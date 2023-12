Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z ŁKS-em Łódź

Wtorek, 12 grudnia 2023 r. 08:58 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz w Łodzi przyznaliście Pawłowi Wszołkowi. Występ strzelca bramki oceniliście na 3,5 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy uzyskali słabe i bardzo słabe oceny. Najniższe noty trafiły do Blaza Kramera i Marka Guala - po 1,7. W sumie oceniało 825 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,4.









Wszołek 3,5

Slisz 3,0

Elitim 2,7

Josue 2,7

Muci 2,6

Augustyniak 2,6

Yuri Ribeiro 2,5

Kapustka 2,4

Strzałek 2,3

Kun 2,3

Pankov 2,3

Tobiasz 2,0

Dias 1,8

Kramer 1,7

Gual 1,7