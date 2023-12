Koszykówka

Zapowiedź meczu z Jonavą

Wtorek, 12 grudnia 2023 r. 13:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W środę Legia powalczy o pierwszą wygraną w drugiej rundzie FIBA Europe Cup. Na Bemowo przyjedzie czwarty zespół ostatniego sezonu litewskiej ekstraklasy, BC Jonava.



Historia koszykarskiego klubu z Janowa sięga roku 1969 - tego samego, w którym "Zieloni Kanonierzy" po raz ostatni jak dotąd sięgnęli po tytuł mistrza Polski. Klub z Janowa początkowo nazywał się Statyba. Od roku 1980 zespół był wspierany przez lokalne przedsiębiorstwo meblowe, zdołał nawet triumfować na zapleczu ekstraklasy, ale w roku 1990 przestał istnieć. Reaktywacja nastąpiła w roku 1999, z tym że pod nową nazwą - Triobet. Przez ponad dwie dekady klub występował w drugiej lidze litewskiej, aż w końcu, w sezonie 2020/21 zapewnił sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W niej, występuje obecnie dopiero trzeci sezon z kolei. Dwa pierwsze były bardzo udane. Szczególnie jak na beniaminka - w pierwszym sezonie Jonava zajęła piąte miejsce w lidze, rok później poprawiła się o jedną lokatę (przegrywając rywalizację o brąz z Lietkabelisem), a ponadto dotarła do finału krajowego pucharu, w którym musiała uznać wyższość grającego w Eurolidze Żalgirisu Kowno.



Od trzech lat trenerem klubu jest Virginijus Šeškus - 56-legni szkoleniowiec, który przez rok pracował w przeszłości w Lietuvos rytas Wilno, a następnie przez kilka lat był trenerem Vytautas Prienai-Birštonas (obecnie klub występuje jako BC SkyCop Prienai). To pod wodzą tego szkoleniowca, już w pierwszym sezonie jego pracy, udało się wywalczyć awans do litewskiej ekstraklasy. W minionym sezonie, Šeškus został wybrany najlepszym trenerem na Litwie.







Litwini po bardzo udanym sezonie 2022/23, w obecnym przystąpili do kwalifikacji do BCL, które odbywały się w Turcji. W 1/4 finału mierzyli się z francuskim SIG Strasbourg i po trzech kwartach byli na najlepszej drodze do kolejnego etapu eliminacji. Przegrana 14:26 kwarta sprawiła jednak, że o awansie do grupy BCL musieli zapomnieć, przegrywając ostatecznie z Francuzami 78:83. Klub z Janowa w związku z tym przystąpił do rywalizacji w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Z kolei przed rokiem Jonava grała w kwalifikacjach do FIBA Europe Cup, ale przegrała z rumuńskim SCMU Craiova 59:65.



W tym sezonie, na pierwszym etapie rozgrywek doznali dwóch porażek w sześciu meczach. Przegrali na własnym parkiecie z Cypryjczykami z AEK-u Larnaka (80:87) oraz w wyjazdowym spotkaniu z Seawolves Rostock (81:86). Rundę drugą rozpoczęli od porażki na własnym parkiecie ze Sportingiem 81:91, pomimo bardzo dobrej skuteczności z dystansu (12/26 za 3 pkt., co daje ponad 46% skuteczności). Wynik ten sprawia, by realnie myśleć o awansie do ćwierćfinałów, muszą powalczyć o wygraną z Legią.



Legioniści z kolei po wyjazdowej przegranej z Bahcesehirem (90:100), również zdają sobie sprawę, że koniecznie muszą wygrać najblższe trzy domowe mecze, by liczyć się w walce o awans do fazy pucharowej. W niej dwa najlepsze zespoły z grupy L zagrają z zespołami z grupy K, w której rywalizują Bilbao Basket, FC Porto, BG Gottingen i Balkan Botevgrad. Największym problemem Legii w ostatnich spotkaniach była gra obronna. Zespół uznawany wcześniej za jeden z najlepiej broniących w polskiej lidze, zupełnie zgubił swoją defensywną moc, co pokazały mecze w Oradei, Stambule, z GTK i ze Śląskiem. To na tym z pewnością najwięcej pracować będzie sztab szkoleniowy przed środowym spotkaniem. Legioniści z pewnością będą chcieli zmazać plamę po bardzo słabym występie przeciwko mocno osłabionemu Śląskowi.



Jonava w obecnym sezonie spisuje się wyraźnie słabiej niż przed rokiem, na co wpływ prawdopodobnie ma łączenie gry w lidze litewskiej i europejskich pucharach. w LKL, z bilansem 6-7, plasują się dopiero na 7. pozycji. Najbliżsi rywale Legii przegrali trzy ostatnie mecze. Oprócz wspomnianej porażki ze Sportingiem, przegrali także dwa wyjazdowe mecze w swojej lidze - z Utenosem Juventus (-33) oraz Neptunasem Kłajpeda (-5).



