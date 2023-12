Legia na tle Ekstraklasy - statystyki

Czwartek, 28 grudnia 2023 r. 10:27 Redakcja, źródło: 90minut.pl

Za nami runda jesienna sezonu 2023/24. Na półmetku Legia zajmuje niskie, 5. miejsce w tabeli. Piłkarzy stołecznego zespołu próżno także szukać na czele w klasyfikacjach dla najlepszych zawodników minionej rundy. Artur Jędrzejczyk zajmuje natomiast najwyższą pozycję w zestawieniu dotyczącym liczby czerwonych kartek. W klasyfikacji Fair Play Legia plasuje się z kolei na przedostatnim miejscu. Jedyne, z czego legioniści mogą się ucieszyć, to najwyższa w lidze liczba podyktowanych przez sędziów rzutów karnych na korzyść stołecznego zespołu - 6. Statystyczne podsumowanie przygotował portal 90minut.pl.









Klasyfikacja strzelców

Najwięcej bramek w lidze, nie wliczając w to rzutów karnych, strzelił jesienią Erik Exposito (9). Najlepsi z legionistów - Tomáš Pekhart i Josue - zdobyli po 6 bramek. 4 gole strzelił Ernest Muci. Jeśli chodzi o wykonawców "jedenastek", najlepiej pod tym względem prezentuje się Josue, który zanotował 4 trafienia. Ponadto zmarnował on jeden rzut karny.



Strzelcy:

14 goli - Erik Exposito

9 goli - Bartłomiej Wdowik

8 goli - Kamil Grosicki, Efthýmis Kouloúris, Pedro Henrique, Ilja Szkurin

7 goli - Daniel Szczepan, Kristoffer Velde, Daisuke Yokota

6 goli - Artur Crăciun, Mikael Ishak, Josué, José Naranjo, Tomáš Pekhart, Afimico Pululu, Kajetan Szmyt

...

4 - Ernest Muci

3 - Paweł Wszołek

2 - Blaz Kramer

1 - Rafał Augustyniak, Makana Baku, Juergen Elitim, Marc Gual, Steve Kapuadi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Igor Strzałek



Strzelcy bez karnych:

9 goli - Erik Exposito

8 goli - Efthýmis Kouloúris, Pedro Henrique, Ilja Szkurin

6 goli - Mikael Ishak, José Naranjo, Tomáš Pekhart, Kristoffer Velde, Bartłomiej Wdowik

5 goli - Alexander Gorgon, Kamil Grosicki, Kristoffer Hansen, Jesús Imaz, Benjamin Källman, Filip Marchwiński, Nené, Artur Siemaszko

4 gole - Adriel Ba Loua, Wahan Biczachczjan, Edi Semedo, Virgil Ghiță, Nahuel Leiva, Ernest Muçi, Bartosz Nowak, Martin Remacle, Piotr Samiec-Talar, Jordi Sánchez, Łukasz Sołowiej, Tomasz Swędrowski, Mateusz Wdowiak, Daisuke Yokota, Maciej Żurawski



Strzelcy karnych:

5 goli - Artur Craciun, Patryk Dziczek, Erik Exposito

4 gole - Josué, Daniel Szczepan, Kajetan Szmyt

3 gole - Kamil Grosicki, Afimico Pululu, Dani Ramírez, Bartłomiej Wdowik, Daisuke Yokota

2 gole - Karol Knap, Nono, Łukasz Zwoliński

1 gol - Kacper Chodyna, Michał Chrapek, Adrián Dalmau, Márton Eppel, Krystian Getinger, Blaž Kramer, Bartosz Nowak, Bartłomiej Pawłowski, Łukasz Sołowiej, Kristoffer Velde



Zmarnowane karne:

2 razy - Pedro Henrique

1 raz - Damian Dąbrowski, Erik Expósito, Josué, Patryk Makuch, Fabian Piasecki, Michał Rakoczy, Jordi Sánchez, Kajetan Szmyt, Fran Tudor, Piotr Wlazło, Rafał Wolski



Ciekawie prezentuje się klasyfikacja strzelców w podziale na mecze u siebie i na wyjeździe. 5 z 6 goli z minionej rundzie Tomas Pekhart zdobył na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Z kolei najczęściej w spotkaniach na innych obiektach gole zdobywał Josue - 3 razy. Dwukrotnie do bramki rywali trafił natomiast Paweł Wszołek.



