Remis Zrinjskiego z Aston Villą. Legia i Aston Villa z awansem

W drugim spotkaniu 6. kolejki Ligi Konferencji Europy grupy E Zrinjski Mostar zremisował z Aston Villą 1-1. Do przerwy nie padła żadna bramka. Anglicy w skutek tego wyniku zapewnili sobie awans z pierwszego miejsce w grupie, a zaraz za nimi plasuje się warszawska Legia.

Luk - 4 godziny temu, *.orange.pl W tabeli Zrinjski ma bilans 1 0 5 a przeciez teraz miał remis odpowiedz

Tabela - 4 godziny temu, *.bahnhof.se Jak może być tabela z jednym remisem - coś wam umknęło :-) odpowiedz

kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl @Tabela :

oj tam oj tam... są rzeczy na niebie i ziemi, które nie śniły się gospodarzom domów... ;) odpowiedz

