Przygotowania do meczu z AZ

Wtorek, 12 grudnia 2023 r. 10:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do czwartkowego, decydującego starcia w Lidze Konferencji Europy. Dzień po meczu z ŁKS-em zawodnicy, którzy zagrali dużo minut, regenerowali się i przechodzili odnowę w gabinetach fizjoterapeutów. Pozostali ćwiczyli w siłowni oraz na boisku w LTC.









Do treningów z zespołem wrócił Cezary Miszta, który przed dłuższy czas przechodził rehabilitację. Normalnie ćwiczyli także Patryk Sokołowski, Makana Baku, Lindsay Rose, Ihor Charatin i Robert Pich, dla którzy w tej rundzie zwykle nie mieszczą się w kadrze meczowej. W treningu wziął udział Artur Jędrzejczyk, którego zabrakło w ostatnim meczu z powodu choroby. Nieobecny był jedynie Tomas Pekhart, który ma uraz i tego dnia przechodził badania. W ramach treningu legioniści rozegrali krótką grę wewnętrzną z Legią II.



Wtorek jest dniem wolnym dla całej drużyny. Przedmeczowy trening zaplanowano na środę godz. 12 w LTC, a dwie godziny później rozpocznie się konferencja prasowa trenera Legii.



Spotkanie Legia Warszawa - AZ odbędzie się w czwartek, 14 grudnia o godz. 18:45 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Praktycznie wszystkie bilety na ten mecz zostały sprzedane, fani Legii zajmą także miejsca w sektorze gości, ponieważ Holendrzy zrezygnowali z przyjazdu do Polski. To oznacza, że na trybunach zasiądzie ok. 28-29 tysięcy kibiców.





