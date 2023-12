Koszykówka

Trzecia najwyższa wygrana w historii Legii w europucharach

Czwartek, 14 grudnia 2023 r. 10:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Mecz Legii z litewską Jonavą CBet był 74. występem legionistów w europejskich pucharach. Wygrana naszej drużyny różnicą 39 punktów (111-72) była trzecią najwyższą w historii wyników Legii w Europie. Wyżej "Zieloni Kanonierzy" pokonali jedynie KR Reykjavik z Islandii w Pucharze Zdobywców Pucharów w grudniu 1970 roku (111-58, czyli różnicą 53 punktów) oraz niemiecki USC Heidelberg w Pucharze Europy w styczniu 1961 roku (89-48, czyli różnicą 41 punktów).



111 punktów zdobytych w środowym meczu z Litwinami na Bemowie to najlepszy wynik pod względem zdobyczy punktowej Legii w europejskich pucharach. Dokładnie taki sam dorobek punktowy udało się uzyskać przed 53-ema laty we wspomnianym meczu PZP z KR Reykjavik. Legia tylko trzykrotnie przekraczała "setkę" w europucharach. Oprócz dwóch wyżej wymienionych meczów, także w przegranym po dwóch dogrywkach spotkaniu z fińską Katają Joensuu w listopadzie 2019 roku, zakończonym porażką Legii 105-112.



Koszykarska Legia w europejskich pucharach:



1957/58, Puchar Europy:

19.03.1958 Pantterit Helsinki 63-61 Legia Warszawa

06.04.1958 Legia Warszawa 67-62 Pantterit Helsinki

03.05.1958 Sport Klub Ryga 93-59 Legia Warszawa

09.06.1958 Legia Warszawa 63-61 Sport Klub Ryga



1960/61, Puchar Europy:

20.12.1960 USC Heidelberg 67-91 Legia Warszawa

07.01.1961 Legia Warszawa 89-48 USC Heidelberg

01.02.1961 Legia Warszawa 76-47 Spartak Sofia

18.02.1961 Spartak Sofia 67-62 Legia Warszawa

15.03.1961 Legia Warszawa 72-98 CSKA Moskwa

21.03.1961 CSKA Moskwa 85-73 Legia Warszawa



1961/62, Puchar Europy:

14.01.1962 Helsingin Kisa Toverit (Helsinki) 65-86 Legia Warszawa

21.01.1962 Legia Warszawa 93-80 Helsingin Kisa Toverit (Helsinki)

04.04.1962 Legia Warszawa 73-62 Real Madryt

15.04.1962 Real Madryt 100-71 Legia Warszawa



1963/64, Puchar Europy:

20.11.1963 BK Alviks Sztokholm 80-98 Legia Warszawa

25.11.1963 Legia Warszawa 75-67 BK Alviks Sztokholm

W 1/8 finału Benfica Lizbona wycofała się z rozgrywek

12.02.1964 Legia Warszawa 90-102 Real Madryt

23.02.1964 Real Madryt 92-86 Legia Warszawa



1966/67, Puchar Europy:

08.12.1966 ASK Vorwärts Lipsk 57-51 Legia Warszawa

17.12.1966 Legia Warszawa 65-70 ASK Vorwärts Lipsk



1968/69, Puchar Zdobywców Pucharów:

30.01.1969 Legia Warszawa 97-69 Royal IV SC Anderlecht

06.02.1969 Royal IV SC Anderlecht 86-70 Legia Warszawa

27.02.1969 Slavia VS Praga 113-82 Legia Warszawa

06.03.1969 Legia Warszawa 80-91 Slavia Praga



1969/70, Puchar Europy:

06.11.1969 DSBV Punch Delft 74-80 Legia Warszawa

13.11.1969 Legia Warszawa 84-79 Punch Delft

04.12.1969 Legia Warszawa 91-80 BK Akademic Sofia

11.12.1969 BK Akademic Sofia 79-66 Legia Warszawa



1970/71, Puchar Zdobywców Pucharów:

