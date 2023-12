Klepacka 14. w PŚ kl. iQFoil

Na Lanzarotte odbyły się ostatnie w tym roku zawody żeglarskiego Pucharu Świata w klasie iQFOil. Zawodniczka naszego klubu, Zofia Klepacka zajęła 14. miejsce. W poszczególnych wyścigach zajmowała miejsca: 9, 11, 3, 7, (19), (37), 16, 4, 7, 16, 17, 12, (24), 20, 7. "Puchar Świata kończę na 14 miejscu, trochę straconych punktów, trochę błędów, ale stać mnie na pierwszą 10! Wiem co muszę dopracować, jest postęp, a będzie jeszcze większy. Dziękuję koledze po fachu, Piotrkowi Myszce za cenne wskazówki" - skomentowała Zośka swój start.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.