Najlepszym strzelcem zespołu z Janowa jest 31-letni serbski skrzydłowy, Strahinja Micovic. Wcześniej przez wiele lat występował na Bałkanach, spędził również dwa sezony w niemieckiej Bundeslidze - Syntainics MBC i Baskets Bonn, a do Jonavt trafił z Macedonii, gdzie reprezentował barway MZT Skopje. W obecnym klubie zdobywa średnio 16,6 pkt. na mecz (w rozgrywkach FIBA, w lidze 14,2), notuje także 5,1 zbiórki. Drugim strzelcem zespołu jest amerykański obwodowy, Mike Lewis, który przed dwoma laty występował w MKS-ie Dąbrowa Górnicza (wówczas 16,4 pkt. na mecz). Ostatni sezon spędził w drugiej lidze włoskiej, w Benacquista Assicurazioni Latina. W obecnym klubie zdobywa 14,9 pkt. na mecz, notujue 4,1 asysty i trafia (w rozgrywkach FIBA Europe Cup) aż... 70 procent rzutów za 3 punkty (19/27)! Dla porównania, w lidze Lewis trafia 31,6% za 3.



Na pozycjach 2-3 występuje Edvinas Seskus, dla którego jest to już czwarty kolejny sezon w Jonavie. Zawodnik zdobywa 12,3 pkt. na mecz, ma 4,7 as. i bardzo dobrze rzuca z dystansu (40,5% za 3). Kolejnym czołowym punktującym litewskiego zespołu jest Aleksandar Marelja (śr. 13.0 pkt.), mający na swoim koncie epizod w naszej lidze - w sezonie 2017/18 występował w AZS-ie Koszalin, podczas krótkiego epizodu tego klubu na najwyższym szeblu rozgrywkowym. Ostatnie trzy lata, urodzony w Belgradzie Serb występował w niemieckiej Bundeslidze - w Lowen Braunschweig oraz Syntainics MBC. W FIBA Europe Cup trafia ponad 61 procent rzutów za 3 (11/18). Zdecydowane gorzej radzi sobie z rzutami wolnymi - w tym elemencie trafił jedynie 2/9 (22,2%) w europejskich pucharach. Kolejnym graczem znanym z polskich parkietów w zespole z Janowa jest Tauras Jogela. 30-letni skrzydłowy przez dwa lata grał w Kingu Szczecin, po czym przeniósł się na Węgry (Sopron) i Austrii (BC Vienna), a ostatni sezon spędził w litewskim Pienai. Przez ostatnie lata ani razu nie zszedł poniżej średniej 10 pkt. na mecz, notując równolegle co najmniej 4,4 zbiórki. Bardzo ważną postacią w rotacji trenera Seskusa jest także amerykański środkowy, Michael Hughes. Ostatni sezon spędził na Węgrzech, gdzie notował 15.0 pkt., 8.8 zb. i 2.0 bloku na mecz. Obecnie zdobywa 11 pkt. i 5.5 zb. i jest jednym z nielicznych graczy litewskiego klubu, który nie rzuca z dystansu, albo czyni to bardzo sporadycznie. Na pozycjach 1-2 niespełna 20 minut na mecz spędza urodzony w Portoryko Ivan Gandia-Rosa. 26-latek po sezonie spędzonym na Słowacji (w Interze Bratysława) i Estonii (BK Ventspils), podpisał kontrakt z czwartym zespołem ligi litewskiej. W europucharach zdobywa śr. 8.1 pkt. na mecz oraz 4.0 as. Bardzo przyzwoicie rzuca za 3 (14/35, co daje 40 procent).



Na środowym meczu będziemy gościć sporo młodzieży w ramach akcji "Kibicuj z klasą". Możemy być także pewni, że na Bemowie pojawi się grupa fanów z Litwy, która regularnie wspiera swój zespół na meczach wyjazdowych. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Transmisję będzie można obejrzeć w aplikacji TVP Sport, a także na stronie sport.tvp.pl.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 13-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,1 / 78,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,5%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes/Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 161 (śr. 16,1), Raymond Cowels 163 (śr. 13,6), Aric Holman 135 (12,3), Michał Kolenda 126 (10,5), Shawn Pipes 115 (9,6).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98).



BC JONAVA CBET

Liczba wygranych/porażek: 10-11

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 89,0 / 85,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 54,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 43,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 63,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,3%



Skład: Mike Lewis (rozgrywający), Edvinas Seskus, Ivan Gandia (rzucający), Nedas Raulusevicius, Lukas Kreismontas, Touras Jogela, Strahinja Micovic, Dastinas Morkunas (skrzydłowi), Michael Hughes, Aleksandar Marelja, Dominykas Cernius (środkowi)

trener: Virginijus Seskus, as. Andrius Ulcickas



Przewidywana wyjściowa piątka: Mike Lewis, Edvinas Seskus, Lukas Kreismontas, Strahinja Micovic, Aleksandar Marelja.



Najwięcej punktów: Strahinja Micovic 116 (śr. 16,6), Mike Lewis 104 (14,9), Aleksandar Marelja 91 (13,0).



Ostatnie wyniki: Kedainiu Nevezis (d, 94:77), BC Mazeikiai (w, 79:82), Strasbourg (w, 83:78), Siauliai (d, 85:84), Pieno Zvaigzdes (w, 92:93), Żalgiris Kowno (w, 86:69), Kauhajoen Karhu (w, 88:104), BC Wolves (d, 71:83), AEK Larnaka (d, 80:87), Neptunas Kłajpeda (d, 88:77), Rostock Seawolves (d, 84:65), Lietkabelis (w, 84:79), Kauhajoen Karhu (d, 98:94), BC Gargzdai (w, 86:80), AEK Larnaka (w, 84:95), Rytas Wilno (d, 89:101), Rostock Seawolves (w, 86:81), Utenos Juventus (d, 84:73), Utenos Juventus (w, 96:63), Sporting Lizbona (d, 81:91), Neptunas Kłajpeda (w, 69:64).



Termin meczu: środa, 13 grudnia 2023 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport