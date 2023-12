Josue: Ten mecz pomoże nam wrócić do dobrego nastroju

Czwartek, 14 grudnia 2023 r. 23:28 Mikołaj Ciura, źródło: Viaplay / TVP Sport

- Byliśmy dziś bardzo dobrze nastawieni mentalnie. Wszyscy wiedzą, że kiedy grasz na remis, to wszystko może się wydarzyć. Musisz być nastawiony na grę o zwycięstwo. Wyszliśmy dziś na boisko tylko po to, żeby wygrać i zdobyć trzy punkty. To był dobry mecz, ze świetną mentalnością. Awansowaliśmy do fazy pucharowej i jesteśmy szczęśliwi - powiedział po zwycięstwie z AZ Alkmaar kapitan Legii, Josue.









- Świetnie czuję się z moim "magicznym" podaniem. Jestem również zadowolony z tego powodu, że mogłem pomóc drużynie.



- Jak się czuję z faulem Bruno Martinsa Indiego na mnie i czerwonej kartce? Dobrze, bo wygraliśmy. To jest dla mnie najważniejsze. Nigdy nie cieszę się z tego, że kolega dostaje czerwoną kartkę, ale na boisku nie mam prawdziwych przyjaciół. Kolega jest kolegą, ale najważniejsza jest dla mnie rodzina, córka, oni oglądają ten mecz, to dla nich gram. Cieszę się, że wygraliśmy i awansowaliśmy do następnej fazy rozgrywek. To pomoże wrócić nam do dobrego nastroju w drużynie, przekonania, że jesteśmy dobrym zespołem, z odpowiednią mentalnością. Teraz musimy wrócić na dobre tory w Ekstraklasie, z taką mentalnością, walką i szybkością, jaką pokazaliśmy dziś.



- Mieliśmy ciężki czas po słabym wyniku w meczu z ŁKS-em. Dziś pokazaliśmy, że możemy grać lepiej, że mamy w sobie duch zespołu. Chcę podziękować naszym kibicom, którzy przyszli na mecz. Nie jest łatwo grać przy pełnym stadionie naszych fanów.



- Nie traktowałem tego spotkania jako zemstę. Musieliśmy dziś cierpieć na boisku i wtedy po tych wydarzeniach, które działy się w Alkmaar. Wygraliśmy i cieszymy się z tego. Najważniejszym krokiem, jaki teraz możemy zrobić, to pokazywać cały czas tą samą mentalność. To jest Legia i musi ona wyglądać tak samo, przez cały czas i wszędzie.