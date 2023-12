Potencjalni rywale Legii w 1/16 finału LKE

Komentarze (10)

Arek - 1 godzinę temu Olympiakos

Sarcastico - 1 godzinę temu Real Betis to byłoby cudowne trafienie. Hiszpańska, piękna piłeczka. A znając surrealizm i abstrakcję tego wszystkiego ogramy ich.

Maverick - 2 godziny temu Najgorszy wydaje się Betis oraz Saint Gilloise.Z ajaxem z Amstwrdamu można powalczyć.Tak samo z Maccabi oraż Olimpiacos.Najkorzystniejszy to chyba Serwette Geneva.Grupę mieli wyrównaną nie za mocna.A mimo to nie dali rady zająć choćby 2 miejsca.Nie chciałbym Austriaków oraz wikingów.Na tych drużynach można się potknąć

Mokotów - 2 godziny temu Dawac Olympiakos, pojawiliby się u nas w komplecie. na Betis czy Ajax przyjdzie czas.

Hiszpan - 2 godziny temu Real Betis koniecznie.

Żyrardowianin - 2 godziny temu No to ja już wiem, że to na pewno będzie Ajax...

odpowiedz

Hipopotam - 2 godziny temu Dawać Sturm. Porównamy się z tymi niedojdami z Częstochowy.

L - 2 godziny temu @Hipopotam : ja chce grac z Betisem, a nie jakimis ogórkami. Odrzuccie te polskie myslenie, zeby zawsze i wszedzie trafiac najlatwiejszych. Po to sie gra w Europie zeby kpac sie z jakimis Sturmem? Za 5 lat bedziesz wpominal mecz a Aston Villa czy ze Zrinjskim?

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 2 godziny temu Wszystkich rozy...iemy, wielka LEGIA!

Dedi - 2 godziny temu Olimpiakos,Ajax jeśli odzyska formę i Betis to może być ćiężko, ale reszta do ogrania spokojnie! Szkoda tylko że mafia wlepiła nam kare na wyjazdy do końca rozgrywek...... No cóż i siebie damy czadu ! Niech zima szybko zleci.

