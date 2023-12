Mecz z AZ Alkmaar będzie jubileuszowym dla Rafała Augustyniaka. Będzie to 50. występ zawodnika w barwach Legii Warszawa. Do tej pory, od debiutu 5 sierpnia 2022, Augustyniak rozegrał 49 meczów, w których zdobył 6 bramek.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Stary Sutener - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Zdrowia Rafał i dzięki za serducho, za zaangażowanie, jesteś jednym z tych, który poniżej pewnego ustalonego poziomu nie schodzi, który daje "z wątroby". Dziękuję. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.