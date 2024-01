68. urodziny Krzysztofa Dowhania

68. urodziny obchodzi dziś Krzysztof Dowhań. Trener bramkarzy pracuje w Legii Warszawa od 2001 roku. Wyszkolił wielu znakomitych zawodników, jak m.in.: Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Jan Mucha, Wojciech Szczęsny, Wojciech Kowalewski czy Radosław Majecki. Dowhań zdobył 9 medali za mistrzostwo Polski (2002, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 i 2021) oraz 8 za Puchar Polski (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2022). Z okazji urodzin życzymy wszystkiego co najlepsze, zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym, a także kolejnych sukcesów z Legią.

Mądrala 0,7 - 8 godzin temu, *.. Najlepszego trenerze. Zdrówka i wiele sukcesów z naszą Legią odpowiedz

Micha(L) - 8 godzin temu, *.chello.pl 100 lat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Darek - 9 godzin temu, *.chello.pl Wyszkolił wielu ale Tobiasza jednak nie wyszkoli.

Zdrówka panie Krzysztofie. 100 lat. odpowiedz

Bie(L)any - 13 minut temu, *.play-internet.pl @Darek:

Bez tego pierwszego zdania nie były by lepsze życzenia od prawdziwego Legionisty ... po co ta przytyczka ?

Chyba że chciałeś zaistnieć? odpowiedz

kaktus - 9 godzin temu, *.orange.pl Jedna z nielicznych stałych w zmieniających się trenerach Legii...

STO LAT!!!!! odpowiedz

