Juno - 2 godziny temu, *.aster.pl Wesołych Świąt! Wszystkim zdrowia i miłości! odpowiedz

Fończysław - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Zdrowych spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia (L) odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Wesołych Swiat Legionisci. odpowiedz

FWWM - 2 godziny temu, *.orange.pl wszystkim życzę spokojnych świąt! odpowiedz

NZW - 3 godziny temu, *.chello.pl Naj(L)epszego dla Was wszystkich! Dużo miłości i uśmiechu co dnia. LEGIA WARSZAWA TO NASZA DUMA I SŁAWA! odpowiedz

lubelskie - 3 godziny temu, *.16.37 Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia Bracia i Siostry :) odpowiedz

Abcd - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Wesołych dla wszystkich z Legią w sercu ! odpowiedz

