Awans jest nasz!

Sędziowie

Główny: Harald Lechner (Austria)

Asystent: Andreas Heidenreich (Austria)

Asystent: Maximilian Kolbitsch (Austria)

Techniczny: Julian Weinberger (Austria)



olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niezły meczyk. Jozue Wielki ! trener dobrze dobrał skład, oni tylko raz strzelili ... odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl A jeden z najemników to nawet się dzisiaj zakochał w ,,eLce''. Haha dobre. Tak czy owak Gratulacje Pajace <3 odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Nopopacz... jednak można grać w piłkę i nie przegrywać w żałosny sposób z Mielcami, Kielcami i remisować z Poznaniami i Łodziami? Nie jesteśmy idiotami najemnicy. Wiemy o co kaman. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No i brawo! Gratuluję. Tylko teraz trzeba zacząć tą ligę też ogarniać. odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bójcie się chamy, do 1/16 wracamy:) odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.centertel.pl To może byście zapamiętali , że dla nas liczy się tylko mistrzostwo ? odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.telia.com I mam prezent odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Prawie wszyscy zagrali porzadnie. Nie robili wiekszych bledow a gdy jakis sie przytrafil to bylo wsparcie od druzyny. Wyroznial sie Augustyniak. On lubi twarda gre. Josue doskonale zrewanzowal sie za noc na komisariacie. Do druzyny nie pasuje Gual. Biega bez sensu, chyba go koledzy nie lubia. Najlepszy byl Kun bo go nie bylo. Czyli Kosta ma nosa do nie wystawiania. Dzieki temu meczowi jesien udana. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jednak można,jak się chce.Brawo,! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Dziś super tylko czemu jedynie w LKE? odpowiedz

Dominik - 2 godziny temu, *.inetia.pl Legia odegrała się i zrewanżowała tym burakom w najlepszy możliwy sposób. Brawo!!! odpowiedz

Mordziaty - 3 godziny temu, *.aster.pl Puuuuuchaaaar jeeest naaasz!!!!! Bleeeeee odpowiedz

AmeLka - 2 godziny temu, *.161.32 @Mordziaty: Dzwonić po karetkę czy sam sobie kaftan założysz? odpowiedz

(L)oco - 2 godziny temu, *.centertel.pl @AmeLka: wypad do Wronek! odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.orange.pl BRAWO LEGIA odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kasa była do podniesienia to i nasze piłkarzyki się zmotywowały no ale brawo, awans jest nasz :D odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 3 godziny temu, *.chello.pl Moc na trybynach,była dziś potężna.Brawo Legio za,mądrą grę! odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Ja kocham Legię ..... dzięki takim meczom człowiek urodził się Legionistą!!!! Ja kocham Legię..... jazda na pełnej k ...e z następnymi! Morwa kać j...ć holenderskie Marihuana odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mądrze rozegrany mecz, chociaż bez polotu. 12 punktów w takiej grupie to jest duży wyczyn. odpowiedz

mk - 4 godziny temu, *.net.pl W końcu radość tej ponurej jesieni i zimy, tylko teraz powalczyć w lidze, bo strach pomyśleć jaka zenada w Europie będzie jak Polskę bedzie reprezentować jakis Slask albo Jaga. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Alkmaar miało się bać od początku, a tak naprawdę weszli w ten mecz na większej swobodzie niż jakikolwiek rywal Legii w tym sezonie. Naprawdę, takiej swobody, odwagi i skuteczności w rozegraniu od własnej bramki nie miał wcześniej nikt. I trudno mi zrozumieć co się potem wydarzyło, że przestali w siebie wierzyć. Po obronie Tobiasza w jedynym groźnym strzale w 1 połowie w ogóle przestali uderzać na bramkę, nawet niecelnych prób za bardzo nie było. A po czerwonej się już kompletnie obsrali, niby podeszli wyżej, ale to dało jedynie pole Legii i żadnego zagrożenia pod naszą bramką. To był najbardziej świadomy mecz Legii w tym sezonie, najbardziej czujny. Życzyłbym sobie taki poziom koncentracji w każdym meczu - można mieć więcej lub mniej szczęścia/być nieco lepszym lub gorszym/ ale przy takiej koncentracji można wygrać z każdym, czy to ŁKS, czy Alkmaar czy Aston Villa. W sumie kto, wie może dzisiaj rywale poczuli się tak bezradni, że odechciało im się grać. Weszli w mecz tak dobrze, a w drugiej połowie wyglądali jak amatorzy. Brawo Legia, nosek utarty. ;] odpowiedz

Hmmm.... - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Mateusz z Gór: raczej słaba ta twoja analiza meczu... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Hmmm....:



Słaba to jest Twoja odpowiedź na mój komentarz, która zawiera zero merytoryki. odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Cieszy wygrana i awans !

Ale...Smuci postawa naszych piłkarzy przy starciach jeden na jeden...

Smutny to widok jak nasi grają teatr i upadają a potem leżą zwijając się jakby im nogę odcieło...

