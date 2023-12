Liga Konferencji Europy

Mecz o milion euro!

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.

W czwartek Legia Warszawa zagra ostatni mecz fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 rywalem "Wojskowych" będzie holenderski AZ Alkmaar, a stawką awans do fazy pucharowej europejskich rozgrywek. Warszawiakom wystarczy remis, porażka oznacza odpadnięcie w pucharów, a zwycięstwo daje minimalne nadzieje na zajęcie 1. miejsca w grupie.



Ważnym elementem czwartkowej rywalizacji będą nie tylko kwestie sportowe, ale także finansowe.









Do tej pory stołeczny klub za grę w Lidze Konferencji Europy zarobił 5,5 mln euro, na co składa się:

- 3,24 mln euro za awans do fazy grupowej

- ok. 750 tys. euro za 10-letni ranking historyczny, prawa marketingowe i telewizyjne

- 1,5 mln euro za 3 zwycięstwa w fazie grupowej (po 500 tys. każdy mecz)



Jeżeli drużyna Kosty Runjaicia zapewni sobie awans, to za zajęcie 2. miejsca do klubowej kasy wpłynie 325 tys. euro (600 tys. za ew. 1. miejsce). Ponadto za udział w 1/16 finału UEFA dokłada kolejne 300 tys. euro. Wygrana z AZ to dodatkowe 500 tys. euro, a remis 166 tys. euro. Stawka czwartkowego pojedynku jest więc ogromna, bo wynosi ponad milion euro!





TABELA GRUPY E mecze punkty zwycięstwa remisy porażki bramki 1. Aston Villa 5 12 4 0 1 11-6 2. Legia Warszawa 5 9 3 0 2 8-6 3. AZ Alkmaar 5 6 2 0 3 7-10 4. HSK Zrinjski Mostar 5 3 1 0 4 5-9





W jakim wypadku Legia wyprzedzi Aston Villę?



By taki scenariusz miał szansę ziszczenia się, Anglicy muszą przegrać w Mostarze, a Legia musi wygrać z AZ. Przy równej liczbie punktów Aston Villi i Legii Warszawa o końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:

1) bilans dwumeczu między zainteresowanym drużynami; - w tym wypadku po jednej wygranej

2) lepszy bilans bramek; - w tym wypadku 4-4 (3-2 i 1-2)

3) lepszy bilans bramek we wszystkich grupowych meczach;

4) większa liczba strzelonych bramek;

5) większa liczba bramek strzelonych na wyjazdach;

6) większa liczba zwycięstw w grupie;

7) większa liczba wyjazdowych zwycięstw w w grupie.



O kolejności najprawdopodobniej zdecyduje punkt nr 3. W tym momencie Aston Villa ma bramki +5 (11-6), a Legia +2 (8-6). To oznacza, że jeżeli Anglicy przegrają ze Zrinjskim jedną bramką, to drużyna Kosty Runjaicia musi wygrać minimum 3-0. Gdyby obie drużyny skończyły z identycznym bilansem bramkowym, to rozstrzygać będzie punkt nr 5. Będzie on premiował Aston Villę, która ma na swoim koncie 6 bramek na wyjazdach, a Legia 3.





