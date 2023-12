Wszołek: Nie możemy spoczywać na laurach

Czwartek, 14 grudnia 2023 r. 23:42 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / TVP Sport

- Należy się szacunek dla wszystkich w klubie. Widać było dziś zaangażowanie od pierwszej minuty, każdy wiedział, co ma robić na boisku. Przede wszystkim byliśmy skoncentrowani w obronie, to jest klucz do osiągania lepszych wyników - powiedział po zwycięstwie z AZ Alkmaar wahadłowy Legii, Paweł Wszołek.









- Wiemy, że mamy ogromny potencjał, ale często brakuje w nas koncentracji, która dziś była. Musimy to teraz przełożyć na mecze ligowe, bo zostały nam dwa najważniejsze mecze, by liczyć się w walce o mistrzostwo.



- Zaowocowała dziś ciężka praca całego sztabu. Ta droga trwała ponad rok, a może i nawet dłużej, bo również w zeszłym sezonie. Dla takich momentów gra się w piłkę, ale nie ma co spoczywać na laurach. Zostały dwa mecze ligowe, musimy szybko się zregenerować i iść do przodu.



- Wszyscy wiedzą, jakie umiejętności ma Josue, pokazał to już nieraz. Dziś pokazał swoją jakość, zanotował dwie asysty. Jednak cała drużyna pracowała ciężko na ten wynik. Tak jak mówiłem, kluczem była praca w defensywie, mieliśmy również dobre momenty po przechwycie i w kontratakach. Teraz musimy to przełożyć na mecze ligowe.



- Musimy się teraz cieszyć chwilą. Nasi kibice zasłużyli na to, żebyśmy wyszli z grupy. Szczególnie po tym, co się stało w Holandii. Odpowiedzieliśmy dziś na to idealnie na boisku. W piłkę gra się po to, by mieć do siebie szacunek. Sport jest dla kibiców, którzy napędzają go. Nie powinno być miejsca na takie sytuacje, jakie wydarzyły się w Holandii czy Anglii, gdzie kibice nie mogą obejrzeć spotkania z trybun lub dzieją się różne dziwne rzeczy poza boiskiem.



- Polacy mogą być z nas dumni, bo graliśmy dla całego narodu. Jeśli Polak za granicą jest źle traktowany, to tak, jakby cały naród był źle traktowany.