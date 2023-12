Pankov: Na szczęście trzeba zasłużyć

- Ostatnio często nam się zdarza, że nie rozpoczynamy meczu dobrze, czekamy na stratę gola, a potem dopiero zaczynamy grać. To nie wystarczy. Oczywiście, mieliśmy swoja sytuacje, ale zabrakło szczęścia. Jestem osobą, która myśli jednak, że na szczęście trzeba zasłużyć swoją ciężką pracą.

- Co mogę powiedzieć? Czuję się bardzo źle. Powinniśmy dziś wygrać, piąć się w tabeli, zbliżyć do pierwszego miejsca - powiedział po meczu z ŁKS-em Łódź Radovan Pankov.

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl obok szczęścia trzeba mieć jeszcze umiejętności na 24 strzały tylko 4 celne w meczu z Koroną też było 24 strzały i 6 celnych świadczy o tym że zawodnikom brakuje umiejętnosci , ŁKS zagrał dobry mecz bo pozwoliła na to Legia bo zagrała bardzo żle ,przegraliśmy puchar i przegrywamy mistrzostwo dobrze będzie jak załapiemy się do ligi konferencji odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Szkoda że Cię nie wsadzili do paki na kilka lat w tej Holandii. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.75.74 Jakie k...a szczęście? W piłkę nożną się gra a nie liczy na cud. Banda amatorów. odpowiedz

