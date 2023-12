Wszołek: Po raz kolejny nie wykorzystaliśmy swojej szansy

Niedziela, 10 grudnia 2023 r. 22:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Canal +

- Czujemy na pewno rozczarowanie. Wiemy, że wiele drużyn z czołówki potknęło się w tej kolejce, a my po raz kolejny nie wykorzystaliśmy szansy. Gdybyśmy grali tak jak w drugiej połowie przez 90 minut każdego meczu, to wygrywalibyśmy spokojnie wszystkie mecze - powiedział po remisie z ŁKS-em Łódź wahadłowy Legii, Paweł Wszołek.









- Ja zaczynam zawsze od siebie. Na nieszczęście piłka przy straconym golu odbiła się ode mnie i wpadła do siatki. Być może, gdyby ta bramka nie padła, spotkanie potoczyłoby się inaczej, może zdobylibyśmy zwycięską bramkę w drugiej części. Takie jest jednak życie. Musimy walczyć do końca, zostały dwa ligowe mecze przez przerwą zimową i mecz z AZ Alkmaar. Musimy zagrać nie tylko dla siebie, ale również dla naszych kibiców, bo jesteśmy im czegoś winni. Chcemy wyjść z grupy Ligi Konferencji Europy, zdobyć sześć punktów w lidze i grać o najwyższe cele w przyszłym roku.



- Wiedzieliśmy, że ŁKS od początku się cofnie i będzie się bronić dopóki będzie miał siły. To normalne w piłce, że czym dłużej drużyna się broni, tym więcej traci sił i zostawia więcej przestrzeni. Tak też było w drugiej połowie. Mimo straconej bramki, mieliśmy swoje sytuacje. Brakowało jednak strzałów w światło bramki, to było kluczowe.



- Za kadencji trenera Kosty Runjaicia, gdy strzelamy pierwsi bramkę, to zazwyczaj nie przegrywamy, tak było w Lubinie, gdzie szybko ustawiliśmy mecz pod siebie. Nie możemy jednak szukać wytłumaczeń, mecz trwa 90 minut, ale patrząc na drugą połowę, zasłużyliśmy na zwycięstwo i to nie 2-1, a trzema lub czterema bramkami.



- Po takim meczu, gdy walczyliśmy o zwycięstwo, czuć duże zdenerwowanie. Rzucanie śnieżkami w zawodników nie powinno mieć miejsca. Nieraz zostaliśmy trafiani, na przykład w głowę. Od tego powinna być ochrona, która widzi wszystko i powinna wyrzucać takich ludzi ze stadionu. Nie mnie to jednak oceniać.



- Czy moja boląca ręka to coś poważnego? Nie, raczej tylko stłuczenie.