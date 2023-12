Molde FK rywalem Legii w 1/16 finału LKE

Komentarze (61)

L fan - 57 minut temu, *.chello.pl Ożesz w Molde dobre losowanie :) odpowiedz

(L) eon - 1 godzinę temu, *.inetia.pl JEST SUPER. Tylko tego jeszcze nie spieprzyć. Już widziałem w swoim życiu tyle niby ogromnych firm które poległy na Ł 3 , że , z całym szacunkiem dla Molde,, ta jest do pyknięcia bez problemu. A widziałem ich wiele od 1966. . odpowiedz

evecsc - 1 godzinę temu, *.orange.pl Za mocny rywal. Ale zawsze mogli trafić gorzej. Np. na 4to ligowca z San Marino odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 1 godzinę temu, *.217.133 Kiełby w górę i oye...yemy ich na luzaku. Darek Muoduski stworzył prawdziwą machinę do wygrywania! odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.112.168 Nie jest źle. Aczkolwiek Slovan chyba jeszcze lepiej trafił... odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Na 100% ich kibice nie przyjada. Caly stadion dla kibicow Legii. odpowiedz

Zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie jest źle! odpowiedz

tylkoLegia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jest duża szansa na awans i kolejne punkty do rankingu! Oby tylko Jacek, a szczególnie Miodek

nie sępił grosza na transfery! odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Walka Walka do końca . Pozdro odpowiedz

Dwds - 2 godziny temu, *.prosoft24.pl Najlepszy los z możliwych. Na wiosnę drużyny z krajów skandynawskich to najlepszy możliwy traf gdyż są w trakcie trwania przerwy zimowej. Patrz sezon temu (Bodo Glmt, Djurgardens IF) odpowiedz

Paco - 2 godziny temu, *.190.43 Do ogrania spokojnie. Nasi lubią puchary w Europie wiec zagadają lepiej niż w lidze . Jest dobrze odpowiedz

skrzat - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dobre losowanie odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 No to góry w I tygodniu ferii ... odpowiedz

Dolinero - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Fajnie ale nie ma co się jarać .Na Euro też była grupa marzeń ???? odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dolinero: wyluzuj portaloki odpowiedz

Bolek - 2 godziny temu, *.12.140 Raz ich przeszliśmy ale dwoma remisami (bramki na wyjeździe liczyły się bardziej) odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @Bolek: teraz byłaby dogrywka i karne! Jak u siebie jestem za! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Oni tez się cieszą. Pamietajcie, żena wiosne to bedzie inna Legia, bez Slisza, Muciego oby Rosołka i Tobiasza... odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Trener Bramkarzy:

A co jesteś ich agentem, ze juz wytransferowales z klubu? odpowiedz

Gość Niedzielny - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Trener Bramkarzy: Rosołek to taki drugi Kucharczyk ????nigdzie nie pójdzie bo tu tylko może zagrać dzięki jakimś koneksjom ????????‍♂️ odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl w 1/8 jedyna druzyna do przejscia to raczej bedzie tylko Maccabi tel awiw. Ewentualnie mozna powalczyc z aston villą i fenerbahce. Reszta po za zasiegiem. odpowiedz

MaioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Jest dobrze i duża szansa na awans. odpowiedz

Jimmy L - 2 godziny temu, *.telefonica.de Dobrze ze nie Ajaks. Przy odrobinie szczescia moze byc dobrze. odpowiedz

Zizi - 2 godziny temu, *.myaisfibre.com Liga norweska rusza dopiero w połowie kwietnia, a więc powinni to wykorzystać, bo to tak, jakby z drwalami grali. odpowiedz

siusiak (L) - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dobre losowanie. Trzeba to wykorzystać i przejść do kolejnej rundy. odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Liga norweska ma już przerwę do kwietnia, więc spokojnie powinniśmy ich pokonać. Drużyny skandynawskie grozniejsze są jesienią, gdyż są w rytmie meczowym odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Dobrze losowanie. Są szanse na przejście Molde, pod warunkiem, że Legia dobrze przepracuje przerwę zimową i zacznie w lutym z przytupem a nie jak to zwykle bywa... odpowiedz

siewca plotek - 2 godziny temu, *.jjs.pl Podobno w tamtych rejonach minus 25 stopni w lutym to małe miki. Trzeba chyba Rosjan dokupić w okienku zimowym, albo jakichś kotów z Grenlandii ;) odpowiedz

Xxx - 2 godziny temu, *.98.84 @siewca plotek: no i co z tego skoro regulamin nie pozwala grać w takich temperaturach? Nie siej paniki odpowiedz

Bombardini - 2 godziny temu, *.elwico.pl Ekipa przed sezonem, po przeciętnym sezonie poprzednim (5 miejsce) w lutym będzie im brakowało ogrania meczowego. Przy odpowiednim podejściu i zaangażowaniu awans w zasięgu ręki. odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobrze. Molde raczej też nie płacze. odpowiedz

