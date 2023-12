Ponad 250 tys. złotych zebrano podczas 6. edycji WDW

Wtorek, 12 grudnia 2023 r. 09:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek, 28 listopada na stadionie Legii miała miejsce szósta edycja charytatywnej akcji organizowanej przez Fundację Legii - "Wszyscy do wioseł". Już teraz zebrano ponad 250 tysięcy złotych, a zebrane środki w całości zostaną przekazane na pomoc w funkcjonowaniu telefonu zaufania dla dzieci, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.



Na ten moment kwota wsparcia osiągnęła wartość 250 tysięcy złotych. Dodatkowo Fundacja Legii prowadzi zbiórkę do skarbonki siepomaga.pl/wdw2023, która zasili kampanię “Daj dzieciom głos – wspieraj telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111".









W akcji trwającej 10 godzin wzięło udział ponad 750 osób, które przez 11 minut "wiosłowały" na ergometrach. Każda 4-osobowa załoga przystępująca do akcji, wpłacała środki na szczytny cel.



- Telefon zaufania nie musi i nigdy nie powinien radzić sobie sam. Szczególnie kiedy wiemy, jak ogromne są potrzeby związane z pomocą dzieciom i młodzieży w różnych kryzysach. Jako Fundacja Legii jesteśmy dumni, że tegoroczną akcją “Wszyscy do Wioseł” dołożyliśmy się do tysięcy kolejnych impulsów na linii 116 111, a prowadzący ją zespół doświadczonych konsultantów od lat pracujący na zaufanie dzieci i młodzieży, będzie mógł skupić się na tym, co ważne. Na interwencjach chroniących zdrowie oraz życie dzieci. Dziękuję wszystkim, którzy wiosłowali i tym, którzy w różny sposób zaangażowali się w akcję: sponsorom, partnerom, wolontariuszom oraz przyjaciołom Fundacji Legii – mówi Anna Mioduska, Prezes Fundacja Legii.



Jak co roku w akcji udział wzięli sportowcy legijnych sekcji - piłkarze, koszykarze, tenisiści, znani sportowcy i aktorzy.



- Pomoc, która przypłynęła dzięki legijnemu wiosłowaniu i hojności wielu osób, którym na sercu leży interes najbardziej bezbronnej grupy – dzieci – jest dla nas bardzo ważna. Dzięki niej tysiące telefonów i wiadomości nie pozostaną bez odpowiedzi. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę, że w sytuacji, kiedy zwiększa się skala zarówno przemocy, jak i kryzysów psychicznych młodych ludzi, to funkcjonowanie organizacji i instytucji profesjonalnie dbających o zdrowie psychiczne powinno mieć zapewnioną ciągłość i spokój działania - dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.



Sponsorem głównym tegorocznej edycji #WszyscyDoWioseł została firma Google, Partnerami Premium: Roboticket, Airproducts, CH Robinson oraz Invest Line E. Pozostali partnerzy wspierający charytatywne wiosłowanie to: Oppo, OEX, Emitel, Putka, Totalizator Sportowy, Adamed, Cisowianka, Erbud, Wine Avenue, MS Investments, Solter Capital, Rohlig Suus, Alpha Vision, Belvedere, Screen Network. Partnerem sportowym wydarzenia była Fundacja AZS, a partnerem technicznym Decathlon.



Historia akcji #WDW

1. edycja: 24-25 listopada 2015

ZEBRANO: ok. 40 000 zł na zakup ergometrów i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz organizację dla nich zajęć treningowych

BENEFICJENT: Fundacja Akademia Integracji



2. edycja: 17 listopada 2017

ZEBRANO: 200 000 zł (w ramach samego wydarzenia) na zakup nowej karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka, współpraca z grupą Dobrzy Ludzie - kibice Legii dzieciom i Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa (łącznie Fundacja pozyskała 240 tys. zł na cel akcji)

BENEFICJENT: Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka



3. edycja: 29 listopada 2017

ZEBRANO: 125 000 zł na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia hospicjum onkologicznego

BENEFICJENT: Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa



4. edycja: 15 listopada 2019

ZEBRANO: 150 000 zł na zakup łóżek dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

BENEFICJENT: Fundacja Instytutu Matki i Dziecka



5. edycja: 24 listopada 2022

ZEBRANO: 205 000 zł dla osób w kryzysie bezdomności

BENEFICJENT: Fundacja "Daj Herbatę"