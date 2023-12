Pekhart nie zagra do końca roku

Środa, 13 grudnia 2023 r. 15:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

Tomas Pekhart nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego do końca rundy jesiennej. Trener Legii poinformował, że najskuteczniejszy zawodnik drużyny ma problem z palcem u stopy.



- Jego powrót do pełnej sprawności jeszcze trochę potrwa. W tej sytuacji inni zawodnicy będą musieli wziąć odpowiedzialność i pokazać się z jak najlepszej strony - powiedział Kosta Runjaić.