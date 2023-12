Oprawy kibiców Legii w 2023 roku (cz. 1)

Poniedziałek, 25 grudnia 2023 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 2023 roku nie brakowało efektownych opraw i pokazów pirotechnicznych, przygotowanych przez kibiców Legii Warszawa. Wiosną ubiegłego sezonu mogliśmy oglądać 10 prezentacji, zarówno na stadionie przy ul. Łazienkowskiej, jak i na wyjazdach. Podobnie było jesienią obecnego sezonu. Która z opraw zapadła Wam w pamięć najbardziej? Poniżej prezentujemy część pierwszą naszego zestawienia - oprawy z wiosny 2023.



Oprawy kibiców Legii, runda wiosenna 2022/23:



1. Racowisko w Lubinie

04.02.2023 Zagłębie Lubin - Legia



Na rozpoczęcie inauguracyjnego meczu w naszym sektorze zapłonęło kilkadziesiąt rac, a pośród nich powiewały flagi na kijach.







2. Ultras

24.02.2023 Legia - Widzew Łódź



Pierwsza oprawa legionistów zaprezentowana została na wyjście piłkarzy. Z dachu zjechała postać kobiety (z logo amerykańskiej wytwórni filmowej Columbia Pictures), z wyciągniętą do góry - niczym Statua Wolności - prawą dłonią trzymającą pochodnię. Żyletę przykryła malowana sektorówka, łącząca się z wysokim transparentem na dole w czerwono-biało-zielonych barwach z hasłem "ULTRAS" (czcionka również z filmowej czołówki Columbia Pictures). Całość uzupełniły race odpalone na dachu idealnie wkomponowujące się pochodnię. Po prezentacji gości miał miejsce konkretny pokaz pirotechniczny - na całej Żylecie zapłonęło ok. 320 rac pośród pięknie powiewających wielu, wielu flag na kijach.











3. Zgodowe racowisko

17.03.2023 Radomiak Radom - Legia



Pod koniec pierwszej części spotkania zaprezentowana została zgodowa oprawa. Na płocie pojawiły się barwy obu klubów, na trybunie zapłonęły race i świece dymne w barwach Legii i Radomiaka, a całość uzupełniły chorągiewki w barwach.







4. Do końca

01.04.2023 Legia - Raków Częstochowa



Tym razem na wyjście piłkarzy oprawa została zaprezentowana na trybunie Deyny. Kartoniada w barwach klubowych tworzyła hasło "Do końca". Całość uzupełniły ognie wrocławskie odpalone na górze trybuny wschodniej.







5. Racowisko w Kaliszu

04.04.2023 KKS Kalisz - Legia



W drugiej połowie meczu, po odliczaniu i przy akompaniamencie pieśni "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się...", kibice Legii odpalili 50 rac.







6. Warszawa kocha zwycięzców

02.05.2023 Legia - Raków Częstochowa



Na początek na trybunie rozciągnięta została wielka malowana sektorówka przedstawiająca Syrenkę z tarczą z legijnym herbem, hasło "Warszawa kocha zwycięzców". Tło uzupełniły chorągiewki w barwach, a także kilkaset rac. Druga oprawa finałowego spotkania o Puchar Polski to rozciągnięta na górnej kondygnacji sektorówka w barwach a'la "Boras", a następnie na dolnej kondygnacji trybuny za bramką rozciągnięta została Wielka Flaga, której uzupełnieniem było ponad 100 dużych flag na kijach oraz niezliczone ilości pirotechniki - świec dymnych w barwach, ogni wrocławskich i rac.











7. Racowisko w Szczecinie

07.05.2023 Pogoń Szczecin - Legia



Kiedy słońce zaczęło powoli chować się za horyzontem, po odliczaniu od 10 do 1, nasz sektor rozświetlił się błyskiem ok. 40 rac, a także sporej ilości ogni wrocławskich. Pośród pirotechniki powiewało kilkanaście dużych flag na kijach.







8. Sektorówka w Gdańsku

20.05.2023 Lechia Gdańsk - Legia



Na początek spotkania zaprezentowana została sektorówka odnosząca się do ówczesnej sytuacji Lechii.







9. Duma i sława

27.05.2023 Legia - Śląsk Wrocław



Na dole Żylety rozciągnięty został foliowy transparent "Duma i Sława", a z dachu zjechała sektorówka z trójwymiarowym herbem Legii. Na górnej i dolnej kondygnacji Żylety podniesione zostały folie aluminiowe w barwach, a na samej górze zapłonęły ognie wrocławskie.



Niedługo po pierwszej prezentacji na Żylecie wywieszony został czerwono-biało-zielony transparent, nad którym - po odliczaniu - odpalone zostały granaty dymne w barwach, a po nich dziesiątki rac, wyrzutnie, a także kolejne granaty dymne + świece dymne w barwach.