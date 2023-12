Legia nieoficjalnym mistrzem Polski U-12!

Hokejowa drużyna Legii Warszawa do lat 12 wywalczyła złoty medal nieoficjalnych mistrzostw Polski żaków starszych. W finale legioniści pokonali po rzutach karnych ŁKH Łódź 2-1, w regulaminowym czasie odrabiając dwubramkową stratę. W serii rzutów karnych, Leonard Stolarczyk obronił dwa z trzech karnych. Wcześniej nasz zespół pokonał Cracovię 4-2 i Niedźwiadki Sanok 6-4. Żak starszy: AH Legia 4-2 Zagłębie Sosnowiec Bramki: Marcel Stępień 2, Kacper Gałczyński, Bartek Płóciniczak. AH Legia 4-2 Cracovia Kraków Bramki: Marcel Stępień 3, Kacper Gałczyński. 1/2 finału: AH Legia 6-4 Niedźwiadki Sanok Bramki: Aliaksandr Viachorka 2, Aleksander Ptasiński 2, Kacper Gałczyński, Marcel Stępień. Finał: AH Legia 2-2, k. 2-1 ŁKH Łódź Bramki: Aliaksandr Viachorka 2 Karne: Marcel Stępień, Kacper Gałczyński. Skład zwycięskiej drużyny: Michał Adamiak, Yelysei Bolkhovitin,Błażej Brzeziński, Kacper Gałczyński, Konstanty Kowal, Petro Kozlov, Tymoteusz Łaniewski, Maksymilian Mączka, Oskar Ornat, Antek Płóciniczak, Bartek Płóciniczak, Aleksander Ptasiński, Marcel Stępień, Leonard Stolarczyk, Lev Sukhopara, Aliaksandr Viachorka. trener: Tomasz Wołkowicz. Mini hokej: Legioniści zagrali w turnieju mikołajkowym w Krynicy-Zdroju, zajmując 12. miejsce wśród 14 grających zespołów. AH Legia 0-9 KTH Krynica AH Legia 3-7 LTH Lublin AH Legia 5-10 Cracovia Kraków AH Legia 3-3 GAS Olivia Gdańsk AH Legia 9-3 Unia Oświęcim AH Legia 1-6 ŁKH Łódź O 11. miejsce: AH Legia 3-6 Dębica Żacy młodsi: Legioniści wygrali dwa mecze w Toruniu - kolejno 34-0 i 31-0.