Strzelcy u siebie:

9 goli - Erik Exposito

6 goli - Mikael Ishak

5 goli - Artur Crăciun, José Naranjo, Tomáš Pekhart, Daniel Szczepan, Bartłomiej Wdowik

4 gole - Adriel Ba Loua, Wahan Biczachczjan, Kamil Grosicki, Benjamin Källman, Efthýmis Kouloúris, Bartosz Nowak, Pedro Henrique, Afimico Pululu, Kristoffer Velde

3 gole - Patryk Dziczek, Alexander Gorgon, Jesús Imaz, Josué, Karol Knap, Serhij Krykun, Patryk Makuch, Ernest Muçi, Nené, Bogdan Racovițan, Dani Ramírez, Martin Remacle, Piotr Samiec-Talar, Artur Siemaszko, Łukasz Sołowiej, Ilja Szkurin, Kajetan Szmyt, John Yeboah, Daisuke Yokota, Łukasz Zwoliński



Strzelcy na wyjeździe:

5 goli - Erik Exposito, Ilja Szkurin

4 gole - Kamil Grosicki, Kristoffer Hansen, Efthýmis Kouloúris, Pedro Henrique, Bartłomiej Wdowik, Daisuke Yokota

3 gole - Dawid Drachal, Edi Semedo, Josué, Władysław Koczerhin, Nahuel Leiva, Filip Marchwiński, Bartłomiej Pawłowski, Tomasz Swędrowski, Kajetan Szmyt, Kristoffer Velde

2 gole - Burak İnce, Michael Ameyaw, Mateusz Bartolewski, Kacper Chodyna, Szymon Czyż, Patryk Dziczek, Márton Eppel, Michał Feliks, Virgil Ghiță, Alexander Gorgon, Jesús Imaz, Stipe Jurić, Dawid Kurminowski, Lisandro Semedo, Miguel Luís, Sebastian Musiolik, Nené, Afimico Pululu, Imad Rondić, Jordi Sánchez, Artur Siemaszko, Łukasz Sołowiej, Daniel Szczepan, Mateusz Wdowiak, Rafał Wolski, Paweł Wszołek, Maciej Żurawski



Fair Play i kartki

Legia po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie miejsce w klasyfikacji Fair Play. Legioniści zgromadzili aż 55 żółtych i 4 czerwone kartki. Najczyściej grali zawodnicy Korony Kielce, którzy byli napominani przez sędziów tylko 32 razy. Najwięcej żółtych kartek zgromadził Josue - 8. W klasyfikacji czerwonych kartek przewodzi natomiast Artur Jędrzejczyk, który został dwukrotnie napomniany przez arbitrów.



Klasyfikacja Fair Play: (żółte kartki-czerwone kartki-punkty)

Korona Kielce 32-0-32

Raków Częstochowa 35-0-35

Stal Mielec 33-1-35

Cracovia 36-1-38

Pogoń Szczecin 37-1-39

Zagłębie Lubin 33-3-39

Jagiellonia Białystok 41-1-43

Piast Gliwice 39-3-45

Radomiak Radom 47-0-47

Lech Poznań 45-2-49

Śląsk Wrocław 43-3-49

Widzew Łódź 45-2-49

Górnik Zabrze 44-4-52

ŁKS Łódź 46-4-54

Ruch Chorzów 46-4-54

Warta Poznań 52-1-54

Legia Warszawa 55-4-63

Puszcza Niepołomice 59-2-63



Żółte kartki:

