Zając: Do końca życia zapamiętam ten mecz

Niedziela, 10 grudnia 2023 r. 18:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

- To niesamowite uczucie dla mnie. Jestem mega zadowolony - powiedział po meczu z Legią debiutujący w barwach ŁKS-u Łódź strzelec bramki, Jędrzej Zając.









- Przy bramce bardziej oczekiwałem wrzutki, ale wystawiłem nogę, piłka się odbiła i wpadła do bramki. Do końca życia zapamiętam tego gola i ten mecz.



- Dobrze pracowaliśmy w pierwszej połowie, stworzyliśmy kilka sytuacji, udało się strzelić bramkę i utrzymać prowadzenie do przerwy. Na początku drugiej połowy pojawiło się trochę błędów i nieszczęść, ale nadal trzymaliśmy się naszego planu, trzymaliśmy się razem i pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem.