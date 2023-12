Plus roku

Plus roku 2023: Josue

Sobota, 30 grudnia 2023 r. 16:07 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Już drugi raz z rzędu plusem roku został Josue. Portugalczyk otrzymał aż 27 pozytywnych ocen oraz sześć negatywnych. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym podsumowaniem "Plusów i minusów", które przyznawaliśmy piłkarzom po każdym spotkaniu. Portugalczykowi gratulujemy kolejnego wyróżnienia oraz życzymy owocnego roku 2024.









Najwięcej plusów:

1. Josue⁣ – 27 (51 meczów w roku 2023, ok. 53% pozytywnie ocenionych występów)

2. Bartosz Slisz⁣ – 26 (52 mecze w roku 2023, 50% pozytywnie ocenionych występów)

3. Rafał Augustyniak⁣ - 23 (38 meczów w roku 2023, ok. 61% pozytywnie ocenionych występów)

3. Yuri Ribeiro⁣ - 23 (43 mecze w roku 2023, ok. 54% pozytywnie ocenionych występów)

3. Paweł Wszołek - 23 (51 meczów w roku 2023, ok. 45% pozytywnie ocenionych występów)



W tym roku najlepszy był Josue. Portugalczyk zgromadził 27 plusów, więc o siedem więcej niż rok temu, gdy również wygrał w naszym zestawieniu. Warto jednak zaznaczyć, że w 2022 roku warszawiacy zagrali mniej spotkań. Wtedy aż ok. 56% meczów w wykonaniu kapitana "Wojskowych" oceniliśmy pozytywnie, teraz ten procent jest nieco niższy (53%). Przez cały rok był bardzo ważnym zawodnikiem w klubie. Tylko rundzie jesiennej sezonu 2023/24 strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty, choć tych powinien mieć zdecydowanie więcej. Dodatkowo we wcześniejszym półroczu siedmiokrotnie trafiał do siatki, a decydujące podanie wykonywał cztery razy. Warto również dodać, że Portugalczyk rzadko kiedy kończył spotkanie z negatywną notą, taka sytuacja w całym roku zdarzyła się tylko sześciokrotnie. Radość pod sektorem gości po bramce z Widzewem Łódź czy dwie asysty z AZ, które wprowadziły Legię do dalszej fazy Ligi Konferencji, to z pewnością sytuacje, które szczególnie zapadną w pamięci po kończącym się roku.



Na drugim miejscu znalazł się Bartosz Slisz. Pomocnik rozegrał o jedno spotkanie więcej od Josue, jednak przyznaliśmy mu o jednego plusa mniej. Nie zmienia to faktu, że dla 24-latka rok 2023 był bardzo udany. Przede wszystkim stał się kluczowym ogniwem Legii, ale nie tylko w środku pola czy defensywie. Slisz więcej dawał legionistom pod polem karnym rywali, często podłączał się do akcji. Dodatkowo zanotował aż pięć występów w reprezentacji Polski, a o jego wyjeździe za granicę robi się coraz głośniej.



Na trzecim miejscu znalazło się aż trzech zawodników. Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro i Paweł Wszołek otrzymali po 23 pozytywne oceny. Najmniej meczów z tej trójki rozegrał pierwszy z wymienionych, dlatego również jego rezultat robi największe wrażenie. Augustyniak wiele dobrych spotkań, a czasami nawet fenomenalnych, przeplatał fatalnymi występami, jak ten we Wrocławiu ze Śląskiem (1-4) czy z Cracovią na zakończenie roku (0-2). Trzeba zaznaczyć, że częściej pełnił rolę lidera defensywy, więc jego wysokie miejsce w tym zestawieniu dziwić nie powinno. Udany sezon ma za sobą również Ribeiro, który na początku aktualnych rozgrywek był kluczowym stoperem w trójce. Później stracił tę pozycję na rzecz Steve'a Kapuadiego, choć w starciu z AZ pokazał, że może występować również w roli wahadłowego. Warto dodać, że był to rok, w którym Ribeiro zaczynał swoją grę na pozycji środkowego obrońcy, a postęp poczynił spory. 23 pozytywne oceny przyznaliśmy także Wszołkowi. Do pewnego momentu skrzydłowy był w fenomenalnej dyspozycji. Nawet jak zespołowi nie szło, on nie zwalniał tempa. W samych eliminacjach do Ligi Konferencji Europy wahadłowy gola lub asystę notował średnio w każdym spotkaniu. Wszołek zasłużył na powołanie do reprezentacji Polski, lecz gdy wrócił ze zgrupowania, grał nieco gorzej.



Najwięcej minusów:

1. Ernest Muci - 20 (52 mecze w roku 2023, ok. 38% negatywnie ocenionych występów)

2. Tomas Pekhart - 17 (43 mecze w roku 2023, ok. 40% negatywnie ocenionych występów)

3. Marc Gual - 14 (33 mecze w roku 2023, ok. 42% negatywnie ocenionych występów)



Aż 20 minusów przez cały rok zgromadził Ernest Muci. Albańczyk świetnie rozpoczął aktualny sezon. Wydawało się, że będzie kluczowym piłkarzem Legii w ofensywie. Szczególnie przełom sierpnia i września był świetny w jego wykonaniu. Zarówno przy Łazienkowskiej, jak i na wyjeździe wpisywał się na listę strzelców w starciach z Austrią Wiedeń (1-2, 3-5). Dodatkowo zdobył dwie bramki z Aston Villą (3-2) czy Widzewem Łódź (3-1). Po pamiętnym spotkaniu z Anglikami w Warszawie Muci do siatki rywali trafiał tylko dwukrotnie, a wystąpił w 20 spotkaniach. Dodatkowo nie błyszczał podczas rundy wiosennej sezonu 2022/23, co poskutkowało tak dużą liczbą negatywnych not na koniec roku.







O trzy minusy mniej od Muciego otrzymał Tomas Pekhart, choć warto zauważyć, że Albańczyk rozegrał o dziewięć spotkań więcej od Czecha. Rosły snajper w tym roku miał swoje momenty. Tuż po przyjściu do Legii zanotował serię czterech goli w pięciu kolejnych spotkaniach. Później nieco przygasł, lecz aktualne rozgrywki rozpoczął ze zdwojoną siłą. Trzy gole na inaugurację z ŁKS-em (3-0) i następnie pięć trafień w dziewięciu spotkaniach dawały nadzieje, że Pekhart pomoże Legii, będzie jej pierwszoplanową postacią. Nic bardziej mylnego. Ostatniego gola w Ekstraklasie snajper strzelił blisko trzy miesiące temu. Warto dodać, że przez problemy z palcem u stopy w grudniu rozegrał tylko jedno spotkanie.



14 negatywnych not przyznaliśmy Marcowi Gualowi. To król strzelców zeszłego sezonu Ekstraklasy, piłkarz bardzo skuteczny, który do Legii przychodził jako gwiazda. Wydawało się, że Hiszpan ma wszystko, aby błysnąć w zespole z Warszawy. Nic z tego. Grając z "eLką" na piersi, snajper tylko przez pół roku otrzymał więcej minusów niż niejeden legionista reprezentujący nasze barwy przez 365 dni. Oczekiwania były ogromne, ale cztery gole w 33 meczach wyglądają fatalnie.



Pełna klasyfikacja:



Josue⁣ – 27 / 6

Bartosz Slisz⁣ – 26 / 11

Rafał Augustyniak⁣ – 23 / 6

Yuri Ribeiro⁣ – 23 / 6

Paweł Wszołek⁣ – 23 / 11

Kacper Tobiasz⁣ – 17 / 12

Tomas Pekhart⁣ – 15 / 17

Ernest Muci⁣ – 15 / 20

Artur Jędrzejczyk⁣ – 13 / 6

Juergen Elitim⁣ – 13 / 8

Patryk Kun⁣ – 12 / 10

Radovan Pankov⁣ – 11 / 4

Maik Nawrocki⁣ – 10 / 2

Igor Strzałek⁣ – 8 / 1

Steve Kapuadi⁣ – 8 / 6

Maciej Rosołek⁣ – 8 / 13

Marc Gual⁣ – 8 / 14

Dominik Hładun⁣ – 7 / 1

Blaz Kramer⁣ – 7 / 4

Bartosz Kapustka⁣ – 6 / 7

Jurgen Celhaka⁣ – 5 / 3

Makana Baku⁣ – 4 / 8

Patryk Sokołowski⁣ – 3 / 1

Gil Dias⁣ – 3 / 6

Filip Mladenović⁣ – 3 / 8

Marco Burch⁣ – 2 / 3

Cezary Miszta⁣ – 1

Carlitos⁣ – 1 / 7

Mattias Johansson⁣ – 1

Robert Pich⁣ – 1

Lindsay Rose⁣ – 1