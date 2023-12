Jansen: Zostaliśmy świetnie przyjęci w Warszawie

Środa, 13 grudnia 2023 r. 17:59 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nie mamy nic do zarzucenia Legii, jest super gospodarzem. Zostaliśmy świetnie przyjęci, mieszkamy w pięknym hotelu. Jeśli chodzi o spacer, to dostaliśmy taką opinię, by nie prowokować i stosujemy się do tego. Szkoda, bo Warszawa jest piękna i chciałem ją zobaczyć. Żeby jeszcze raz było jasne, jesteśmy bardzo zadowoleni i zostaliśmy świetnie przyjęci - mówi przed rewanżowym spotkaniem z Legią trener AZ Alkmaar, Pascal Jansen.









- W stu procentach dołączam się do wszystkich wypowiedzi osób spoza piłki. Futbol jest obserwowany przez wielu spoza sportu, również polityków i to dobrze. W piłce nożnej najważniejsza jest jednak piłka nożna, nie możemy o tym zapominać.



- Jesteśmy w momencie i miejscu, w którym chcieliśmy być. Będziemy mieli teraz trzy bardzo ważne mecze, które zadecydują o wszystkim. Najbliższe siedem dni będzie dla nas najważniejsze i chcemy się z tym zmierzyć.



- To spotkanie to nie przystawka, jest bardzo ważny, nie możemy umniejszać jego randze. Chociaż mam nadzieję, że będzie częścią większej ilości potraw (śmiech).



- Jedyne co mogę zdradzić odnośnie składu to nazwisko bramkarza. Wyjściowa jedenastka jest moją słodką tajemnicą i jutro się przekonamy co przygotowałem. Decyzję podjąłem w poniedziałek, a we wtorek omówiłem to ze wszystkimi zawodnikami. Było mi trudno z wyborem golkipera, bo trudno jest wybrać spośród dwóch dobrych golkiperów, a w tej decyzji na pewno grała rola rangi meczu.



- Legia gra bardzo intensywnie, to jest widoczne. Musimy się z tym zmierzyć, a nie będzie z tym łatwo. Zobaczymy jak nam się to uda.



- Mieliśmy lekkie problemy zdrowotne w drużynie, ale wszystko wychodzi już na prostą. Riechedly Bazoer szybko się zrehabilitował i może jutro grać. Bruno Martins Indi był specjalnie chroniony i dzięki temu jest gotowy jutro do gry.



- Zamiast spaceru po mieście, zrobimy może wirtualny tour po Warszawie (śmiech). Oczywiście to żart. Mamy już wszystko przygotowane w hotelu, siłownie i aktywację, więc jesteśmy przygotowani.