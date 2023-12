Slisz może odejść zimą. Co z Tobiaszem i Ribeiro?

Reprezentant Polski ma poważne propozycje z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i USA. "Te dwa ostatnie kierunki, Bundesliga i MLS, mają być w tym momencie najbardziej prawdopodobnymi w przypadku pomocnika" - czytamy na meczyki.pl. Na stole miała się już pojawić konkretna oferta. Legia ma zarobić na transferze ok. 2 mln euro. Slisz trafił do Legii z Zagłębia Lubin zimą 2020 roku za 1,5 mln euro. Trener Kosta Runjaić przyznaje, że zawodnik jest gotowy do tego, by spróbować sił w mocniejszej lidze. W rundzie jesiennej coraz więcej minut dostaje Jurgen Celhaka , który jest naturalnym zmiennikiem Slisza na pozycji defensywnego pomocnika. Tobiasz podąży za Sliszem? Odejście Slisza zapewne nie będzie jedynym transferem wychodzącym w nadchodzących tygodniach. Wiadomo, że klub nie przedłuży wygasającej z końcem roku umowy z Patrykiem Sokołowskim . Pojawiają się także informacje, że już zimą barwy klubowe może zmienić Kacper Tobiasz . Od początku sezonu Legia chce pozbyć się Ihora Charatina , Lindsaya Rose i Roberta Picha , ale cała trójka ma kontrakty ważne jeszcze przez pół roku. Z końcem sezonu umowy wygasają 11 piłkarzom (lista poniżej). Według naszych informacji, klub będzie zainteresowany przedłużeniem współpracy z Yurim Ribeiro , który ma klauzulę automatycznego przedłużenia, ale w grę wchodzą także rozmowy z zawodnikiem i podpisanie nowej, dłuższej umowy. Lista zawodników, którym kończą się kontrakty po sezonie: Ihor Charatin Gil Dias (koniec wypożyczenia) Jakub Jędrasik Artur Jędrzejczyk Gabriel Kobylak Yuri Ribeiro (opcja przedłużenia) Tomas Pekhart Robert Pich Filip Rejczyk (opcja przedłużenia) Lindsay Rose Josue

Portal meczyki.pl informuje, że rośnie prawdopodobieństwo odejścia Bartosza Slisza z Legii już tej zimy. 24-letni pomocnik ma jeszcze 12 miesięcy kontraktu, więc to ostatni moment dla stołecznego klubu, by cokolwiek na nim zarobić. Legia proponowała Sliszowi nową umowę, ale ten nie kwapi się do jej podpisania. W czerwcu będzie miał prawo podpisać kontrakt z kim zechce.

Rollo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ihor Charatin - pożegnać

Gil Dias (koniec wypożyczenia) - pożegnać

Jakub Jędrasik - przedłużyć umowę

Artur Jędrzejczyk - pożegnać

Gabriel Kobylak - przedłużyć umowę

Yuri Ribeiro (opcja przedłużenia) - przedłużyć umowę

Tomas Pekhart - przedłużyć umowę

Robert Pich - pożegnać

Filip Rejczyk (opcja przedłużenia) - przedłużyć umowę

Lindsay Rose - pożegnać

Josue - pożegnać odpowiedz

wawiak - 2 godziny temu, *.chello.pl aż mnie do ziemi wbiło......całe dwa melony jewro, łał.....mam nadzieję, że to tylko żart. za tyle to nawet reprezentanci wysp owczych nie są sprzedawani odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Nareszcie uwolnimy budżet od tego cieniasa Charatina, dalej Rose, Dias, Baku, Kramer. Jest trochę tych "asów" na tłustych kontraktach.Egon odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeżeli informacje są prawdziwe to jest skandal 2 mln ? Serio żart odpowiedz

Koko - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeżeli zarząd go sprzeda za 2mln euro to mimo wiecznego optymizmu stracę wiarę w osoby zarządzające, tym klubem, ludzie szanujmy się. Żenada odpowiedz

Karlos - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak go sprzedamy za 2 mln. euro to jesteśmy frajerami i dlugoooo nimi będziemy. odpowiedz

TOXI - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Karlos: Jak nie podpisze nowej umowy to biorąc 2 miliony Legia przynajmniej na nim nie straci. odpowiedz

Gość niedzielny - 3 godziny temu, *.centertel.pl Biznesmeny nic dodać nic ująć, z Poznania by odszedł za 5 baniek minimum a tu kopiejki Szkoda słów na tych doradców prezesa odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ślisza sprzedać jak najszybciej a rozwiązać z Charatinem Rosołkiem Sokołowskim i Pichem.Nie wiem dlaczego chca się pozbyć Rose'a.Burch jest taki sam albo i gorszy.Rose nie był zły.A nawet chyba lepszy.Rok temu w półfinale PP ustrzelił coś nawet w gdańsku.A Szwajcar nic nie gra.Rose bym zostawil a pogonił szwajcara.A taki dobry miał być jak przyhodził z FC Luzern.Tak samo jak Kramer.Ta liga szwajcarska to się nadaje do podcierania tyłka odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 2 miliony? Co to ku...wa jest? 3/4 to tak. Ale 2? odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl TAK TAK TAK !! odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl z tyc pilkarzy tylko josue i pekhart zasluguha na przedluzenie. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl jednak oplacalo sie dać za slisza 1,5 mln euro chociazbysmy go sprzedali za 2 mln euro. i mam gdzied te zdania ze kiedys slisz slabo gral. Gral na niedocenianej pozycji. odpowiedz

P. - 4 godziny temu, *.msitelekom.pl Jeżeli Legia puści obecnego reprezentanta, piłkarza w dobrej lub w bardzo dobrej formie za 2 mln euro to chyba wszyscy powinni się rozejść. Rok kontraktu to wcale nie jest tak mało. A jeżeli jakiś klub twierdzi że mało to niech ten rok czeka. odpowiedz

Rampampam - 4 godziny temu, *.autocom.pl Jurek Żeberko przedłużany. Mój Boże… odpowiedz

jodi - 3 godziny temu, *.smslowianin.pl niech zawijaja jak najdalej plus rosołek odpowiedz

Warszawa 44 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Yurim Ribeiro sympatyczny gość ale 20 latek z Legii gra na takim samym jak nie lepszym poziomie. Yurim nie robi przewagi i niczym się nie wyróżnia . Na tej pozycji warto stawiać na młodych i najlepiej Polaków. O pozostałych nie ma co pisać - szrot odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tak JZ i Miodek, do Tobiasza i Slisza dorzućcie jeszcze Muciego w pakiecie. Znów to samo... odpowiedz

