR zakonczy się nie po naszej myśli, to obawiam się że w ostatnich meczach z Cracovią możemy nic nie ugrać.



Jest źle, ale może być tragicznie. Nie od dzis powtarzam, że druzyna jest źle skompletowana, obrona bowiem nnie gwarantujje stablilności i zwyczajnie większość meczów koncentrujemy sie na odrabianiu strat. A w takiej sytuacji o miejsce "pucharowe" bedzie bardzo, bardzo ciężko w tym sezonie. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: jak to o co ? W tym sezonie już o nić, nawet na puchary się nie załapiemy, może i dobrze bo jakikolwiek sukces przedłużyłby pracę tego pseudotrenera i pseudopiłkarzy! odpowiedz

Po(L)lubiony - 2 godziny temu, *.waw.pl @Wolfik: Też tak to widzę. Na Alkmaar, pewnie się zepną, ale z Craxą, może być źle. Jeśli będą max. 2 punkty, to mamy po sezonie. odpowiedz

Porażki,remisy t0 dr0ga di nikond.... - 2 godziny temu, *.02.net Czekamy na wiadomošć w PoniedxueLnik o zwiLnieniiu NIEmca odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Grali porządnie, piłkarze dają z siebie 100 %, potrzeba życzliwości i cierpliwości. Pozdrawiam kibiców. Kosta. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Ku.... mam niech kupią jednego czy dwóch dobrych zawodników a nie dziadostwo to co robi na boisku Gual to brak słów wg mnie u zawodników głową nie pracuje LEGIA ich przerasta. Grać potrafią pokazała to druga połowa. odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Błazny. Trener też nie lepszy końcówka meczu, bedą stałe fragmenty i za Josue wchodzi Strzałek, Postanowiłem nie ogladać meczu z Aklmaar. odpowiedz

Becker - 2 godziny temu, *.autocom.pl @ZenekL3:

co ty myślisz że z Alkmaar coś ugrają - jak oni z Koroną, Stala Mielec czy ŁKS nie potrafią wygrać

coś się skończyło, wypaliło trzeba zmian - ten mecz Aston Villą to początek końca tej ekipy i pana Niemca odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Becker: Właśnie, że w LE pseudogwiady się starają i od 1 minuty grają na pełnych obrotach a w lidze można podreptać, bo samo się wygra i zmęczenie przeszkadza. Dlatego mówię nie, udawaniu zawodowych piłkarzy. odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.autocom.pl Runjaic jest jak Jabłoński

też w pierwszym sezonie (jeden i drugi) wygrali wicemistrzostwo, Puchar Polski, SuperPuchar Polski ; kolejny cienki; Jabłoński zajął piąte miejsce w 1998; Runjaic idzie też na to samo odpowiedz

loco - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Eddie: Jabłoński mówił po polsku! O tym niemcze to szkoda gadać. odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Eddie: duet Kopa/Białas w 98 prowadził Legię. odpowiedz

Brak szczęścia - czas na zmiany - 2 godziny temu, *.chello.pl Walczyli, ale nieskutecznie. Strzelali 22 razy, ale w tyko 4 razy celnie. Mieli druzgocącą przewagę, ale szczęścia za grosz. Gil Dias, Marc Gual, Blaz Kramer i Patryk Kun zdecydowanie nie mają szczęścia w Legii, dlatego czas na zamiany. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Słodko pierdzący Jacek zaraz wytłumaczy,że wszystko jest OK!Zimą trzeba przedłużyć Diaza,Kuna,Guala a i Baku jeszcze się przyda.Kosta do 2030 roku dostanie kontrakt,żeby go jakiś klub z 3.Bundesligi nie skusił.Najważniejsza jest stabilność,zwłaszcza posady Jacka,dlatego Papszuna tu nie będzie. odpowiedz

Ast - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @wtf: A na co tu jeszcze Papszun potrzebny? odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ast: Na to żeby ten radosny futbol,czyli po prostu burdel w obronie i chaos w ataku uporządkować!I jeszcze po to,żeby gwiazdeczki nie wybierały sobie meczy w których im się chce pokazać zagranicznym skautom a codzienną ligową młócką w której przegrywa się MP z czerwoną latarnią ligi! odpowiedz

Ast - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @wtf: Papszun to jest trener jednego klubu.Dlaczego on odrzuca wszystkie oferty? Czyzby nie był pewny swoich umiejętności? Chyba tak.Z Rakowa uciekł jak tchórz przed walką o LM. odpowiedz

maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wszyscy won to był łks odpowiedz

jurand - 2 godziny temu, *.. Upewniam się, że baletnica Marc Gual nadaje się do baletu lub do 3 ligi i to dożywotnio. A reszta........Koniec Pucharu, koniec mistrzostwa itd odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net Nawet nie chce się już tego komentować. Szkoda słów i nerwów. Oni i tak to mają gdzieś,tak jak to mówił w swoich programach pan Wojtek Hadaj. odpowiedz

