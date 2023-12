Wyniki legionistów w finale PP

We Wrocławiu odbyły się zawody finału Pucharu Polski w strzelectwie sportowym, w których wzięło udział dwoje zawodników strzeleckiej Legii. Tomasz Bartnik zwyciężył w konkurencji karabinu pneumatycznego i był drugi w karabinie 3x20. Katarzyna Klepacz była blisko podium w pistolecie pneumatycznym. Wyniki legionistów: Karabin pneumatyczny: 1. Tomasz Bartnik 248.5 pkt. Pistolet pneumatyczny: 5. Katarzyna Klepacz 173.0 pkt. Pistolet pneumatyczny Mix: 4. Legia Warszawa (Katarzyna Klepacz, Oskar Miliwek) Karabin 3x20 (50m): 2. Tomasz Bartnik 455.0 pkt.