9 kartek - Artur Craciun

8 kartek - Josué, Raphael Rossi, Taras Romanczuk, Maciej Sadlok

7 kartek - Marco Ehmann, Jesper Karlström, Michał Mokrzycki, Radosław Murawski, Peter Pokorný

6 kartek - Patryk Dziczek, Jakub Serafin, Konrad Stępień

5 kartek - Gustav Berggren, Jurgen Çelhaka, Alexander Gorgon, Roman Jakuba, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Michał Kaput, Bartłomiej Kłudka, Wiktor Pleśnierowicz, Arkadiusz Pyrka, Dimítris Stavrópoulos, Daniel Szczepan, Dario Vizinger

...

4 - Juergen Elitim, Blaz Kramer, Bartosz Slisz, Yuri Ribeiro

3 - Radovan Pankov, Tomas Pekhart, Paweł Wszołek, Marco Burch

1 - Rafał Augustyniak, Gil Dias, Marc Gual, Ernest Muci, Maciej Rosołek



Czerwone kartki:

2 kartki - Artur Jędrzejczyk, Konrad Kasolik, Luis Silva

1 kartka - Norbert Barczak, Filip Borowski, Marco Burch, Artur Crăciun, Bert Esselink, Mateusz Grzybek, Engjëll Hoti, Erik Janža, Josué, Stipe Jurić, Otar Kakabadze, Jesper Karlström, Aléxandros Katránis, Bartłomiej Kłudka, Nahuel Leiva, Kamil Lukoszek, Jehor Macenko, Adrian Małachowski, Michał Mokrzycki, Ariel Mosór, Radosław Murawski, Michał Nalepa, Peter Pokorný, Arkadiusz Pyrka, Taras Romanczuk, Konrad Stępień, Daniel Szczepan, Kryspin Szcześniak, Szymon Szymański, Fredrik Ulvestad



Rzuty karne

Legia Warszawa nieźle prezentuje się w zestawieniu dotyczącym rzutów karnych. Sędziowie jesienią podyktowali 6 "jedenastek" na korzyść stołecznego zespołu, z czego 5 zostało wykorzystanych. Jeśli chodzi o rzuty karne podyktowane przeciwko Legii - taka sytuacja miała miejsce tylko raz.



Rzuty karne dla drużyn (wykonywane): (karne podyktowane, niewykorzystane, wykorzystane, skuteczność)

Jagiellonia Białystok 6-0-6, 100%

Piast Gliwice 6-0-6, 100%

Puszcza Niepołomice 6-0-6, 100%

Ruch Chorzów 4-0-4, 100%

Górnik Zabrze 3-0-3, 100%

Korona Kielce 3-0-3, 100%

ŁKS Łódź 3-0-3, 100%

Pogoń Szczecin 3-0-3, 100%

Lech Poznań 1-0-1, 100%

Legia Warszawa 5-1-6, 83%

Śląsk Wrocław 5-1-6, 83%

Warta Poznań 5-1-6, 83%

Raków Częstochowa 3-2-5, 60%

Cracovia 2-2-4, 50%

Stal Mielec 1-1-2, 50%

Widzew Łódź 1-1-2, 50%

Zagłębie Lubin 1-1-2, 50%

Radomiak Radom 0-3-3, 0%



Rzuty karne przeciwko: (obronione, nieobronione, łącznie, skuteczność obrony)

Piast Gliwice 1-1-2, 50%

Pogoń Szczecin 1-1-2, 50%

Śląsk Wrocław 3-5-8, 38%

Warta Poznań 1-2-3, 33%

ŁKS Łódź 2-5-7, 29%

Korona Kielce 1-3-4, 25%

Puszcza Niepołomice 1-3-4, 25%

Radomiak Radom 1-3-4, 25%

Lech Poznań 1-4-5, 20%

Widzew Łódź 1-4-5, 20%

Jagiellonia Białystok 0-7-7, 0%

Cracovia 0-6-6, 0%

Ruch Chorzów 0-4-4, 0%

Stal Mielec 0-3-3, 0%

Zagłębie Lubin 0-3-3, 0%

Raków Częstochowa 0-2-2, 0%

Górnik Zabrze 0-1-1, 0%

Legia Warszawa 0-1-1, 0%



Bilans rzutów karnych: (różnica pomiędzy karnymi podyktowanymi dla i przeciw drużynie)