Każdy wie którzy to piłkarze odwalają taką kichę - Trener powinien stanowczo z tym walczyć ! odpowiedz

John - 4 godziny temu, *.net4me.pl Co tu mówić. KOCHAM LEGIE juz 45lat!!!!! odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dlaczego nie daje pograć Strzałkowi ???? odpowiedz

Jones - 2 godziny temu, *.18.89 @Olomanolo : bo się nie nadaje odpowiedz

syrenka - 4 godziny temu, *.orange.pl Ilu szczęśliwych w Koninie? Nie wiem, ja jestem! Legio walcz! odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo.Są eurasy to jest awans. W du...ie z meczami w du...oklasie.

Teraz zdobędziemy 1 punkt w dwóch meczach z Cracovia i koniec rundy.

Uwielbiam też pomeczowe oceny piłkarzy. I po raz 17 w tym sezonie Rosołek grał za krótko by go ocenić. odpowiedz

Qn - 4 godziny temu, *.vectranet.pl LEGiA w Europie !

Uefa ja cię utopię ....

Pozdro Legia! odpowiedz

Urs72 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje za walkę i Zwycięstwo ...........cieszmy się awansem odpowiedz

Okęciak - 4 godziny temu, *.orange.pl Mecz wygrany taktycznie przez Kostę. Josue Santo subito! odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Gratulacje!!! Teraz czas na ESA!!! odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dlaczego my nie gramy tak w lidze... czyżby ŁKS był lepszy od AZ ??? odpowiedz

WdW - 4 godziny temu, *.com.pl @chrisSiekierki: Gramy tak samo w ekstraklasie,mecz z ŁKS-em nawet był lepszy niż ten z AZ,oczywiście mówię tu tylko o 2 połowie,ale pierwsze 20 minut z AZ tez były tragiczne,po drugie w lidze każdy już jest nauczony jak gra Legia i jej piłkarze więc wbrew pozorom w lidze jest trudniej grać i po trzecie mecz dzisiejszy ułożył nam sie fenomenalnie.Bramka kiedy nic nam sie nie udawało,potem czerwona kartka no i 2 niesamowite podania Josue które na bramkę by zamienił nawet b klasowy piłkarz. odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @WdW: Coś w tym co piszesz jest... gdyby w Łodzi zamiast tych poprzeczek padł choć jeden gol dla nas to byśmy spokojnie wygrali, lecz w lidze gramy zazwyczaj w miarę dobrze tylko jedną połowę. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl @chrisSiekierki:Tak, AZ nie dorasta ŁKS-owi do pięt. odpowiedz

Zlb 82 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ole Ole ole ola.... odpowiedz

Romek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Fajnie odpowiedz

Tejon - 5 godzin temu, *.play-internet.pl No i elegancko pograne.

Tak się bały chodzić na miasto, a dostali w cymbał na boisku.

Świetny, uczciwy sędzia i już kartoflojady przyzwyczajone do specjalnego traktowania miały pod górę.

Wrzucić im parę pierogów i schaboszczaka na drogę i pożegnać ozięble. odpowiedz

Aqq - 5 godzin temu, *.media.pl Z jednej strony dobrze ale znając życie oznacza to zawalenie kolejnych kilku meczów w lidze a co za tym idzie prawdopodobny brak pucharów w kolejnym sezonie... odpowiedz

ablabla - 4 godziny temu, *.com.mx @Aqq: Czyli mają jak najprędzej odpadać z pucharów, żeby w lidze załapać się na puchary, z których należy jak najprędzej odpaść, żeby w lidze załapać się na puchary, z których należy jak najprędzej odpaść, żeby w lidze załapać się na puchary, z których należy jak najprędzej odpaść, żeby w lidze załapać się na puchary, z których należy jak najprędzej odpaść, żeby w lidze załapać się na puchary, z których należy jak najprędzej odpaść, żeby w lidze załapać się na puchary, z których należy jak najprędzej odpaść, żeby w lidze załapać się na puchary, dobrze mówię? odpowiedz

Aqq - 3 godziny temu, *.media.pl @ablabla: dokładnie tak. Najważniejsze jest mistrzostwo Polski. Puchary do tylko dodatek. A jak się w nich jest to ważne tylko żeby awansować do fazy grupowej. Jak się uda w tych meczach zdobyć punkt to super ale nie ma co się specjalnie spinać. Zawsze liga jest ważniejsza. odpowiedz

ablabla - 2 godziny temu, *.com.mx @Aqq: A jaki masz pomysł na podnoszenie drużyny na wyższy poziom? Kurek z kasą w eklapie ma ograniczoną przepustowość, a w Europie są większe możliwości, poza tym co to za satysfakcja napinać klatę do orderu w peryferyjnej lidze? To tak jakby być jednookim mistrzem w krainie ślepców. odpowiedz

Rio - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Tobie oddam ŻYCIE swe !!!

Brawo Legia !!!!!! Gramy dalej???? odpowiedz

WdW - 5 godzin temu, *.com.pl Josue 2-0 AZ odpowiedz

Lao - 5 godzin temu, *.netfala.pl Tym razem trzeba pochwalić trenera za bardzo ładne rozpracowanie Holendrów. Oby tylko sprawy w lidze jeszcze uporządkować. odpowiedz

