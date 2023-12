Ostatni trening przed meczem z AZ

W kadrze meczowej na AZ znajdzie się 23 zawodników, a jakim składem Legia wybiegnie na mecz? Skorzystajcie z aplikacji 11.legionisci.com , która pozwala w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami, a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

SONDA Czy Legia awansuje do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy?

Prawie wszystkich zawodników ma do dyspozycji Kosta Runjaić na czwartkowy mecz z AZ. W środowym treningu, który rozpoczął się w południe w LTC, wzięło udział aż 28 piłkarzy, w tym 4 golkiperów. Na murawie zabrakło jedynie Tomasa Pekharta , który po meczu z Koroną doznał urazu i w poniedziałek miał przeprowadzane dodatkowe badania.

Mokotów - 35 minut temu, *.200.115 Hładun na bramkę! odpowiedz

lucho_83 - 56 minut temu, *.77.228 odpowiedz