Draper - 2 godziny temu, *.autocom.pl rok założenia 1911 to jak Polonia Warszawa odpowiedz

Pioter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bójcie się chamy.... odpowiedz

Biała siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Pioter : tak jest odpowiedz

Jester - 2 godziny temu, *.autocom.pl lepsze Molde niż Ajax, Olympiakos, Betis czy Union Saint-Gilloise odpowiedz

weres - 2 godziny temu, *.pulawy.pl liga norweska startuje w kwietniu, jaki może być stopień przygotowania fizycznego molde kilka tygodni wcześniej? Jak będzie u nich dużo śniegów to możliwe, że będziemy grać na neutralnym stadionie. odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @weres: Mnie bardziej Kolego interesuje jaki będzie stopień przygotowania fizycznego naszych najemników. odpowiedz

KrystekLegia - 2 godziny temu, *.chello.pl Tylko awans......... odpowiedz

Legiak83 - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Mówiłem kilka razy że napewno trafimy kogoś że Skandynawii jak Lech rok temu dwie rundy pod rząd. Ta LKE to taki pucharek dla dość solidnych marek z takich właśnie krajów ale zupełnie nie wzbudzających takich emocji jak drużyny z najlepszych lig. odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl O w "Molde" można powiedzieć, że trafiła Legia 5-kę w totka. odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl O w molde odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mowiłem, że bedzie łatwy rywal. :) odpowiedz

Tomasz - 3 godziny temu, *.supermedia.pl Skończyli sezon na 5 miejscu. W tym roku dla nich to słaby wynik. Teraz będą pewnie się wzmacniać i zgrywać na wiosnę, więc jest szansa dla nas. odpowiedz

Inka - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No i ???? odpowiedz

szuger53 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Niby dobrze oby po meczach nie bylo zle. odpowiedz

BAKU DNO - 3 godziny temu, *.play-internet.pl o w molde :/ odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.33 Nie jest tragicznie. Mogło być gorzej. odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i bardzo dobrze odpowiedz

Eaton - 3 godziny temu, *.autocom.pl kiedyś w starej epoce to była przyjemność trafić na Norwegów, Finów czy Islandczyków - bo pewne przejście odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.com.pl @Eaton:

I co się zmieniło ? za 90 minut:



1975/76 - PZP - 1/16 - FK Skeid - Stal Rzeszów - 1-4, 0-4

1981/82 - PZP - 1/16 - Vålerengens IF - Legia Warszawa - 2-2, 1-4

1985/86 - PUEFA - 1/32 - Legia Warszawa - Viking FK - 3-0, 1-1

1995/96 - LM - G - Legia Warszawa - Rosenborg BK - 3-1, 0-4

2003/04 - PUEFA - II - Vålerengens IF - Wisła Kraków - 0-0, 0-0 k. 4-3

2009/10 - LE - E3 - Fredrikstad FK - Lech Poznań - 1-6, 2-1

2012/13 - LE - E4 - Legia Warszawa - Rosenborg BK - 1-1, 1-2

2013/14 - LM - E3 - Molde FK - Legia Warszawa - 1-1, 0-0

2017/18 - LE - E2 - FK Haugesund - Lech Poznań - 3-2, 0-2

2021/22 - LM - E1 - FK Bodø/Glimt - Legia Warszawa 2-3, 0-2

2022/23 - LKE - 1/16 - FK Bodø/Glimt - Lech Poznań - 0-0, 0-1



Bilans: 22 mecze - 10-8-4 - 41-22 / dziesięć dwumeczów - osiem awansów polskich drużyn (dodatkowo jedna rywalizacja grupowa) odpowiedz

Ajajaj ITI - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma tragedii ale trzeba będzie walczyć bo Ci Skandynawowie to nieźli walczaki i murawa sztuczna.... odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.132.225 Taki puchar biedronki a silne zostały zespoły. odpowiedz

krótko - 3 godziny temu, *.virtuaoperator.pl jest dobrze! odpowiedz

Serek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl No i chyba losowanie nienajgorsze odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.77.228 Czas na rewanż!!! odpowiedz

Sober - 3 godziny temu, *.orange.pl Legia była w stanie wygrać z Aston Villą i AZ Alkmaar, to i z Molde sobie poradzi jeżeli podejdą z odpowiednim nastawieniem do meczu.

Dobre losowanie. odpowiedz

dwór - 3 godziny temu, *.110.70 Najlepiej jak mogli odpowiedz

Rocky - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Jazda z k... odpowiedz

Cezary1916 - 3 godziny temu, *.com.pl Może być drużyna w naszym zasięgu. odpowiedz

Kobo(L)t - 3 godziny temu, *.com.pl Sportowo to chyba lepiej nie mogło byc. odpowiedz

