AZ trenował przy Łazienkowskiej w obstawie policji

Pierwsze 15 minut ostatnich przygotowań Holendrów do czwartkowego spotkania było otwarte dla mediów. Główne zajęcia poprzedziła rozgrzewka z piłkami, podczas której zawodnicy z pola zostali podzieleni na dwie grupy po dziesięciu piłkarzy. Prawdopodobnie podział nastąpił według jutrzejszego wyjściowego składu AZ. W kadrze brakuje jednego kluczowego zawodnika, podstawowego golkipera Mathew Ryana, który w ciągu tygodnia odniósł uraz (złamanie kości policzkowej) i nie będzie mógł wystąpić w jutrzejszym meczu. Na stadionie pojawiła się również obstawa policyjna, która pilnowała bezpieczeństwa przybyszów z Holandii. Kadra AZ na czwartkowy mecz z Legią: Bramkarze: Hobie Verhulst, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Tristan Kuijsten Obrońcy: Yukinari Sugawara, Bruno Martins Indi, Alexandre Penetra, David Moller Wolfe, Maxim Dekker, Riechedly Bazoer, Denso Kasius, Wouter Goes Pomocnicy: Tiago Dantas, Jordy Clasie, Dani de Wit, Djordje Mihailovic, Kenzo Goudmijn Napastnicy: Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis, Ibrahim Sadiq, Ruben van Bommel, Myron van Brederode, Ernest Poku, Mexx Meerdink, Jayden Addai