Korek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolf: dokładnie... odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legia remisuje z takimi tuzami ja ŁKS czy Warta, przegrywa w PP z Koroną. To z kim Legia ma wygrywać? K…a ręce opadają. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Łódzkie lumpy w głównej roli,miasto meneli pokazało co potrafi,Legia jak zawsze słaba, trochę lepsza od najgorszej drużyny w ekstraklasie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl My nawet nie umiemy wygrac majac 5 setek, 3 poprzeczki, slupek z rywalem, ktory nie przeprowadzilz adnej groznej akcji. Dramat. I nie interesuje mnie, ze ich zdominowalismy i powinnismy strzelic piątkę, bo pudła w 100% sytuacjach to tak samo brak umiejetnosci. odpowiedz

r = Radix - 2 godziny temu, *.vectranet.pl zajebisty trener, zagraniczny, nie Magiera, to złego słowa nie mozna powiedzie.

LEGIA JEST DRAMATACZYNA. UWAGA !!!!! NA PRESTRZENI 7 MIESIECY !!!!!! LEGIA WYGRAŁA W LIDZE 2 (DWA!!) mecze na wyjezdzie, moze 3 w zaleznosci jak kto liczy, od kwietnia, a mamy grudzień. DZIADOSTWO, NIE WYGRALI NIC GDY MUSIELI, najwazniejsze mecze PRZEPIE, GDY GRA O COS, jak maja wolna reke jak w eleiminacjach do konferencji to hulanka swaola i jakos wychodziła, ALE GDY SA FAWORYTEM, GDY WALKA by WYGRAC gdy nóz na gardle, to DZIADY, MENTALNIE TREMER NA POGOŃ SZCZECIN, NIE UMIE GRAC O CELE, Legia przepi.. mistrzostwo na naszych oczach , dosc tego, to dramaty,, 2 MECZE WYGRALI, LUDZIE TO JEST CHORE odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.plus.pl Kompromitacji ciąg dalszy.

Kacperek won! odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Kolejne frajersko oddane punkty.... odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl każdy leje w lidze ŁKS jak chce przyjeżdża 22 świętych mikołaju z Warszawy i daje prezent przecież to co gra ta drużyna to jest dno żenada no ale co tam zapewnijmy znowu cały stadion by dareczek miał kasę a Niemiec wystawi skład z dupy i powie że dał odpocząć po czwartkowym meczu podziękuję kibica jak to cudownie wspierali zespół poeoeze wszyscy są źli a parę dni później znowu plecy wcracovie lub fartowny remis odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Spokojnie bracia i siostry przeanalizujemy to spotkanie i wyciągniemy wnioski. odpowiedz

Draper - 2 godziny temu, *.autocom.pl w dwumeczu z ŁKS w tym sezonie 4-1 - sukces

powinni jeszcze dopisywać punkt jeden za dwumecz ligowy odpowiedz

VUKO - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jak to leciało? "ŁKS skazany na pożarcie". odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zgodnie z tradycją kiedy czołówka gubi punkty Legia nie potrafi z tego skorzystać. Jak w takim razie mamy zdobyć te Mistrzostwo Polski?! Coś z tą drużyną jest nie w porządku jeśli chodzi o psychikę. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @Sebo(L) : Co?MP? w tym sezonie? Ten sezon stracony już całkiem! Z takim szmacianym trenerem i piłkarzykami ! Jeszcze 2 porażki z Craxą (a zaczęła grać) i nawet o pucharach Legia może zapomnieć, trzeba wywalić tego śmiesznego trenerka i tego pajaca tobiasza "puszczam wszystko co leci w bramkę" i skoncentrować się na lidze żeby nerwówki nie było!Mam nadzieję że z tym AZ odpadną żeby potem walki o utrzymanie nie było! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Kolego, ciężko jest grać ze świadomościa że jakakolwiek akcja rywali znów zakonczy się stratą gola. Ostatnie mecze to przeważnie odrabianie strat. To nie ułatwia sprawy. odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeszcze porażka z AZ, 1pkt z Cracovią w dwumeczu i piłkarze rozjadą się na zadłużone urlopy odpowiedz

Koczi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wstyd, wstyd, wstyd!!! My gramy o mistrzostwo? Czego? Z taką grą to za 100 lat będzie sukces. Jak remisuje się z ostatnia drużyna w lidze to możesz zapomnieć o czym kolwiek. Dramat!!! odpowiedz

