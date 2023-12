Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

spuavick - 58 minut temu, *.btcentralplus.com Lepiej powinąć piłkarzy przeciwnika i z liścia pożegnać działaczy rywali niż odpalić race. Taniej wyjdzie heh odpowiedz

Pag - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ale jaja, ale w sumie czego można było się spodziewać… odpowiedz

Za Mało - 1 godzinę temu, *.plus.pl ...... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl A my 100 tys za kibicow, ktorych nie bylo na stadionie.



No, no. Adekwatnie, buahahaha :d odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mniej sie nie dało???? odpowiedz

stabur - 1 godzinę temu, *.orange.pl kurde - sprzedadzą butelki, które tam zostawiliśmy i akurat będą mieli na ten mandacik..... odpowiedz

Marek tkaczyk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To wszystko za mało, osoby które ukarały Legie powinny być ukarane, bo to wygląda na jakiś dziwny układ nie związany ze sportem odpowiedz

DD - 1 godzinę temu, *.22.22 Skandal taka mala kara.. odpowiedz

Vader - 1 godzinę temu, *.184.207 F... uefa!! odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl to juz jest malo smieszne ...40 tys euro. dobrze że nie 10 tys... odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Śmieszna kwota. Uefa uznała to za maly wybryk niczym zajęte schody.j***ć ich odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.