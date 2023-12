5 zakazów wyjazdowych od UEFA!

UEFA zobowiązała także klub z Warszawy do pokrycia kosztów naprawy zniszczeń wyrządzonych przez kibiców na stadionie Aston Villi.

Obi - 1 godzinę temu, *.aster.pl Przeciez na stadionie AV nie było naszych. Za co mamy płacić? Cała ta UEFA to niezla kpina. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bogu Dzięki ! Że nas nie wykluczyli na dwa, trzy sezony. odpowiedz

Rafał - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W Holandii UEFA(CK) nie może pomóc piłkarzom na stadionie, w Anglii nie ma kibiców Legii na stadionie,a ukarani. Hipokryzja w czystej postaci. odpowiedz

Kosa ZSh - 2 godziny temu, *.mycingular.net czy nie ma prawnika z jajami żeby podać uefe za rasistowskie i ksenofobiczne nakładanie kar na naszych kibiców i klub odpowiedz

No to rasizm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czyli ewentualny final bez kibicow chyba ze będziemy gospodarzem odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wychodzi na to że sprytny plan leśnych dziadków wypalił idealnie. Na własne życzenie wykluczyliśmy się z 5 kolejnych meczy wyjazdowych chcieli nas sprowokować a My na to się złapaliśmy nałożyli karę i "pozbyli" się problemu z naszymi ewentualnymi wyjazdami gdzie kolwiek.Teraz Holendrów sprawe zamiecie się pod dywan i spokój...



odpowiedz

Tymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Sabotażysta w lokowanych kudłach osiągnął swój cel. odpowiedz

Jb - 2 godziny temu, *.chello.pl Aston Villa zawiniła Legię powiesili tak traktują maluczkich odpowiedz

Sig - 3 godziny temu, *.aster.pl A ja w ramach protestu zawieszam bycie klientem sponsorów UEFA .tam się liczy tylko pieniądz. odpowiedz

Dziad Borowy - 3 godziny temu, *.net.pl Przepisy stanowią jasno. PIĘĆ PROCENT. Po czym dostajemy 5 meczy za niezgadzanie się za to. UEFA informowana przed meczem, ze nie są przestrzegane przepisy ustanawiane przez UEFE twierdzi, ze nic nie może. KPINA! RESPECT! NO TO RACISM! Ktoś mi pomoze z tymi durnymi kolejnymi hasłami tej pseudoorganizacji? odpowiedz

lucyb - 3 godziny temu, *.net.pl Na stadionie ??? heheheh

Spoko nikogo oficjalnie nie było.

Poza stadionem niech sp.... odpowiedz

Phoenix(L)k - 3 godziny temu, *.centertel.pl jakie zniszczenia na stadionie AV, skoro nas tam nie wpuścili?? odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. Dziadek zibi pomocy odpowiedz

reckLess - 3 godziny temu, *.orange.pl Może pudel faktycznie jest 5 kolumną w UEFA ALE



Czemu za każdym AWRUK razem dajecie się pałom prowokować? Przecież to jest niewiarygodne wręcz..... odpowiedz

Bro(d)War - 4 godziny temu, *.vectranet.pl O jakich kibicach Legii na stadionie villi pisze ta banda ?

Przecież tam byli jacyś ludzie , kolorowo ubrani , bez biletów na jakikolwiek mecz , po za stadionem . Dlaczego za to karana jest akurat Legia ??? odpowiedz

Horhe - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nie jest tragicznie. Grunt, że drużyna nie ucierpi. odpowiedz

Legia Ochota - 4 godziny temu, *.orange.pl Dobrze że nas nie wywalili, nie ma dramatu... odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.chello.pl @Legia Ochota: Co nie ma dramatu? A kto za to wszystko zapłaci? Potem narzekacie, że wzmocnień nie ma. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.aster.pl "UEFA zobowiązała także klub z Warszawy do pokrycia kosztów naprawy zniszczeń wyrządzonych przez kibiców na stadionie Aston Villi."



