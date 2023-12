Sparing: Legia II 3-0 Legionovia

Środa, 13 grudnia 2023 r. 19:24 Raffi, źródło: Legionisci.com

W meczu towarzyskim rozegranym dziś pod balonem w LTC, Legia II zmierzyła się z ligowymi rywalami z grupy I 3 ligi - Legionovią. Już do przerwy legioniści prowadzili po golu Juliena Tadrowskiego. Po przerwie dwa kolejne traifenia dołożyli gracze z rocznika 2006 na co dzień występujący w CLJ: Tomasz Rojkowski i Jakub Żewłakow.



Legia II zagrała dwoma różnymi składami i w zestawieniu nie zabrakło zawodników z drużyn juniorskich - zarówno tych wyróżniających się w lidze, jak również tych którzy w ostatnim czasie z różnych przyczyn (w tym zdrowotnych) grywali nieco mniej.









Sparing: Legia II Warszawa 3-0 (1-0) Legionovia Legionowo

Gole:

1-0 44 min Julien Tadrowski (as. Mateusz Możdżen)

2-0 50 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Żewłakow)

3-0 57 min. Jakub Żewłakow (as. Szymon Grączewski)



Legia II (skład wyjściowy): Paweł Szajewski – Damian Byrtek, Jan Ziółkowski, Julien Tadrowski – Jakub Jendryka, Mateusz Możdżeń, Jakub Adkonis, Patryk Konik – Wojciech Urbański, Robert Pich, Cyprian Pchełka

Trener: Piotr Jacek, II trener: Radosław Pruchnik