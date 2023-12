Duże pieniądze dla Legii i ogromny awans

Piątek, 15 grudnia 2023 r. 11:05 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Dobre wyniki Legii Warszawa w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy dały stołecznemu klubowi nie tylko znaczne korzyści finansowe, ale także dużą liczbę punktów i awans w rankingu klubowym UEFA. Legia ma na swoim koncie obecnie 18.000 punktów, a przed startem rozgrywek miała ich tylko 11.000.









9.000 punktów z tego sezonu zapewniło "Wojskowym" awans w rankingu ze 134. miejsca na 89., czyli aż o 45 pozycji (ranking uwzględnia ostatnie 5 sezonów, więc automatycznie 2.000 punktów z sezonu 2018/19 zostało odjęte). Warto wspomnieć, że 18.000 punktów dawało w bieżącej edycji rozgrywek rozstawienie do 3. rundy eliminacyjnej LKE włącznie - do rozstawienia w 4. rundzie potrzeba było 20.000 punktów. Jeśli Legia będzie skutecznie kontynuować europejską przygodę, ma szansę osiągnąć ten pułap. W 1/16 finału nie zarobi żadnego punktu do rankingu klubowego (to dodatkowa runda, traktowana jak eliminacje), od 1/8 finału punktacja wynosi 2 pkt. za wygraną i 1 pkt. za remis (czyli tak samo jak w fazie grupowej).



Od nowego sezonu nastąpi reforma europejskich pucharów. Mistrz Polski będzie oczywiście grał w eliminacjach Ligi Mistrzów, zdobywca Pucharu Polski wystartuje w eliminacjach Ligi Europy, a kolejne zespoły w eliminacjach Ligi Konferencji (nazwa rozgrywek zostanie skrócona). W przypadku gdy mistrzostwo i PP trafią do jednego klubu, szansę na grę w eliminacjach LE otrzyma wicemistrz kraju. Liczba drużyn oraz rundy, od których dołączą do rozgrywek, zależeć będzie od miejsca Polski w krajowym rankingu UEFA. Obecnie Polska awansowała na 20. pozycję.



Duże pieniądze dla Legii

Do tej pory stołeczny klub za grę w Lidze Konferencji Europy zarobił ponad 6,6 mln euro, na co składa się:

- 3,24 mln euro za awans do fazy grupowej

- ok. 750 tys. euro za 10-letni ranking historyczny, prawa marketingowe i telewizyjne

- 2 mln euro za 4 zwycięstwa w fazie grupowej (po 500 tys. każdy mecz)

- 325 tys. euro za 2. miejsce w grupie

- 300 tys. euro za udział w 1/16 finału (w przypadku odpadnięcia).