03.12.1970 KR Reykjavik 67-99 Legia Warszawa

10.12.1970 Legia Warszawa 111-58 KR Reykjavik

07.01.1971 Legia Warszawa 98-70 IFK Helsingborg

14.01.1971 IFK Helsingborg 88-65 Legia Warszawa

04.02.1971 Legia Warszawa 75-84 AP Fides Partenope Neapol (na Skrze)

10.02.1971 AP Fides Partenope Neapol 96-73 Legia Warszawa



2019/20, kwalifikacje do BCL / faza grupowa FIBA Europe Cup:

17.09.2019 Sigal Prisztina 79-81 Legia Warszawa

20.09.2019 Legia Warszawa pd. 85-83 Sigal Prisztina (w Arenie Ursynów)

26.09.2019 Legia Warszawa 61-74 BK Niżnij Nowgorod (w Arenie Ursynów)

29.09.2019 BK Niżnij Nowgorod 78-63 Legia Warszawa



FIBA Europe Cup:

23.10.2019 Legia Warszawa 86-55 Kataja Joensuu (na Torwarze)

30.10.2019 Egis Kormend 74-60 Legia Warszawa

06.11.2019 Legia Warszawa 83-84 Bakken Bears (hala Koło)

13.11.2019 Kataja Joensuu pd. 112-105 Legia Warszawa

20.11.2019 Legia Warszawa 68-78 Egis Kormend (hala Koło)

27.11.2019 Bakken Bears 77-74 Legia Warszawa



2021/22, FIBA Europe Cup:

13.10.2021 CSM Oradea 66-76 Legia Warszawa

20.10.2021 Legia Warszawa 83-66 Szolnoki Olajbanyasz

27.10.2021 Legia Warszawa 71-61 FC Porto

03.11.2021 Legia Warszawa 75-68 CSM Oradea

10.11.2021 Szolnoki Olajbanyasz 68-75 Legia Warszawa

17.11.2021 FC Porto pd. 81-82 Legia Warszawa

08.12.2021 Legia Warszawa 70-72 Parma-Parimatch Perm

15.12.2021 ZZ Leiden 78-90 Legia Warszawa

23.01.2022 medi Bayreuth 88-95 Legia Warszawa

02.02.2022 Legia Warszawa 59-77 ZZ Leiden

09.02.2022 Legia Warszawa 80-55 medi Bayreuth

15.02.2022 Parma-Parimatch Perm 67-78 Legia Warszawa

09.03.2022 Legia Warszawa 68-71 Unahotels Reggio Emilia

16.03.2022 Unahotels Reggio Emilia pd. 80-75 Legia Warszawa (mecz w Bolonii)



2022/23, BCL:

03.10.2022 Legia Warszawa pd. 81-84 Hapoel Holon (na Torwarze)

11.10.2022 Galatasaray Stambuł 86-71 Legia Warszawa

26.10.2022 Legia Warszawa 59-68 Filou Oostende (na Torwarze)

22.11.2022 Filou Oostende 66-71 Legia Warszawa

06.12.2022 Hapoel Holon 101-79 Legia Warszawa

20.12.2022 Legia Warszawa 76-90 Galatasaray Stambuł (na Torwarze)



2023/24, kwalifikacje do BCL / faza grupowa FIBA Europe Cup:

26.09.2023 Legia Warszawa 70-59 Fribourg Olympic (w Antalyi)

28.09.2023 Legia Warszawa 66-74 Obradoiro CAB (w Antalyi)



FIBA Europe Cup:

18.10.2023 Legia Warszawa 85-62 Kataja Joensuu

25.10.2023 Patrioti Levice 77-86 Legia Warszawa

01.11.2023 Legia Warszawa 90-79 CSM Oradea

08.11.2023 Kataja Joensuu 85-89 Legia Warszawa

15.11.2023 Legia Warszawa 74-63 Patrioti Levice

22.11.2023 CSM Oradea 93-74 Legia Warszawa

06.12.2023 Bahcesehir Koleji SK 100-90 Legia Warszawa

13.12.2023 Legia Warszawa 111-72 Jonava CBet

10.01.2024 Legia Warszawa - Sporting Lizbona

24.01.2024 Legia Warszawa - Bahcesehir Koleji SK

31.01.2024 Jonava CBet - Legia Warszawa

07.02.2024 Sporting Lizbona - Legia Warszawa