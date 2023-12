W 44. minucie meczu z Łódzkim Klubem Sportowym żółtą kartką ukarany został Juergen Elitim. Sędzia Tomasz Musiał dopatrzył się faulu legionisty na Engjëllu Hotim. Było to czwarte tego typu upomnienie Elitima, co oznacza, że nie będzie mógł zagrać w spotkaniu z Cracovią, które odbędzie się przy Łazienkowskiej 17 grudnia.

Ja - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Składać protest do KL, bo tam nie było faulu. odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Eltim teraz to jest cienien zawodnika z czasów kiedy dopiero zaczał grać odpowiedz

