PLK: Legia Warszawa 89-96 King Szczecin kwarty: 24-25, 25-27, 18-21, 22-23 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 1. C. Vital 2. S. Pipes Jr 8. J. Sobin 23. M. Molenda 35. A. Holman --- 4. M. Wieluński 6. F. Maciejewski 14. G. Kulka 15. A. Linowski 18. R. Cowels III 42. M. Ponitka 91. D. Wyka King Szczecin [punkty, (celne za trzy)] 3. A> Mazurczak 21. T. Meier 24. M. Udeze 28. P. Żołnierewicz 40. Z. Cuthbertson --- 1. D. Woodson 2. A. Łabinowicz 7. M. Samiec 8. F. Matczak 13. K. Borowski 25. M. Nowakowski Komisarz: G. Ziemblicki Sędziowie: M. Kowalski, B. Kucharski, M. Kuzia Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

