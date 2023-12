Komentarze (18)

Legia - 2 godziny temu, *.telia.com @zeg: masz prawo nie wiedzieć .Legia to Ludzie odpowiedz

zeg - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kim jest ten gość z oprawy? O co tu chodzi? odpowiedz

Seb - 2 godziny temu, *.orange.pl @zeg: nie zalamuj mnie, jak to o co chodzi w oprawie? Uefa nakłada kary itp a kibice Legii dalej robią swoje, czyli oprawy z piro itp. Czemu tu można nie rozumieć? odpowiedz

Staruszek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Sami nabijamy im kasę A oni się śmieją z nas za darmo mają napychane kieszenie odpowiedz

Medalik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Piękna oprawa, chociaż w ten sposób możemy pokazać, gdzie mamy nakazy i zakazy ???????? odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Kiepsko , niestety ta oprawa była słaba...A powinna być dosadna w stosunku do dwóch klubów - AV i AZ...Kiepsko niestety wyszło. odpowiedz

Warszawa - 3 godziny temu, *.. @gazza: sam jesteś kiepsko. odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Warszawa :

Oprawa tym razem słabizna, szczególnie biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy. odpowiedz

Syn oreszczuka - 2 godziny temu, *.chello.pl @gazza: psy szczekaja, karawana jedzie dalej:) odpowiedz

Urs72 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Znowu kara za Race te kur........nie odpuszcza będą karać aż będzie Zakaz wejścia mecze pucharowe odpowiedz

GF 05 - 4 godziny temu, *.plus.pl Dzięki za te oprawę ! odpowiedz

Hakon - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl I znów działa za piro odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Oprawa fajna. Tylko Zyleta na 1/8 zamknięta na 100%... odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.. @Kibic: Mordko po pierwsze 1/16 a po drugie będzie te 5 meczy

odpowiedz

Lupi - 5 godzin temu, *.plus.pl Kto to? odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.aster.pl @Lupi: Ja też nie rozumiem przesłania. odpowiedz

Micha(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Lupi: gdybyś był Legionistą, a nie "trollem" z kompleksem Wielkiej Legii, to byś zrozumiał odpowiedz

kucik - 2 godziny temu, *.246.85 @Lupi: to byly napastnik legii czytajacy gazete nie pamietasz? odpowiedz