Przeciez na stadionie nie bylo kibicow Legii. Oni sa powazni? odpowiedz

Wild boy - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @L: To jest groteska , kpina i bezczelność uefy . A Asztoniakom wrednym za ich chamską niegościnność i bezprawie nie dadzą żadnej kary , tsuefa jest obrzydliwie zdegenerowana . odpowiedz

Jaco - 4 godziny temu, *.centertel.pl To k...y odpowiedz

Piropiro - 4 godziny temu, *.167.166 Żeśta sobie narobili tymi racami. Uhauha odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl Nawet na finał nie wejdziemy. Trzeb więc napisać odwołanie aby do 4 skrócili. odpowiedz

Lfan - 4 godziny temu, *.autocom.pl Kara zupełnie z tyłka. 1. Zakaz sprzedaży biletów, gdy do Birmingham w ogóle nie była takowa prowadzona, 2. Kary finansowe za wydarzenia, które miały miejsce po za obiektem, czyli po za imprezą pod patronatem UEFA, to tak jakby policja niemiecka chciała wlepić mandat za wykroczenie w Polsce. 3. Jakie zniszczenia na stadionie? odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl pod wzgledem sportowym dobrze ze tak sie skonczylo. A kibicom jezdzacym za Legia po europie - wspolczuje. odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.vectranet.pl XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD naprawy zniszczeń, hahahaha, jakie zniszczenia na stadionie ja się pytam, skoro nie wpuścili nikogo? I gdzie kara dla Alkmaar, świnie z mafii? odpowiedz

Borsi77 - 4 godziny temu, *.com.pl Nie ma już sprawiedliwości,według postępowej europy jesteśmy narodem gorszego sortu... odpowiedz

Kamuflaż - 4 godziny temu, *.tpnet.pl "UEFA zobowiązała także klub z Warszawy do pokrycia kosztów naprawy zniszczeń wyrządzonych przez kibiców na stadionie Aston Villi." - a to byli nasi kibice na stadionie? Ten komunikat wypuszczony dzień przed naszym meczem z Alkmaar, nie jest przypadkowy. To wiadomość do naszych włodarzy i kibiców, że macie siedzieć cicho i się nie wychylać. Innymi słowy, kogoś bardzo boli, że Polski klub może awansować dalej :)

odpowiedz

PB - 4 godziny temu, *.autocom.pl Czyli musimy zagrać w finale LKE żeby wyczyścić zakaz jeszcze w tym sezonie :) odpowiedz

kone - 4 godziny temu, *.chello.pl Jaka naprawa zniszczeń na stadionie. Jak tam kibiców nie wpuścili odpowiedz

xyz - 4 godziny temu, *.autocom.pl O ile dobrze pamiętam to kiedyś niby nie mogli karać za wydarzenia po za stadionem. Więc na jakiej podstawie ta kara? Myślę, że są tu podstawy do odwołania się. odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.aster.pl @xyz: co znaczy nie mogą? Bądź poważny. Wszystko mogą! odpowiedz

Adi - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Mafia...brak słów. A sprawa z Holandii dalej nierozwiazana, co za gamonie. odpowiedz

Siekierki - 4 godziny temu, *.plus.pl Mogło być gorzej. odpowiedz

Mar - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Cyt Legia otrzymała karę 100 tys. euro oraz zakaz sprzedawania biletów dla kibiców na pięć najbliższych meczów wyjazdowych w rozgrywkach UEFA za niestosowne zachowanie kibiców, akty wandalizmu i rzucanie przez nich przedmiotów oraz użycie środków pirotechnicznych.



Problem w tym, że do Birmingham nie było sprzedaży biletów przez klub.. odpowiedz

Podirytowany - 4 godziny temu, *.tvksmp.pl Jakich zniszczeń na stadionie Aston Villi, jak kibice Legii nie mogli wejść na stadion? odpowiedz

Łukasz 95 - 4 godziny temu, *.mgk.pl Jakich zniszczeń na stadionie jak my tam nawet nie weszliśmy ???? odpowiedz

Zito - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Łukasz 95 :

może jacyś byli jako incognito odpowiedz

L jak Legia - 3 godziny temu, *.net.pl @Łukasz 95 :

Pewnie chodzi o rzucanie w stadion keczupem sosem czosnkowym oraz śmietnikiem koło wejścia na ich sektory. odpowiedz

dave - 3 godziny temu, *.chello.pl @Zito: Więc nie wiadomo czy to byli kobice Legii. odpowiedz

