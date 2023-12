Komentarze (26)

Robin(L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Widać wystarczy im pary groszy obiecać i jak widać potrafią się zmobilizować i coś tam zagrać.Pazerne te nasze gwiazdeczki na kasę odpowiedz

To StrzaŁka też wpuścić!! - 5 godzin temu, *.02.net 81′ Jayden Addai... 18-letni napastnik zameldował się na murawie. odpowiedz

brawo - 6 godzin temu, *.vectranet.pl po pierwsze nie Kacpera tylko Kacpra, po drugie co nudnego w rybach, po trzecie nie zgadłeś "znafco" odpowiedz

Fan KACPERA - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl 30 minut meczu a emocje takie jak na rybach żenada!!!!!!!

Pomysłu na granie żadnego u jednych i drugi zaraz będzie głupia bramka dla Holendrów i będzie po wszystkim!!!

P. S

#TOBIASZ ODEJDŹ Z LEGII odpowiedz

ja - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Fan KACPERA : no i jak? odpowiedz

Fan KACPERA - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Fan KACPERA : Przepraszam źle ocenilem dla kogo padnie gol z du.... y.

Reszta bez zmian niech wymecza siebie i widzą w drugiej połowie i idziemy dalej tylko czy wyjdzie im to na dobre w lidze??

odpowiedz

ja1916 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Fan KACPERA : i jak, wymęczyli? odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl kacperek, ślisz, gual ..o zwycięstwie nie ma mowy odpowiedz

Farme(L) - 6 godzin temu, *.virginm.net @Arek: serio qrva? Ślisz? Ile razy można powtarzać? Wypada znać nazwiska zawodników nawet jak się ich nie szanuje i pisze imiona lub nazwiska z małych liter, choć to również pokazuje szacunek do ojczystego języka… odpowiedz

Kibic70 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Następny mecz z zamkniętymi trybunami a na pewno bez żylety, gratki odpowiedz

Robin(L) - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Patrząc na skład jeden biegajacy w majtkach ręcznik w bramce należy zacząć się modlić o remis.

Oni nie chcą awansować dalej czy co?????? odpowiedz

Legionista - 7 godzin temu, *.orange.pl I znowu szykują się kary za race z zamknięciem Żylety włącznie :( odpowiedz

Ziggy - 7 godzin temu, *.autocom.pl pamięta ktoś Leszka Zygmunta W Legii Warszawa jako gracza

później kierownik drużyny Okęcia Warszawa odpowiedz

gazza - 7 godzin temu, *.inetia.pl Jest Slisz...Jest Pankov...Jest Gual...

To oznacza że będzie cięzko to wygrać ... odpowiedz

Remino - 7 godzin temu, *.orange.pl W 10 na 11, to nie jest sprawiedliwe! odpowiedz

ja - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Oby pykło z tym ribeiro bo z paralitykami diasem i kunem jest kabaret. Jak można grać cała rundę i miec takie liczby na wachadle ??!! Niestety jest Tobiasz który z ostatnich 25 celnych strzałów, puścił 20goli a przy kolejnych 3mial asystę... Oby to się dobrze skończyło odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

........................... Hładun ...................

Pankov ... Jędrzejczyk ... Kapuadi

Wszołek ... Augustyniak ... Slisz ... Ribeiro

................. Josue ... Muci ....................

.......................... Kramer ..........................

LEGIA Mistrz !!!

1:1 odpowiedz

Siwy(L) - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl no niestety ale jak gramy z tym ręcznikiem w bramce to wynik może być tylko jeden, PORAŻKA

może w zimie go kupi wisla puławy lub jakiś inny 2 ligowiec za 10k pln , to bedziemy mieć szanse powalczyć o Mistrza, ale z tym klaunem niema na to najmniejszych szans !!!! odpowiedz

PELACH - 7 godzin temu, *.orange.pl @Siwy(L): oD DAWNA TO MÓWIĘ odpowiedz

Adson 78 L - 7 godzin temu, *.plus.pl @Siwy(L): zgadza się odpowiedz

antek - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Dobrze w końcu Riberio jako wachadlo odpowiedz

Legionista - 8 godzin temu, *.net.pl Ale jaja. Chyba mnie usłyszeli i skład zmieniony. Ribeiro i Elitim grają. Do boju LEGIO. odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 8 godzin temu, *.plus.pl O jest Tobiasz, czyli można śmiało obstawiać, że AZ strzeli bramkę odpowiedz

Legionista - 8 godzin temu, *.net.pl Ribeiro i Elitim pauzują w lidze i nie grają. Nic z tego nie rozumiem. Niezły taktyk z tego trenera. Grają na remis defensywny środek pola. Powodzenia. odpowiedz

Gmoch - 8 godzin temu, *.orange.pl Tobiasz niestety...

I boję się trochę o prowokacje na Pankovie, on gra ostro a wkurzony może szybko dostać czerwoną. odpowiedz

Robin(L) - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Dzis też myśl wybitnego szkoleniowca z podwójnym obliczem wystawi wybitnego wirtuoza bramki KACPERA TOBIASZA to znowu będziemy grali w 10

Reszta gwiazd piłki kopanej w naszym klubie ma dziś motywację miliona euro i tego że coś im z tego skapnie więc może będzie im się bardziej chciało niż w ostatnich meczach.

odpowiedz

