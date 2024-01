Najpopularniejsze filmy 2023 roku

W minionym roku 2023 nie brakowało efektownych opraw przygotowanych przez kibiców Legii Warszawa. Doping na stadionie przy Łazienkowskiej również stał na wysokim poziomie. Wszystko to mogliście zobczyć na naszych filmach na kanale Legionisci_com na YouTube. Poniżej prezentujemy zestawienie 10 najchętniej oglądanych filmów z ostatnich 12 miesięcy. Zachęcamy także do subskrybowania naszego kanału na YT. Zapraszamy do oglądania!





#10

Doping kibiców Legii Warszawa na meczu z Rakowem Częstochowa (3-1). Warszawa, stadion Legii - 1.04.2023

#9

Kibice Legii w Leicester. Wyjazd kibiców Legii Warszawa na mecz Ligi Europy z Leicester City FC (1-3). Przemarsz z centrum miasta na stadion, racowisko, doping i awantura z policją. Leicester, Anglia - King Power Stadium, 25.11.2021

#8

Legioland. Na rozpoczęcie meczu rewanżowego fazy play-off Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa i FC Midtjylland kibice na Żylecie zaprezentowali oprawę. Pokaz ultras przygotowany przez Nieznanych Sprawców składał się z sektorówki, folii w barwach i wielkiego napisu LEGIOLAND, nawiązującego do naszego rywala. Warszawa, stadion Legii - 31.08.2023

#7

Oprawa Sen o Warszawie. Oprawa na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zaprezentowana na meczu LKE z Ordabasami Szymkent. Warszawa, stadion Legii - 3.08.2023

#6

Piosenka Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, znów bym Tobie Legio oddał życie swe. Premiera nowej piosenki na Żylecie.

#5

Legia, Legia Warszawa! Podczas finału Pucharu Polski był taki moment, że trybuna zajmowana przez fanatyków Legii wpadła w istny trans. W drugiej połowie podczas śpiewania "Legiaaa! Legia Warszawaaa!" poziom decybeli rósł z minuty na minutę... Warszawa, Stadion Narodowy - 2.05.2023

#4

Żyleta: Gdybym jeszcze raz miał urodzić się na Żylecie. Doping kibiców Legii Warszawa podczas meczu z Jagiellonią Białystok (5-1). Warszawa, stadion Legii - 12.05.2023

#3

Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Oprawa kibiców Legii Warszawa przed meczem z AZ Alkmaar. Warszawa, stadion Legii - 14.12.2023

#2

Welcome to the jungle. Oprawa na Żylecie podczas meczu Legia Warszawa - Aston Villa FC. Warszawa, stadion Legii - 21.09.2023

#1

Legia w Wiedniu. Przemarsz, doping i oprawa. Wyjazd blisko 2 tysięcy kibiców Legii Warszawa do Wiednia na mecz z Austrią (5-3). Wiedeń, 17.08.2023

