Pod lupą LL! - Radovan Pankov

Wtorek, 12 grudnia 2023 r. 08:30 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trener Kosta Runjaić cały czas poszukuje optymalnej trójki w bloku defensywnym, ale jednocześnie bywa zmuszony do rotacji z powodu urazów czy kartek. Pod nieobecność Artura Jędrzejczyka do składu wrócił Radovan Pankov, który przeplata dobre mecze ze słabszymi. Postanowiliśmy sprawdzić, jak serbski obrońca spisał się w meczu z ŁKS-em Łódź.