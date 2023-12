Oceniamy letnie transfery Legii

Niedziela, 31 grudnia 2023 r. 13:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Za nami runda jesienna sezonu 2023/24, w której Legia Warszawa rozegrała aż 34 spotkania. Przed rozpoczęciem rozgrywek wiadomym było, że kadra musi zostać poszerzona i została wzmocniona o siedmiu nowych zawodników. Sprawdźmy, jak na półmetku sezonu radzą sobie zawodnicy sprowadzeni przez dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego i jakie są ich rokowania na przyszłość. Oceny wystawiane są w skali szkolnej 1-6.











SONDA Najlepszy letni transfer Legii to: Marco Burch Gil Dias Juergen Elitim Marc Gual Steve Kapuadi Patryk Kun Radovan Pankov