Nieznani Sprawcy: Mają czuć oddech Żylety

Środa, 13 grudnia 2023 r. 16:19 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W czwartek piłkarze Legii rozegrają decydujące o wyjściu z grupy Ligi Konferencji Spotkanie. Ich przeciwnikiem będzie AZ Alkmaar. Nieznani Sprawcy apelują o pełną mobilizację i zaangażowanie na trybunach podczas meczu z Holendrami.









"Drodzy Kibice!

Jedziemy z nimi! Nie ma się tu nad czym zastanawiać, analizować i rozmyślać o remisie. Żadnych takich historii. Gramy o pełną stawkę i wiecie, co mamy z nimi zrobić.

Wiecie, że ich głowy, przesiąknięte jakimiś abstrakcyjnymi historiami o Polsce, w której po ulicach chodzą niedźwiedzie, a ludzie jedzą na śniadanie zagranicznych turystów, są w strachu. Oni się boją. I bardzo dobrze, jak chcą, to niech się boją. Mimo że to w ich ksenofobicznym kraju miały miejsce skandaliczne sytuacje wobec nas samych, jak i ludzi z naszego klubu. Ale niech się boją, niech mają miękko od samego początku.

Musimy ten ich strach, na tyle ile to możliwe, w nich samych pielęgnować. Gdy tylko wyjdą na murawę, mają się utwierdzić w przekonaniu, że to słusznie, że się bali. Mają czuć oddech Żylety, mają czuć ryk całego stadionu.

Musimy razem ten mecz wygrać i w przyszłym roku ruszyć dalej po swoje.

Dlatego koniecznie, bez wyjątków, każdy ale to absolutnie każdy musi jutro dać z siebie wszystko. Niech nasze lubiane i piękne w swej prostocie hasło prowadzi nas wszystkich w czwartek do celu.

LEGIONIŚCI - JAZDA Z K...!!!!!"