Legia Warszawa 6-1=5

Piast Gliwice 6-2=4

Raków Częstochowa 5-2=3

Warta Poznań 6-3=3

Puszcza Niepołomice 6-4=2

Górnik Zabrze 3-1=2

Pogoń Szczecin 3-2=1

Ruch Chorzów 4-4=0

Stal Mielec 2-3=-1

Zagłębie Lubin 2-3=-1

Korona Kielce 3-4=-1

Radomiak Radom 3-4=-1

Jagiellonia Białystok 6-7=-1

Cracovia 4-6=-2

Śląsk Wrocław 6-8=-2

Widzew Łódź 2-5=-3

Lech Poznań 1-5=-4

ŁKS Łódź 3-7=-4



Młodzieżowcy

Poza Kacprem Tobiaszem, w rundzie jesiennej w zespole Legii młodzieżowcy nie pełnili kluczowej roli. W stołecznym zespole zawodnicy urodzeni w roczniku 2002 lub później rozegrali tylko ok. 9% minut spośród wszystkich rozegranych przez drużynę minut. Dla porównania, w prowadzącym w tej klasyfikacji Piaście Gliwice młodzieżowcy zagrali niemal 19% czasu. Jeśli chodzi o występy obcokrajowców, na czele klasyfikacji znajduje się Raków Częstochowa, gdzie zawodnicy zagrali aż 74% minut. W Legii procentowy udział Polaków i obcokrajowców kształtuje się mniej więcej po równo - obcokrajowcy spędzili na boisku 56,56% czasu.



Młodzieżowcy: (procentowy udział młodzieżowców - wg minut na boisku)

Piast Gliwice 3392 - 18,99%

Śląsk Wrocław 2877 - 15,34%

Zagłębie Lubin 2741 - 14,67%

Górnik Zabrze 2704 - 14,48%

Lech Poznań 2218 - 11,83%

Puszcza Niepołomice 2102 - 11,7%

ŁKS Łódź 2050 - 11,56%

Warta Poznań 2136 - 11,37%

Jagiellonia Białystok 2122 - 11,29%

Cracovia 1917 - 10,22%

Korona Kielce 1787 - 10,03%

Legia Warszawa 1750 - 9,36%

Stal Mielec 1601 - 9%

Widzew Łódź 1661 - 8,83%

Radomiak Radom 1466 - 7,79%

Ruch Chorzów 1378 - 7,38%

Raków Częstochowa 1173 - 6,58%

Pogoń Szczecin 1110 - 5,92%



Obcokrajowcy: (procentowy udział obcokrajowców - wg minut na boisku)

Raków Częstochowa 13195, 74,05%

Pogoń Szczecin 13033 - 69,48%

Lech Poznań 12395 - 66,13%

Widzew Łódź 11377 - 60,49%

Korona Kielce 10631 - 59,66%

Jagiellonia Białystok 10813 - 57,52%

Legia Warszawa 10574 - 56,56%

Cracovia 10600 - 56,54%

Radomiak Radom 10293 - 54,72%

Śląsk Wrocław 9654 - 51,47%

Górnik Zabrze 8112 - 43,43%

ŁKS Łódź 7230 - 40,78%

Stal Mielec 6438 - 36,2%

Warta Poznań 6699 - 35,65%

Piast Gliwice 5633 - 31,53%

Zagłębie Lubin 4723 - 25,28%

Puszcza Niepołomice 3856 - 21,46%

Ruch Chorzów 730 - 3,91%