Holendrzy faworytem do awansu

Czwartek, 14 grudnia 2023 r. 12:08 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Być albo nie być - w czwartek decydujące spotkanie Legii w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Wygrana lub remis dają awans Legii, porażka oznacza awans AZ. Bukmacherzy Fortuny minimalnie większe szanse dają drużynie z Holandii. Kurs na zwycięstwo Alkmaar wynosi 2,6 a na zwycięstwo gospodarzy 2,67



KURSY NA LEGIA - AZ

FORTUNA: 1 2.67 X 3.5 2 2.6



Pełna oferta zakładów na mecz Legia - AZ