KIBIC - 2 godziny temu, *.vectranet.pl dramat, po raz kolejny dramat. Po co Tobiasz jest w bramce skoro on nie pomaga, równie dobrze może tam stanąc Jędrzejczyk będzie robił to samo. Patrząc na Tobiasza i tego bramkarza ŁKS-u to Tobiasz to straszne drewno. Nie wiem co na boisku robi Kuń, Pankov, Dias. Nie ma w tej drużynie gościa co weźmie wszystko na siebie tak jak robił to Radović lub Vadis. I na koniec wtedy gdy w bramce stoi TObiasz nie wygrywamy, odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @KIBIC: Brakuje tez takich pilkarzy jak Kuchy, ktory taka dobitke jaka mial na nodze Dias i Gual zamienilby na 2 gole i bysmy wygrali. Ale tu nikt nie potrafi nawet nogi dostawic. odpowiedz

WojtasBB - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tak, tak, to Runjaic nie jest w stanie strzelić gola, to on nie trafia z 7 metrów w bramkę, to on ładuje po poprzeczce. Piłkarzy mamy marnych. Dać trenerowi popracować do końca sezonu, wtedy decyzję. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @WojtasBB: ale w te porpzeczke trafil Muci. On jest marny? Runjaic nie odpowiada za pudla ale odpowiada za stracone bramki bo wystawia recznik w bramce i Augustyniaka, ktory nie umie bronic bo, uwaga, co za szok, nie jest obronca. Wystawia tez Wszolka na wahadle bo niby nie ma dryblingu z po ra zkolejny udowodnil ze ma, umie grac lewa noga i wiecej dalby w polu karnym grajac na skrzydle. To samo z Diasem. On tez by wykrozystywal takie sytuacje gdyby gral na skrzydle a nie musial tracic sily latajac bez wsparcia przy linii. 100 wrzutek w 1 polowie to tez wina Runjaica, wiec pilkarze pilkarzami ale oni graja tak jak im trener każe a kaze im rgac an wrzutki, polowe skladu wystawia nie na swojej pozycji. odpowiedz

WojtasBB - 1 godzinę temu, *.192.15 @L: Pozycja dla Wszołka jest naturalną. Obecnie rolę skrzydłowych i bocznych obrońców przejęli tzw. wahadłowi. Mają zapierniczac przez 90 minut. W tym ustawieniu to bardzo istotna pozycja. Augustyniak wbrew niektórym komentarzom świetnie odnajduje się w obronie (nawet dziennikarze we wrześniu wpychali go do reprezentacji), tylko, że gra w kratkę. Gil Dias to na razie niewypał kompletny, daje tyle, ile dawał Baku, czyli nic. Taka kadra. Dlatego wolę, żeby skład ustalał Runjaic niż kibice, którzy nie znają się na taktyce. Wystawianie Tobiasza też uważam za pomyłkę, ale istnieje prawdopodobieństwo, że trener musi go wystawiać,bo takie polecenie poszło z góry. Myślę, że na siłę chcą go wypromować i sprzedać. Problem w tym, że na razie to jego wartość spada. Zmiana trenera to najgłupsze rozwiązanie z możliwych. Poczekać do końca sezonu i wtedy oceniać. Pamiętacie, gdzie była Legia przed Kostą? Teraz pokonujemy Austriaków, Anglików przy atrakcyjnej grze. Z perspektywy czasu to szybkie zwalnianie trenerów więcej nieładu wprowadzało niż korzyści (np. Magiera). Cierpliwości! odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl ZA CO ONI BIORĄ PIENIĄDZE ???

PYTAM POWAŻNIE...!!! odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl ruinaić wyp... tobiasz reczniku wyp... piłkarzyki pajacyki wszyscy wyp... z legii szmaciarze! odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.aster.pl dziadostwo to sie w glowie nie miesci tyle sytuacji i piach znowu odpowiedz

Sobal 74 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Krótko mówiąc wstyd i żenada i niema żadnego wytłumaczenia odpowiedz

Drpaer - 3 godziny temu, *.autocom.pl dobrze że remis ugrali odpowiedz

Bylekto - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Z tym trenerem nic nie ugramy. Nic. Minimalistą. To już Janek Urban przy nim to prawdziwy mistrz. Ale mi ta zbieranina obrzydła. odpowiedz

Koniu - 3 godziny temu, *.plus.pl Tobiasz wytransferuj się ...Runjaic wypad!!! odpowiedz

Wkur....ny - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Wkłady, jesteście zerem!!!!! odpowiedz

Tom - 3 godziny temu, *.18.225 Runjaic wypieqqqalaj odpowiedz

