Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 9 grudnia 2023 r. 19:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Najstarsze drużyny pauzowały, ale pozostały grały w weekend towarzysko. Zespół U16 pokonał 3-1 Jagiellonię, a gracze o rok młodsi wysoko wygrali w Szczecinie z Pogonią. Legia U14 pokonała 7-0 Ursus U15, a zespół U10 uczestniczy z niezłym skutkiem w 4 Fuel Varsovia Cup. Więcej informacji wkrótce.



Sparing: Legia U16 (2008 i mł.) 3-1 (0-1) Jagiellonia Białystok U16

Gole:

0-1 30 min. Aleksander Raszkowski

1-1 58 min. Jakub Sito b.a.

1-2 67 min. Igor Mirowski (as. Daniel Wyrozumski)

1-3 81 min. gol samobójczy



Strzały (10-90'): Legia 19 (12) - Jagiellonia 9(4)



Sparing: Pogoń Szczecin 09 0-10 (0-4) Legia U15

Gole:

0-1 3 min. Fabian Mazur (as. Igor Owczarczyk)

0-2 9 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)

0-3 33 min. Fabian Mazur (as. Jakub Gliwa)

0-4 43 min. Oskar Maj (rzut karny)

0-5 65 min. Dawid Mastalski (as. Igor Owczarczyk)

0-6 70 min. Bartosz Jukowski (as. Firdavs Otabekov)

0-7 71 min. Otabekov (as. Dawid Mastalski)

0-8 83 min. Piotr Kaniewski (rzut karny)

0-9 85 min. Fabian Mazur (as. Piotr Kaniewski)

0-10 90 min. Dawid Mastalski (rzut karny)



Sparing: Legia U14 7-0 KS Ursusu U15

Gole:

1-0 12 min. Franciszek Stępniewski (as. Tymoteusz Leśniak)

2-0 14 min. Bartosz Przybyłko (as. Igor Brzeziński)

3-0 30 min. Igor Brzeziński

4-0 32 min. Bartosz Przybyłko (as. Aleksander Badowski)

5-0 65 min. Tymon Płoszka

6-0 75 min. Aleksander Badowski (as. Marcel Laszczyk)

7-0 76 min. Antoni Błoński (as. Aleksander Badowski)