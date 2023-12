Wszołek w jedenastce 18. kolejki

W niedzielę Legia Warszawa zremisowała z ŁKS-em Łódź 1-1 w ramach 18. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu do najlepszej jedenastki kolejki trafił Paweł Wszołek. Jedenastka kolejki: Daniel Bielica (Górnik), Tomas Huk (Piast), Artur Craciun (Puszcza), Miłosz Trojak (Korona), Paweł Wszołek (Legia), Nene (Jagiellonia), Naranjo (Jagiellonia), Kajetan Szmyt (Warta), Kamil Grosicki (Pogoń), Afimico Pululu (Jagiellonia), Kai Meriluoto (Stal)

