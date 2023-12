Clasie: Doświadczenie może nam jutro pomóc

Środa, 13 grudnia 2023 r. 18:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Mamy wiele tradycji, których w Warszawie nie będziemy mogli kontynuować. Mam nadzieje, że to nie zmieni nic w naszych przygotowaniach. To jest bardzo ważny mecz, wiemy, że musimy go wygrać i to jest najważniejsze - mówi przed meczem z Legią pomocnik AZ Alkmaar, Jordy Clasie.









- Bardzo jest nam przykro, że nie będzie naszych kibiców. Tak zadecydował klub i musimy się z tym pogodzić i skupić na meczu. Czujemy się w Warszawie bardzo bezpiecznie, nie możemy powiedzieć inaczej. Jest po prostu normalnie.



- Było wiele pięknych meczów, których graliśmy w lidze holenderskiej. Znam podobną atmosferę, co na tym stadionie. Niestety, jutro będzie pełny stadion kibiców Legii, co na pewno pomoże gospodarzom, ale to również może dać nam większą motywację do zwycięstwa i mam nadzieję, że tak się stanie.



- Mamy w drużynie bardzo dużo talentów. Jak ktoś wskoczy do składu za mnie, to gra będzie wyglądała inaczej, ale na podobnym poziomie. Młodzi zawodnicy mogą pokazać swoje umiejętności i to również jest dobre.



- Cieszyliśmy się z tego, jak daleko zaszliśmy w zeszłym sezonie w europejskich pucharach. To było wielkie doświadczenie. Wszystko polega na wierze, że możesz coś osiągnąć w tych rozgrywkach. Doświadczenie może nam pomóc w jutrzejszym spotkaniu, ale każdy mecz rządzi się swoimi prawami, więc zobaczymy jak będzie.