Wypożyczeni: Kikolski zatrzymał Polonię

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r. 08:52 Fumen, źródło: Legionisci.com

Choć rozgrywki II i III ligi mają już przerwę, to wciąż grają na zapleczu ekstraklasy. W miniony na boisku spotkał się Bartłomiej Ciepiela (Resovia) z Marcelem Krajewskim (Znicz). Obaj zawodnicy wyszli w podstawowych składach swoich ekip, ale to pruszkowianie cieszyli się z wygranej. Maciej Kikolski stanął na wysokości zadania zachowując czyste konto w wygranym meczu z Polonią.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - do 63. minuty w przegranym 1-2 meczu ze Zniczem Pruszków

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Polonią Warszawa

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 59. minuty w przegranym 1-2 meczu z Wisłą Płock

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 86. minuty w wygranym 2-1 meczu z Resovią Rzeszów

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - od 71. minuty w zremisowanym 3-3 meczu z Pescarą

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie zagra w dzisiejszym meczu z Widzewem Łódź z powodu kontuzji



Kacper Knera (Elana Toruń) - runda jesienna została zakończona. Rozgrywki III ligi gr. 2 zostaną wznowione 2 marca 2024r.

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - runda jesienna została zakończona. Rozgrywki III ligi gr. 4 zostaną wznowione 2 marca 2024r.

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - runda jesienna została zakończona. Rozgrywki II ligi zostaną wznowione 24 lutego 2024r.

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - runda jesienna została zakończona. Rozgrywki III ligi gr. 1 zostaną wznowione 2 marca 2024r.